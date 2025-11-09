Stoltenberg: „NATO nu a închis cerul deasupra Ucrainei de teamă să nu înceapă Al Treilea Război Mondial”
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța nord-atlantică a refuzat cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a închide spațiul aerian deasupra Ucrainei după declanșarea invaziei ruse, de teamă să nu înceapă un război direct cu Rusia.Potrivit fostului oficial, Zelenski l-a contactat în primele zile ale războiului și i-a cerut să impună o „zonă de excludere aeriană”, însă solicitarea a fost respinsă.„Pentru a închide cerul, ar fi fost necesară neutralizarea sistemelor rusești de apărare antiaeriană din Belarus și Rusia. Iar dacă un avion rusesc ar fi apărut în spațiul aerian, ar fi trebuit să-l doborâm – ceea ce ar fi însemnat începerea unui conflict militar direct între NATO și Rusia”, a explicat Stoltenberg.El a adăugat că decizia a fost motivată de frica declanșării celui de-al Treilea Război Mondial, precizând:„Nu eram pregătiți pentru asta. Așa cum a spus și președintele SUA de atunci, Joe Biden: Nu vom risca un al Treilea Război Mondial pentru Ucraina.”Totuși, fostul secretar general a recunoscut că dacă NATO ar fi sprijinit mai ferm Ucraina încă din 2014, după anexarea Crimeei, este posibil ca invazia pe scară largă din 2022 să fi fost evitată.În același interviu, Stoltenberg a comentat și retragerea trupelor occidentale din Afganistan, pe care a descris-o drept „cel mai mare eșec al NATO”, dar a insistat că, în ciuda costurilor umane, decizia de retragere a fost una corectă.
