Focuri de armă în fața casei lui Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar al orașului Leova. Poliția investighează cazul

Alexandru Bujorean, candidatul pentru al doilea mandat de primar al orașului Leova, spune că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în fața casei sale ar fi fost trase două focuri de armă. Potrivit unei postări făcute de acesta pe Facebook, nimeni nu a avut de suferit. Într-un răspuns pentru ZdG, ofițera de...

