Candidat la funcția de primar al orașului Leova afirmă că în fața locuinței sale s-ar fi tras focuri de armă (VIDEO)

Candidat la funcția de primar al orașului Leova afirmă că în fața locuinței sale s-ar fi tras focuri de armă (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md