Jens Stoltenberg, despre refuzul de a închide spațiul aerian al Ucrainei: „Mi-era teamă că ar putea fi ultimul apel telefonic cu Zelenski”

16:40

După mai bine de un deceniu la conducerea Venezuelei, regimul lui Nicolas Maduro ar putea pregăti o ieșire negociată de la putere, potrivit unei investigații publicate de revista The Atlantic. Surse apropiate liderului de la Caracas afirmă că acesta ar fi dispus să părăsească funcția dacă Statele Unite îi garantează amnistie totală pentru el și […]