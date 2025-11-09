Lavrov, primele declarații după absența de câteva zile: „Menținem un dialog cu Marco Rubio și suntem pregătiți să avem și întâlniri personale”

15:40

Un bărbat de 32 de ani, care a ieșit beat crița cu motocicleta pe o stradă dintr-un sat din raionul Florești, a fost condamnat la patru ani de pușcărie. Motociclistul, condamnat anterior pentru infracțiuni similare, a fost reținut în luna iunie de polițiști având o concentrație de alcool în sânge de peste șapte ori mai