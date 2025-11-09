UPDATE/ Poliția: „Cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten”

16:50

UPDATE 16:39 Un tribunal din Ucraina a condamnat un militar rus la închisoare pe viață pentru uciderea unui soldat al Armatei Ucrainene, notează Meduza. Dmitri Kurașov, un rus de 26 de ani, a împușcat un militar ucrainean în apropierea satului Priutnoe, din regiunea Zaporojia, în ianuarie 2024. Este prima condamnare pe viață pentru uciderea unui...