Blackout în Kiev, Harkov și Poltava după distrugerea centralelor termice ucrainene în urma atacurilor rusești
Ziua, 9 noiembrie 2025 13:50
Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără energie electrică în urma unor atacuri masive lansate de armata rusă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au distrus două dintre principalele termocentrale ale țării, Tripolska și Zmievska, aflate în regiunile Kiev și Harkov, potrivit companiei de stat Centrenergo, care asigură circa 14% […] Articolul Blackout în Kiev, Harkov și Poltava după distrugerea centralelor termice ucrainene în urma atacurilor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
13:50
Blackout în Kiev, Harkov și Poltava după distrugerea centralelor termice ucrainene în urma atacurilor rusești # Ziua
Kievul, Harkovul și Poltava au rămas fără energie electrică în urma unor atacuri masive lansate de armata rusă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în noaptea de 8 noiembrie. Loviturile au distrus două dintre principalele termocentrale ale țării, Tripolska și Zmievska, aflate în regiunile Kiev și Harkov, potrivit companiei de stat Centrenergo, care asigură circa 14% […] Articolul Blackout în Kiev, Harkov și Poltava după distrugerea centralelor termice ucrainene în urma atacurilor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
13:20
Lavrov, primele declarații după absența de câteva zile: „Menținem un dialog cu Marco Rubio și suntem pregătiți să avem și întâlniri personale” # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit în atenția publică cu primele declarații după o absență de câteva zile, perioadă în care nu a mai apărut la evenimente oficiale importante, inclusiv la o şedinţă a Consiliului rus de Securitate. Absenţa sa alimentase speculaţii privind o posibilă dizgraţie în Kremlin, ipoteze dezmințite public de purtătorul […] Articolul Lavrov, primele declarații după absența de câteva zile: „Menținem un dialog cu Marco Rubio și suntem pregătiți să avem și întâlniri personale” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
12:50
Campionatul municipal de volei masculin din Chișinău ajunge la final, odată cu desfășurarea, în această duminică, a meciurilor decisive și a festivității de premiere. Competiția a reunit peste 110 sportivi din instituțiile de învățământ superior și școlile sportive din capitală, transmite IPN. Meciurile s-au jucat în sălile sportive ale Universității Tehnice a Moldovei, Universității de […] Articolul Meciurile finale ale Campionatului municipal de volei masculin au loc duminică la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse în România după 168 de ani. Ceremonie solemnă la Palatul Cotroceni # Ziua
După mai bine de un secol și jumătate, rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807–1857), ultimul conducător al Moldovei înainte de Unirea Principatelor, au fost aduse acasă. Sicriul acestuia a fost depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii solemne organizate de Jandarmeria Română, Familia Ghica și Administrația […] Articolul Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, aduse în România după 168 de ani. Ceremonie solemnă la Palatul Cotroceni apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Guvernul Chinei a anunțat duminică suspendarea, pentru o perioadă de un an, a controalelor la export pentru cinci minerale esențiale utilizate în fabricarea semiconductorilor, a muniției perforante, a bateriilor și a reactoarelor nucleare. Măsura vine la mai bine de o săptămână după summitul din Coreea de Sud dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez […] Articolul China suspendă controalele la exportul unor minerale critice, după acordul cu SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
11:30
VIDEO | Alexandru Bujorean publică imagini video cu momentul în care s-au tras focurile de armă în fața casei sale din Leova # Ziua
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a publicat în această dimineață imagini video care surprind momentul în care s-au tras focurile de armă în noaptea de 8 noiembrie 2025, în apropierea locuinței sale. Potrivit lui Bujorean, înregistrarea provine de pe teritoriul S.A. „Apă Canal Leova” și confirmă că focurile de armă […] Articolul VIDEO | Alexandru Bujorean publică imagini video cu momentul în care s-au tras focurile de armă în fața casei sale din Leova apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 9 noiembrie la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit conform nivelului sporit de urgență, pentru a opri răspândirea flăcărilor. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] Articolul Un cămin din Vatra, amenajat temporar, cuprins de flăcări. 15 persoane, evacuate de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Expert anticorupție, despre ideea Maiei Sandu de a-i supune vettingului și pe avocați: „Asta denotă necunoașterea felului în care funcționează justiția” # Ziua
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, consideră că argumentele în favoarea vettingului pentru avocați, lansate de președintele Maia Sandu, sunt greșite și periculoase. Asta deoarece se induce sentimentul că avocații ar fi complici la infracțiune, dacă apără un potențial infractor, sau că unele categorii de inculpați n-ar avea dreptul la apărare, ceea […] Articolul VIDEO | Expert anticorupție, despre ideea Maiei Sandu de a-i supune vettingului și pe avocați: „Asta denotă necunoașterea felului în care funcționează justiția” apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
VIDEO | Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului, România. O femeie de 72 de ani a murit carbonizată # Ziua
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de duminică, 9 noiembrie, la o pensiune din Gura Humorului, județul Suceava. Flăcările au cuprins rapid clădirea, iar o femeie în vârstă de 72 de ani a fost găsită carbonizată. Alte șapte persoane au fost evacuate la timp. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, […] Articolul VIDEO | Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului, România. O femeie de 72 de ani a murit carbonizată apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
09:40
VIDEO | Orașul rusesc Voronej a rămas fără curent electric și căldură după un atac cu drone asupra unei termocentrale # Ziua
O serie de explozii au zguduit în noaptea de 9 noiembrie orașul Voronej, din sud-vestul Rusiei, în urma unui posibil atac asupra unei termocentrale, relatează mai multe surse rusești și internaționale. Locuitorii din Voronej au raportat explozii puternice și întreruperi temporare ale energiei electrice. Potrivit guvernatorului regiunii, Aleksandr Gusev, alimentarea cu energie electrică a fost […] Articolul VIDEO | Orașul rusesc Voronej a rămas fără curent electric și căldură după un atac cu drone asupra unei termocentrale apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Focuri de armă în fața casei lui Alexandru Bujorean. Candidatul la primăria Leova califică incidentul drept tentativă de intimidare # Ziua
Campania electorală din Leova capătă nuanțe criminale, anunță Alexandru Bujorean, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC) la funcția de primar al orașului Leova. Potrivit acestuia, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, asupra locuinței sale, unde se afla împreună cu soția și cei doi copii, au fost trase două focuri de armă. […] Articolul Focuri de armă în fața casei lui Alexandru Bujorean. Candidatul la primăria Leova califică incidentul drept tentativă de intimidare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:20
Rusia a bombardat două termocentrale ucrainene care asigurau 14% din producția de energie electrică a țării. Generarea a fost oprită complet # Ziua
Compania energetică de stat ucraineană „Centrenergo” a anunțat că două dintre principalele sale termocentrale, Tripolska și Zmievska, au fost distruse în urma unui atac masiv lansat de armata rusă în noaptea de 8 noiembrie, în cel mai amplu bombardament asupra infrastructurii energetice ucrainene de la începutul invaziei. Țintele atacului au fost Termocentrala Tripolska, situată în […] Articolul Rusia a bombardat două termocentrale ucrainene care asigurau 14% din producția de energie electrică a țării. Generarea a fost oprită complet apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Mihail Malear, campion mondial la judo la 82 de ani. Al zecelea titlu mondial pentru veteranul sportului moldovenesc # Ziua
Judocanul moldovean Mihail Malear a obținut o nouă performanță remarcabilă, cucerind medalia de aur la Campionatul Mondial Masters de la Paris, Franța. La vârsta de 82 de ani, sportivul a reușit să-și adjudece al zecelea titlu mondial al carierei. „Este un exemplu al puterii și tenacității moldovenești! Un adevărat ambasador al culturii sportive!”, a scris […] Articolul Mihail Malear, campion mondial la judo la 82 de ani. Al zecelea titlu mondial pentru veteranul sportului moldovenesc apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
R. Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI. Vor fi afectați doar cetățenii din Tadjikistan și din Kârgâzstan # Ziua
Republica Moldova ar putea renunța la regimul de călătorii fără vize pentru cetățenii unor state membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, măsura ar urma să vizeze doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul, întrucât cu aceste două țări nu există acorduri bilaterale separate care să reglementeze regimul de circulație. Astfel, potrivit […] Articolul R. Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI. Vor fi afectați doar cetățenii din Tadjikistan și din Kârgâzstan apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Un taximetrist din Florești, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru că a condus în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante. Sentința, pronunțată de Judecătoria Soroca, sediul Florești, prevede și privarea bărbatului de dreptul de a conduce vehicule, transmite IPN. Potrivit procurorilor, acesta […] Articolul Taximetrist drogat, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare și lăsat fără permis apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Vama ucraineană și-a reluat activitatea. Sistemul a fost afectat după atacurile asupra infrastructurii energetice # Ziua
Serviciul Grănicerilor de Stat al Ucrainei a anunțat că sistemele informaționale ale Serviciului Vamal de Stat au fost restabilite, iar activitatea punctelor de trecere a frontierei a revenit la normal. Defecțiunea care a dus anterior la blocarea temporară a tuturor punctelor de control auto a fost cauzată de întreruperea alimentării cu energie electrică în urma […] Articolul Vama ucraineană și-a reluat activitatea. Sistemul a fost afectat după atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Locatarii trebuie să mențină cel puțin 18 grade Celsius în apartamente pentru facturi corecte # Ziua
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN. Potrivit […] Articolul Locatarii trebuie să mențină cel puțin 18 grade Celsius în apartamente pentru facturi corecte apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Ion Ceban spune că aderarea la UE este ireversibilă și crede că a venit timpul ca partidele proeuropene de opoziţie să facă unele concluzii şi să ia deciziile ce se impun # Ziua
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, primar general al municipiului Chişinău, a reiterat sprijinul formațiunii pentru parcursul european al Republicii Moldova, avertizând însă că procesul riscă să rămână blocat dacă nu sunt întreprinse reforme reale și profunde. „Așa este, dar să nu uităm și contextul concret în care are loc această avansare. Așa sau […] Articolul Ion Ceban spune că aderarea la UE este ireversibilă și crede că a venit timpul ca partidele proeuropene de opoziţie să facă unele concluzii şi să ia deciziile ce se impun apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Atenționare de călătorie emisă de MAE pentru românii care zboară spre SUA. Sute de curse anulate din cauza blocajului guvernamental # Ziua
Ministerul de Externe de la București a emis sâmbătă o atenționare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, vizând cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe teritoriul american în perioada următoare. MAE avertizează că, potrivit anunțului făcut de Administrația Federală pentru Aviație (FAA), pe fondul blocajului guvernamental prelungit din SUA, se […] Articolul Atenționare de călătorie emisă de MAE pentru românii care zboară spre SUA. Sute de curse anulate din cauza blocajului guvernamental apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
UE nu poate critica reforma justiției din R. Moldova, pentru că tot ea o finanțează, susține Cristina Ciubotaru: „Asta înseamnă că trebuie să-și asume un eșec” # Ziua
Uniunea Europeană (UE) nu poate să critice în public mersul reformei justiției din Republica Moldova, pentru că UE este principalul finanțator al acesteia, iar criticând-o ar însemna să își asume că banii contribualilor europeni nu au fost folosiți eficient. Poziția aparține expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, și a fost făcută în […] Articolul UE nu poate critica reforma justiției din R. Moldova, pentru că tot ea o finanțează, susține Cristina Ciubotaru: „Asta înseamnă că trebuie să-și asume un eșec” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
VIDEO | Cel puțin șase morți într-un incendiu izbucnit într-un depozit de parfumuri din Turcia # Ziua
Cel puțin șase persoane au murit sâmbătă, 8 noiembrie, într-un incendiu care a cuprins un depozit de parfumuri din districtul Dilovasi, situat în provincia Kocaeli, una dintre cele mai importante zone industriale din nord-vestul Turciei. Localitatea se află la aproximativ 70 de kilometri est de Istanbul și găzduiește numeroase fabrici și spații de depozitare. Potrivit […] Articolul VIDEO | Cel puțin șase morți într-un incendiu izbucnit într-un depozit de parfumuri din Turcia apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor putea atinge, într-un singur an de studiu, până la trei din cele șase niveluri de cunoaștere a limbii române. Noul curriculum aprobat de Ministerul Educației și Cercetării are drept scop facilitarea integrării acestor elevi în școlile din Republica Moldova, transmite IPN. Astfel, într-un an de studiu, elevii […] Articolul Curriculum nou la limba română pentru elevii refugiați și cei reveniți din diasporă apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Comisarul european pentru Extindere și Vecinătate, Marta Kos, se va afla marți, 11 noiembrie, într-o vizită oficială la Chișinău. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Potrivit agendei prezentate, Marta Kos va avea întrevederi cu conducerea de vârf a Republicii Moldova și va participa la mai multe evenimente publice dedicate […] Articolul Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, revine la Chișinău săptămâna viitoare apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
Ucraina a suspendat temporar activitatea punctelor de trecere a frontierei din cauza unei defecțiuni a bazei de date vamale # Ziua
Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a anunțat sâmbătă, 8 noiembrie, că toate operațiunile de trecere la frontieră au fost temporar suspendate, din cauza unei defecțiuni tehnice la baza de date a Serviciului Vamal ucrainean. Potrivit comunicatului oficial publicat de instituție, în prezent nu se efectuează proceduri de control pentru cetățeni și mijloace de transport nici […] Articolul Ucraina a suspendat temporar activitatea punctelor de trecere a frontierei din cauza unei defecțiuni a bazei de date vamale apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Trafic restricționat la frontiera moldo-ucraineană din cauza unei defecțiuni tehnice în sistemele autorităților ucrainene # Ziua
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte traficul este limitat. Potrivit instituției, partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport pentru control, din cauza unor probleme tehnice apărute în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina. […] Articolul Trafic restricționat la frontiera moldo-ucraineană din cauza unei defecțiuni tehnice în sistemele autorităților ucrainene apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Politico: România și Bulgaria sunt în cursă contracronometru ca să împiedice închiderea rafinăriilor Lukoil, înainte de sancțiunile SUA # Ziua
România și Bulgaria încearcă să evite închiderea principalelor lor rafinării petroliere deținute de companii rusești, înainte ca noile sancțiuni impuse de administrația Trump împotriva Lukoil și Rosneft să intre în vigoare la 21 noiembrie. Decizia Washingtonului de a include pe lista neagră cele două giganți energetici ruși a provocat panică în mai multe state membre […] Articolul Politico: România și Bulgaria sunt în cursă contracronometru ca să împiedice închiderea rafinăriilor Lukoil, înainte de sancțiunile SUA apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Nu am avut niciodată un diagnostic clar al problemelor din justiție, crede Cristina Ciubotaru: „Percepțiile s-au format la televizor și doar la televizor se pot schimba” # Ziua
Lipsa unei viziuni și a unui diagnostic în justiție, abordările haotice, au dus la faptul că am avut multă activitate în acest domeniu și puține rezultate sau schimbări vizibile în bine. Opinia aparține expertului anticorupție Cristina Ciubotaru, care crede că percepția despre problemele din sistem au fost create deliberat și cu cât li s-a vorbit […] Articolul Nu am avut niciodată un diagnostic clar al problemelor din justiție, crede Cristina Ciubotaru: „Percepțiile s-au format la televizor și doar la televizor se pot schimba” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Donald Trump: „Relația cu România e foarte bună, îmi plac mult românii. Doar mai mutăm niște trupe” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, în cadrul unei întâlniri cu premierul Ungariei, Viktor Orban, că relațiile dintre SUA și România rămân excelente, în pofida anunțatei „redimensionări” a prezenței militare americane în țară. Întrebat de jurnaliști despre retragerea unei brigăzi americane de la baza Mihail Kogălniceanu, Trump a spus că schimbările anunțate nu […] Articolul Donald Trump: „Relația cu România e foarte bună, îmi plac mult românii. Doar mai mutăm niște trupe” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Șase ani de închisoare pentru un bărbat care și-a „pedepsit” soția cu un fier de călcat încins # Ziua
Un bărbat dintr-un sat din raionul Fălești a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru violență în familie. Sentința, pronunțată la 7 noiembrie, vizează fapte comise cu o lună mai devreme, când acesta, nemulțumit că soția nu-l lăsa să mai consume alcool, i-a provocat arsuri pe brațe și picioare cu un fier de călcat […] Articolul Șase ani de închisoare pentru un bărbat care și-a „pedepsit” soția cu un fier de călcat încins apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
O tornadă puternică a lovit vineri seară sudul Braziliei, provocând moartea a cel puțin cinci persoane și rănirea altor zeci, potrivit autorităților locale. Furtuna, însoțită de rafale de vânt care au depășit 240 km/h, a distrus acoperișuri, a răsturnat automobile și a smuls stâlpi de electricitate în mai multe localități din statul Parana. Cele mai […] Articolul VIDEO | Tornadă puternică în sudul Braziliei. Cel puțin cinci morți și zeci de răniți apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mucenic Dumitru, izvorâtorul de mir şi mare făcător de minuni # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, nobilul și ostașul care a luptat și a murit întru Hristos. Martirul a trăit în perioada tetrarhiei instituită la sfârșitul secolului al III-lea în Imperiul Roman de către Dioclețian, care își făcuse cetatea de conducere în zona vestică a Turciei de […] Articolul Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mucenic Dumitru, izvorâtorul de mir şi mare făcător de minuni apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Cetățean turc, extrădat în Republica Moldova pentru implicare în omorul comis în sectorul Rîșcani al Capitalei # Ziua
Direcția cooperare polițienească internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a anunțat extrădarea în Republica Moldova a lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, acuzat de implicare în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit investigațiilor desfășurate în cadrul cauzei penale, Hassan Toper a avut […] Articolul Cetățean turc, extrădat în Republica Moldova pentru implicare în omorul comis în sectorul Rîșcani al Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Incendii la Kiev, victime la Dnipro # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un atac de proporții asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, utilizând un mix de rachete hipersonice, de croazieră și balistice, precum și drone kamikaze, potrivit publicației Kyiv Independent și Serviciului ucrainean pentru Situații de Urgență. Țintele principale au fost infrastructurile energetice și zonele rezidențiale din centrul și estul țării. Atacurile […] Articolul VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Incendii la Kiev, victime la Dnipro apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Trump acordă Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind utilizarea petrolului și gazului rusesc # Ziua
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat vineri, după o întrevedere la Casa Albă cu președintele Donald Trump, că Ungaria a primit o derogare de la sancțiunile americane privind importurile de energie din Rusia. Într-o declarație pentru Reuters, un oficial al Casei Albe a confirmat ulterior că excepția este valabilă timp de un an și vizează […] Articolul Trump acordă Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind utilizarea petrolului și gazului rusesc apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Creştinii ortodocşi de stil nou îi sărbătoresc astăzi, 8 noiembrie, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Aceasta este ultima mare sărbătoare înainte de Postul Naşterii Domnului. Arhanghelii Mihail şi Gavril fac parte din ceata îngerilor care sunt apropiaţi şi slujitori oamenilor. Din ebraică, Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”, iar Gavril înseamnă „bărbat-Dumnezeu”. Cuvântul Arhanghel […] Articolul Creştinii ortodocşi de stil nou îi prăznuiesc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Cristina Ciubotaru, expert anticorupție: Dacă hărțuim justiția și neglijăm Comisia de la Veneția, nu putem adera la UE # Ziua
Uniunea Europeană nu are propriile standarde în domeniul justiției, ci operează cu standardele Consiliului Europei. De aceea, autoritățile de la Chișinău nu pot face abstracție de recomandările și deciziile organismelor Consiliului Europei, cum sunt Comisia de la Veneția sau Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deoarece asta va bloca negocierile de aderare la UE. Observația de […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru, expert anticorupție: Dacă hărțuim justiția și neglijăm Comisia de la Veneția, nu putem adera la UE apare prima dată în ZIUA.md.
7 noiembrie 2025
19:00
Franța nu trimite trupe suplimentare în România. Ministrul român al Apărării: Am încălcat „angajamente istorice” # Ziua
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, nu se aşteaptă ca Franţa să trimită suplimentar trupe în România în această perioadă, argumentând că această ţară are propriile probleme şi propriile priorităţi bugetare, dar şi că România are nişte „angajamente istorice” pe care le-a încălcat în faţa Franţei, relatează Spotmedia.ro. „Avem o relaţie foarte bună cu Franţa […] Articolul Franța nu trimite trupe suplimentare în România. Ministrul român al Apărării: Am încălcat „angajamente istorice” apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Nicu Popescu este de acord cu limitarea dreptului de veto pentru viitorii membri ai UE: Trebuie să rămână pentru chestiuni majore # Ziua
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Nu e ceva „contra” noilor membri, ci o ajustare tehnică pentru ca UE să funcționeze cu mai multe state la masă. Este comentariul fostului ministru al afacerilor externe, Nicu Popescu, numit, săptămâna trecută, emisar special pentru afaceri europene și […] Articolul Nicu Popescu este de acord cu limitarea dreptului de veto pentru viitorii membri ai UE: Trebuie să rămână pentru chestiuni majore apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
CONTRASENS | Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vetting, pre-vetting și reforma justiției în general # Ziua
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, avocat și fost director adjunct al CNA, a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Contrasens”, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Discuțiile au vizat controversele legate de reforma Justiției, la care am asistat în ultimii ani, înțelegerea deformată a noțiunii de separare a puterilor în stat, dar […] Articolul CONTRASENS | Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vetting, pre-vetting și reforma justiției în general apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Ucraina cedează parțial în disputa cu Budapesta privind protecția minorităților naționale. Cinci din cele 11 cereri ale lui Orban, acceptate parțial # Ziua
Guvernul Ucrainei a transmis Ungariei un proiect de lege privind politica lingvistică în educație, care răspunde parțial cerințelor formulate de Budapesta cu privire la drepturile minorității maghiare, a declarat vicepremierul ucrainean Taras Kachka, relatează Kyiv Independent. Ungaria formulase anterior un set de 11 cereri oficiale adresate Kievului, vizând restabilirea statutului de „școală națională” pentru instituțiile […] Articolul Ucraina cedează parțial în disputa cu Budapesta privind protecția minorităților naționale. Cinci din cele 11 cereri ale lui Orban, acceptate parțial apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Președintele Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi […] Articolul Președintele Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | PSD România are o nouă conducere. Sorin Grindeanu, ales președinte cu majoritatea absolută a voturilor # Ziua
Președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, după ce anterior a condus partidul în calitate de interimar. Decizia a fost luată vineri, la Congresul extraordinar al formațiunii care a avut loc la București. La eveniment a participat și o delegație din partea social-democraților români din […] Articolul VIDEO | PSD România are o nouă conducere. Sorin Grindeanu, ales președinte cu majoritatea absolută a voturilor apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. Progresul depășește 90 la sută # Ziua
Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău sunt aproape de finalizare. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99% – toate 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, 505 deja montați, iar 150 km de conductor și fibră optică sunt întinse, […] Articolul Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. Progresul depășește 90 la sută apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Biroul Parlamentului European la Chișinău, funcțional de astăzi. Instituția va fi un centru regional pentru statele Parteneriatului Estic # Ziua
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova și-a lansat oficial, de azi, activitatea. Acordul dintre Bruxelles și Chișinău în acest sens i-a fost oferit de președintele Parlamentului UE, Roberta Metsola, aflată la Chișinău, șefului legislativului, Igor Grosu, în urma discursului susținut de oficialul european la Chișinău. Metsola a precizat că acordul reprezintă un tratat istoric care duce parteneriatul […] Articolul Biroul Parlamentului European la Chișinău, funcțional de astăzi. Instituția va fi un centru regional pentru statele Parteneriatului Estic apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Surse apropiate președintelui Venezuelei susțin că Nicolas Maduro ar fi dispus să renunțe la putere în schimbul imunității # Ziua
După mai bine de un deceniu la conducerea Venezuelei, regimul lui Nicolas Maduro ar putea pregăti o ieșire negociată de la putere, potrivit unei investigații publicate de revista The Atlantic. Surse apropiate liderului de la Caracas afirmă că acesta ar fi dispus să părăsească funcția dacă Statele Unite îi garantează amnistie totală pentru el și […] Articolul Surse apropiate președintelui Venezuelei susțin că Nicolas Maduro ar fi dispus să renunțe la putere în schimbul imunității apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Patru persoane au murit vineri, în jurul orei 15:00, după ce un tren a lovit o mașină la o trecere la nivel cu calea ferată, în apropiere de București. Trenul plecase din Giurgiu la ora 13:45 și urma să ajungă în capitala României la ora 15:15. „Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează că […] Articolul Grav accident feroviar în România! Patru oameni au murit, după ce un tren a lovit o maşină apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Președintele României, Nicușor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi cu China # Ziua
Nicuşor Dan a declarat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi va pierde lupta economică cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, însă acest lucru înseamnă „curaj”. Preşedintele participă la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi cu China apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Considerăm că această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este în proces de definire, iar […] Articolul Reacția „Double Case” la investigația anunțată de CNPF apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Un motociclist, fără permis și prins beat criță pe un drum dintr-un sat, condamnat la patru ani de pușcărie # Ziua
Un bărbat de 32 de ani, care a ieșit beat crița cu motocicleta pe o stradă dintr-un sat din raionul Florești, a fost condamnat la patru ani de pușcărie. Motociclistul, condamnat anterior pentru infracțiuni similare, a fost reținut în luna iunie de polițiști având o concentrație de alcool în sânge de peste șapte ori mai […] Articolul Un motociclist, fără permis și prins beat criță pe un drum dintr-un sat, condamnat la patru ani de pușcărie apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Noul ministru al Sănătății, Emil Ciobanu, a depus o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție, în cazul scandalului declanșat în România cu privire la presupusele diplome false, acordate de USFM „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md, de către purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi. Potrivit instituției, ministrul Sănătății de […] Articolul Ministrul Sănătății a depus o sesizare la CNA și cere investigarea cazului diplomelor false apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.