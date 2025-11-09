Întreruperi masive de curent în Ucraina, după un atac rusesc

18:30

Belous care a devenit virală după ce a sugerat pe 31 octombrie, în parlament, că unii dintre noii deputați și-ar fi ascuns veniturile, plătind impozite mici, a spus Europei Libere că acel discurs vizionat de sute de mii de oameni pe rețelele de socializare online „i-a adus și susținători, dar și critici”, inclusiv acuzația că ar fi intrat în posesia unor asemenea informații cu caracter personal datorită fostei sale funcții. „Pot să vă spun, în sală, colegii din opoziție, aveți familii care au tr...