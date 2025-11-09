LIVE | Ultimul domn al Principatului Moldovei, repatriat în România. Rămășițele pământești ale domnitorului Ghica sunt depuse în Sala Unirii de la Cotroceni
Radio Chisinau, 9 noiembrie 2025 12:20
La Palatul Cotroceni are loc ceremonia prilejuită de repatrierea rămășițelor pământești aparținând ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
12:20
LIVE | Ultimul domn al Principatului Moldovei, repatriat în România. Rămășițele pământești ale domnitorului Ghica sunt depuse în Sala Unirii de la Cotroceni # Radio Chisinau
La Palatul Cotroceni are loc ceremonia prilejuită de repatrierea rămășițelor pământești aparținând ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica.
Acum 30 minute
12:15
LIVE | Ultimul domn al Principatului Moldovei, repatriat în România. Rămășițele pămânțești ale domnitorului Ghica sunt depuse în Sala Unirii de la Cotroceni # Radio Chisinau
După 168 de ani de la moartea sa, rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost repatriate în România din cimitirul Le Mée-sur-Seine, Franța. O ceremonie solemnă de depunere a sicriului a avut loc duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, iar săptămâna viitoare domnitorul va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași, transmite IPN.
Acum o oră
11:50
După zvonurile privind tragerea sa pe linie moartă, Lavrov reapare și anunță că a primit un mesaj de la americani și e gata să se întâlnească cu Rubio # Radio Chisinau
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Statele Unite l-au informat prin canale diplomatice că analizează propunerea președintelui Vladimir Putin de a menține linitele prevăzute în Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) după expirarea acestuia, în februarie 2026, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
11:30
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 44 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66 897 traversări.
11:05
FOTO | Incendiu la un cămin temporar din orășelul Vatra. 15 persoane s-au evacuat până la sosirea pompierilor # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău.
10:40
VIDEO | Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul # Radio Chisinau
Banca Națională a Bulgariei (BNB) a prezentat designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulație de la 1 ianuarie 2026, relatează Novinite.com, citată de News.ro.
Acum 4 ore
10:20
Circa 3 000 de elevi din țară s-au înscris la testul de competențe digitale, care va fi susținut în premieră la nivel național, suplimentar față de examenele tradiționale de absolvire a claselor a IX-a și a XII-a. Rezultatul testului va fi înscris în diploma de absolvire a elevilor, transmite IPN.
09:55
La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce și-a propus când a plecat la Washington: laude din belșug și o scutire de la sancțiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze și energie nucleară din Rusia. Și toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuși, dacă privim mai atent, imaginea nu este atât de clară. Partea americană a încheiat un acord comercial dur și costisitor pentru Ungaria, comentează BBC într-o corespondență din Budapesta semnată de Nick Thorpe.
09:30
Turiști străini și tineri din țară, în vizită la Parlamentul Republicii Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova a fost, și în această săptămână, un loc al dialogului și cunoașterii. Oaspeți din mai multe țări au venit să afle cum funcționează instituția legislativă și cum sunt luate deciziile care modelează viitorul european al țării noastre.
09:05
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean (VIDEO) # Radio Chisinau
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică dimineață guvernatorul regional, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
18:05
Rutte, către Putin: „Războiul nuclear nu poate fi câștigat niciodată și nu trebuie purtat”. Mesajul NATO pentru civilii occidentali # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianței Nord-Atlantice” în fața amenințărilor Rusiei.
17:40
Expert, despre starea economiei din R. Moldova: „Mai rău decât atât a fost doar în anii ’90” # Radio Chisinau
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut, în ultimii cinci ani, cu doar 0,4%, iar creșterea de cel mult 1%, prognozată pentru acest an, înseamnă practic stagnare economică, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, „mai rău decât atât a fost doar în anii ’90, în perioada colapsului sistemului sovietic”, transmite IPN.
17:10
Precizările MAE cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a venit astăzi cu precizări cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize, menționând că, călătoriile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare, transmite MOLDPRES.
16:55
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk. Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum # Radio Chisinau
Rusia a afirmat sâmbătă că forțele sale continuă să avanseze în bătăliile aprinse din jurul orașelor cheie Pokrovsk și Kupiansk, Moscova anunțând și că a cucerit un sat minuscul din estul Ucrainei, transmite Reuters.
16:35
Autoritățile de la Chișinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunțat.
16:15
Biblioteca Națională găzduiește Zilele Științei 2025: „Încredere, transformare și viitor” # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește, în perioada 10-14 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a Zilelor Științei, desfășurate sub genericul „Încredere, transformare și viitor: Știința de care avem nevoie pentru 2050”. Evenimentul este organizat în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată anual sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), transmite IPN.
15:45
VIDEO | Incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia, cel puțin 6 oameni au murit # Radio Chisinau
Șase oameni au murit și cinci au fost răniți, unul dintre ei în stare critică, într-un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață într-un depozit de parfumuri din Dilovasi, în nord-vestul țării, au anunțat autoritățile turce, potrivit AFP.
15:20
Peste 120 de polițiști de frontieră au fost instruiți în depistarea documentelor falsificate # Radio Chisinau
Peste 120 de polițiști de frontieră din cadrul subdiviziunilor regionale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat la un amplu program de formare profesională, organizat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).
14:55
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârșitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această țară.
14:30
Rudele persoanelor repatriate după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele fostului KGB # Radio Chisinau
Rudele persoanelor repatriate forțat de Uniunea Sovietică din România după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele acestora la Agenția Națională a Arhivelor (ANA). Igor Cașu, directorul instituției, a subliniat că aceste persoane au dreptul să fie reabilitate, fiind considerate victime ale regimului sovietic, transmite IPN.
14:10
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # Radio Chisinau
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obținut în aceeași zi o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă.
13:45
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, sistată temporar din cauza unor probleme tehnice # Radio Chisinau
Serviciul Vamal informează că la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată.
13:30
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum modern # Radio Chisinau
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor beneficia de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova, datorită unui curriculum modern pentru învățarea limbii române, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
13:10
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # Radio Chisinau
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite MOLDPRES.
12:50
Ce trebuie să facă proprietarii apartamentelor pentru a avea facturi corecte la încălzire # Radio Chisinau
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN.
12:45
SUA au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești. Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul # Radio Chisinau
Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, după ce premierul ungar Viktor Orban a insistat asupra cererii sale de amânare în timpul unei întâlniri prietenești cu președintele Donald Trump la Washington, transmite Reuters.
Ieri
12:20
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN.
12:00
VIDEO | Cum a lovit o tornadă un sat din Brazilia. Cel puțin cinci oameni au murit și 130 sunt răniți # Radio Chisinau
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un sat din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale, potrivit France Presse.
11:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 8 noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – martir din secolul al III-lea, transmite IPN.
11:10
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit Politico. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată # Radio Chisinau
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Una dintre opțiunile luate în calcul de București ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancțiunilor, scrie Politico.
10:50
R. Moldova, pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO. Cristian Jardan: „O mare responsabilitate și oportunitate pentru a ne promova valorile” # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate pentru a ne promova valorile și tradițiile noastre”, a declarat Cristian Jardan, ministrul Culturii, transmite MOLDPRES.
10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova pe 11 noiembrie. Oficiala va avea întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și va participa la mai multe evenimente publice.
10:05
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineață, conform The Guardian.
09:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 8–10 noiembrie cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, sâmbătă vremea se va menține fără precipitații, însă în noaptea de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, pe arii extinse se vor semnala ploi slabe, transmite MOLDPRES.
09:25
VIDEO | Cetățeanul turc acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani a fost extrădat în Republica Moldova # Radio Chisinau
Hassan Toper, cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat în Republica Moldova. Operațiunea a fost realizată de Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției.
08:55
Trump, întrebat de retragerea brigăzii de la Kogălniceanu: „Românii sunt un popor grozav. Doar mai mutăm niște trupe” # Radio Chisinau
În cadrul întâlnirii avute astăzi cu premierul maghiar Viktor Orban, președintele american Donald Trump și secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, au discutat și despre România și despre retragerea unei brigăzi a armatei SUA de la baza Kogălniceanu.
7 noiembrie 2025
21:15
Suedia a finanțat 400 de drone, pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești # Radio Chisinau
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmihal, a declarat pe 6 noiembrie că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone cu rază lungă de acțiune, care sunt apoi folosite pentru a lovi ținte precum rafinăriile de petrol din interiorul Rusiei.
21:05
Comisia Europeană a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru resortisanții ruși, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea migrației ca armă, actele de sabotaj și posibila utilizare abuzivă a vizelor, potrivit comunicatului oficial.
20:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va veni, până la finalul acestui an, cu soluții privind problema supraaglomerării în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul va fi analizat în cadrul discuțiilor cu toate părțile interesate. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
20:30
Cele mai bune produse autohtone, promovate peste Prut. 50 de companii participă la Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, inaugurată la Iași # Radio Chisinau
Vineri, 7 noiembrie 2025, la Palas Mall din Iași a avut loc deschiderea celei de-a VIII-a ediții a expoziției „Republica Moldova Prezintă”, un eveniment ce întărește legăturile economice dintre Republica Moldova și România. La acestă ediție participă 50 de companii moldovenești din diverse sectoare economice, de la viticultură la IT, oferind oportunități de colaborare între antreprenorii de pe ambele maluri ale Prutului.
20:15
Peste 300 de familii vulnerabile au fost conectate la infrastructura modernă de apă, sanitație și energie, prin intermediul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Grație acestei inițiative, peste 26 de mii de cetățeni și 35 de instituții sociale au acces la servicii publice eficiente și după nevoile comunității. Rezultatele proiectului implementat în raioanele Edineț, Strășeni și Leova au fost prezentate în cadrul unui eveniment la Chișinău.
19:55
România repatriază rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei. Nicușor Dan: „Gest de prețuire a unei personalități unice” # Radio Chisinau
„În semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, am luat decizia ca sicriul cu rămășițele sale pământești să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul va avea acces”, a scris președintele României, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.
19:40
Republica Moldova își pregătește participarea la Eurovision Song Contest 2026, iar procesul de selecție a reprezentantului țării a început oficial astăzi. Potrivit unui anunț al companiei „Teleradio-Moldova”, dosarele de înscriere pentru selecția națională pot fi depuse până pe 7 decembrie.
19:15
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, anunță ministrul Transporturilor de la București # Radio Chisinau
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
19:15
Discuție telefonică Nicușor Dan - Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie să câștige războiul # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a vorbit astăzi, 7 noiembrie, la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situația de securitate și necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă și justă în Ucraina. Șeful statul a anunțat, într-o postare pe X, că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.
18:50
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, anunță ministrul Transportulurilor de la București # Radio Chisinau
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
18:40
Președinta Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională.
18:20
Tichetele de vacanță ar putea fi folosite exclusiv în unități turistice din mediul rural. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, acestea vor putea fi valorificate doar în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2003.
18:00
CNA investighează cazul diplomelor medicale, după plângerea depusă de ministrul sănătății # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție a deschis o anchetă privind diplomele obținute în Republica Moldova, după o plângere oficială depusă de ministrul sănătății, Emil Ceban. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
17:50
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 avertizează populația asupra creșterii numărului de tentative de escrocherie raportate în ultimele zile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.