Diaspora ține Moldova pe linia de plutire – Un leu din șapte vine de peste hotare
Politik, 9 noiembrie 2025 12:10
Republica Moldova rămâne una dintre puținele țări din lume unde banii trimiși de cetățenii plecați la muncă peste hotare au o pondere uriașă în economie. Potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova" realizat de IDIS „Viitorul", numărul moldovenilor care lucrează în străinătate îl depășește pe cel al angajaților oficiali din țară, iar ...
Acum 30 minute
12:10
Exporturile explodează, dar fabricile se sufocă – Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc # Politik
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova dau semne de revenire după un an de stagnare, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–octombrie 2025, din țară au fost exportate 18 520 tone de ulei, de aproape patru ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024 (4 796 tone). Deși evoluția arată o ...
12:10
12:10
Novak Djokovic, campion la Atena – Sârbul a cucerit titlul 101 al carierei, dar va lipsi de la Turneul Campionilor # Politik
Novak Djokovic a cucerit sâmbătă titlul cu numărul 101 al carierei, după ce l-a învins în trei seturi pe Lorenzo Musetti în finala turneului ATP 250 de la Atena. Deși a fost condus cu 1-0 la seturi, sârbul a revenit fantastic și a rezistat eroic în momentele în care italianul a încercat să forțeze. Sârbul ...
12:10
Elena Rybakina, învingătoare la Turneul Campioanelor și record financiar în tenisul feminin # Politik
Elena Rybakina a cucerit Turneul Campioanelor de la Riad după 6-3, 7-6 (0) cu Aryna Sabalenka, devenind prima jucătoare din Asia care reușește această performanță. Kazaha a terminat turneul neînvinsă (5-0), cu victorii la numerele 1 și 2 mondiale, și a încasat cel mai mare premiu din istoria tenisului feminin: 5,2 milioane $. Jucătoarea din ...
Acum 12 ore
00:00
Lovitură strategică – România, foarte aproape să preia Portul Giurgiulești – Declarația ministrului Transporturilor de la București # Politik
Ministrul Transporturilor de la București, Ciprian Şerban, anunțǎ cǎ România este foarte aproape să preia Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) din Republica Moldova aflat la granița cu județul Galați, despre care spune cǎ este foarte strategic poziționat. Portul este deținut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). „Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut ...
00:00
Cutremur diplomatic – Guvernul de la Chișinău pregătește ieșirea din acordul de călătorii fără vize cu CSI # Politik
Cetățenii din statele Comunității Statelor Independente (CSI) vor avea nevoie de vize pentru a ajunge în Republica Moldova, iar, în mod reciproc, moldovenii vor fi nevoiți să obțină vize pentru a călători în țările CSI. Guvernul va examina la ședința din 12 noiembrie 2025 proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără ...
00:00
Haos financiar la Teleradio – Moldova – Clauza diabolică din contractul șefului TRM – Cum s-a blindat împotriva demiterii # Politik
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova" (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict ...
00:00
Parlamentul de la Chișinău renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus – Grosu: „Când vom vedea o schimbare, vom reveni” # Politik
Parlamentul Republicii Moldova nu mai vrea să „prietenească" cu Rusia și Belarus. Legislativul a instituit 54 de grupuri de prietenie cu alte state, însă a decis să nu includă în această listă Rusia și Belarus. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar alte 20 de ...
Ieri
18:00
Republica Moldova a intrat în anul 2024 în recesiune economică, după ce două trimestre consecutive au fost marcate de scăderea Produsului Intern Brut (PIB). Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul", a declarat vineri, 7 noiembrie 2025, că recesiunea nu este un eveniment izolat, ci semnul unei slăbiciuni cronice a economiei naționale, ...
18:00
Crypto prinde rădăcini în Moldova – Double Case salută deschiderea CNPF pentru piața digitală # Politik
Compania Double Case a reacționat la anunțul CNPF privind inițierea unei investigații legate de lansarea tokenului DCT, declarând că este pregătită să colaboreze deschis și transparent cu autoritatea de reglementare. Într-o poziție transmisă presei și preluată de IPN, compania afirmă că investigația este firească în cazul unui domeniu aflat la început de cale în Republica ...
18:00
Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, s-a întâlnit cu efectivul Aparatului central # Politik
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut astăzi o întrevedere directă cu efectivul Aparatului central al instituției, marcând începutul oficial al mandatului său. Într-o atmosferă deschisă și constructivă, acesta a vizitat fiecare subdiviziune și birou, discutând personal cu angajații implicați în procesele esențiale ale activității vamale. Scopul întâlnirii a fost familiarizarea cu activitățile curente, proiectele ...
18:00
Ministrul Emil Ceban cere intervenția CNA în scandalul diplomelor false ale medicilor români # Politik
Fostul rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" (USMF),actual ministru al Sănătății, Emil Ceban, a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA) privind suspiciunile de diplome false eliberate medicilor din România, anchetate în prezent de autoritățile române. Potrivit purtătorului de cuvânt a CNA, Angela Starinschi, instituția urmează să verifice autenticitatea ...
14:30
Deputatul Ivanov despre moratoriu pentru fermieri – Destul cu cârpelile, se cer soluții pe termen lung # Politik
Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, afirmă că autoritățile analizează în prezent mai multe opțiuni pentru a diminua impactul crizei din sectorul agricol, subliniind că se caută o soluție complexă și durabilă, nu doar măsuri de moment. „Situația în agricultură o cunoaștem foarte bine. Vin din acest domeniu și pot spune ...
14:30
Guvernul dă lovitura – Vrea depozitul Lukoil de la Aeroportul Chișinău – Oferta e pe masă, termen-limită, 17 noiembrie # Politik
Republica Moldova poartă discuții continue cu România și Bulgaria, inclusiv cu compania Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen pentru aeronavele care operează pe Aeroportul Internațional Chișinău, a anunțat ministerul Energiei într-un comunicat oficial. Potrivit instituției, autoritățile de la Chișinău au decis să intervină rapid pentru a evita orice perturbare în alimentarea ...
14:30
Scandalul diplomelor de rezidențiat – USMF reacționează și promite cooperare cu anchetatorii # Politik
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" (USMF) a emis un comunicat după ancheta procurorilor români privind diplomele de rezidențiat despre care se susține că ar fi fost obținute fraudulos. Instituția a subliniat că respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți și că aplica ...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Lovitură dură de la Washington – Compania Gunvor, oprită să cumpere activele Lukoil -„Nu va primi niciodată o licență” # Politik
Compania elvețiană Gunvor nu va cumpăra activele străine ale Lukoil. Purtătorul de cuvânt al traderului de petrol, Seth Pietras, a declarat pentru Politico că oferta de cumpărare a fost retrasă. SUA au refuzat să acorde permisiunea comerciantului internațional de petrol Gunvor de a cumpăra active străine ale celei mai mari companii private de petrol și ...
11:00
Scandalul diplomelor false zguduie Sănătatea -Semnătura ministrului Ceban și a unui deputat PAS pe actele medicilor acuzați de fraudă – Reacția oficialului # Politik
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, ...
10:30
LIVE: Ședința Parlamentului la care participă și Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola # Politik
The post LIVE: Ședința Parlamentului la care participă și Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola appeared first on Politik.
6 noiembrie 2025
22:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului Republicii Moldova. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Parlamentului în cadrul ședinței de astăzi, 6 noiembrie 2025. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna (Italia), unde a obținut licența în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. ...
22:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice, aferente lunilor noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit deciziei CEC, pentru fiecare vot valabil exprimat la scrutinul parlamentar, partidele politice vor primi 0,9988429 lei ...
22:30
Expert: Economia Moldovei nu mai rezistă doar pe consum și remitențe – Urmează presiuni fiscale și demografice # Politik
Republica Moldova traversează o perioadă de vulnerabilitate economică structurală, în care modelul bazat pe consum și remitențe este „epuizat", iar riscurile demografice, fiscale și energetice se amplifică, potrivit concluziilor prezentate de economistul Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul") în cadrul studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova", notează bani.md După criza din 2008, investițiile străine ...
15:50
Transportul rutier, mai scump din 2026 – Tarifele cresc cu până la 20%, potrivit noii metodologii # Politik
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în ...
15:50
Credite mai ieftine la orizont – BNM reduce rezervele obligatorii și continuă relaxarea politicii monetare # Politik
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, continuarea măsurilor de relaxare a politicii monetare, în vederea susținerii economiei și aducerii inflației în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă modificare constă în diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu ...
15:50
Doar 2-3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ceea ce arată că majoritatea proprietarilor rămân vulnerabili în fața riscurilor. Tariful de asigurare este relativ redus, în medie 0,1-0,4% din suma asigurată. Astfel, pentru un imobil evaluat la 100.000 de euro, prima de asigurare ar putea fi de aproximativ ...
15:50
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS). Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al corpului ...
12:30
Veste bună pentru moldovenii care merg spre București – Un tronson important de autostradă se deschide complet # Politik
De la 1 decembrie, șoferii care vin din Republica Moldova vor putea circula continuu pe autostradă de la Focșani până la București. Autostrada Moldovei (A7) va fi deschisă integral odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul 3 al tronsonului Ploiești–Buzău, termen estimat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în ...
12:30
Consilii fantomă, bani pierduți – APP a tocat 14 milioane de lei, arată un raport al Curții de Conturi # Politik
Agenția Proprietății Publice (APP) a creat consilii în 24 de societăți pe acțiuni cu mai puțin de 50 de acționari, atribuțiile cărora ar fi putut fi exercitate de adunarea generală a acționarilor. Aceste decizii au generat cheltuieli suplimentare de circa 14 milioane lei pentru indemnizațiile membrilor. Concluziile se conțin în raportul de audit al Curții ...
12:30
Republica Moldova va institui un sistem digital modern pentru elaborarea și emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor, prin intermediul Institutului Public Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED). Sistemul va fi dezvoltat în cadrul Proiectului „Tranziția Durabilă prin Eficiență Energetică în Moldova" (STEEM), finanțat de Banca Mondială, și va facilita gestionarea eficientă a informațiilor ...
12:30
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze ...
12:30
Parlamentul suspendă grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului din Ucraina # Politik
Comisia pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a decis renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus, pe întreaga durată a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în
09:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță este rezervat față de o posibilă majorare a salariului minim pe economie la 50% din salariul mediu în anul acesta. „Nu ar fi corect să numesc o cifră astăzi. În cadrul consultărilor, de înaintea numirii guvernului am avut un consens larg cu toți partenerii sociali, atât cu patronatele cât și sindicatele. ... Ministrul Finanțelor, rezervat privind creșterea salariului minim cerută de sindicate The post Ministrul Finanțelor, rezervat privind creșterea salariului minim cerută de sindicate appeared first on Politik.
09:10
Ajustarea tarifelor la gaz, posibilă din ianuarie – ANRE examinează datele de la Energocom # Politik
O eventuală modificare a tarifelor la gaz va fi analizată după încheierea calculelor finale de la sfârșitul anului, când se vor stabili eventualele devieri financiare acumulate de furnizorii de gaze, a decalrat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov. „Către finalul anului se fac calculele finale și se vede dacă există devieri ... Ajustarea tarifelor la gaz, posibilă din ianuarie – ANRE examinează datele de la Energocom The post Ajustarea tarifelor la gaz, posibilă din ianuarie – ANRE examinează datele de la Energocom appeared first on Politik.
09:10
Ministrul Catlabuga recunoaște că actualul mecanism de subvenționare post-investiții în agricultură e depășit și pune presiune pe buget # Politik
Actualul mecanism de subvenționare post-investiții aplicat în agricultură este unul depășit și a dus, de-a lungul anilor, la acumularea de restanțe semnificative la plata subvențiilor către fermieri. Oficialul promite, însă, că toate plățile restante vor fi onorate, iar sistemul va fi reformat fundamental, a declarat ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga în Parlament. „Mecanismul de subvenționare post-investiției, ... Ministrul Catlabuga recunoaște că actualul mecanism de subvenționare post-investiții în agricultură e depășit și pune presiune pe buget The post Ministrul Catlabuga recunoaște că actualul mecanism de subvenționare post-investiții în agricultură e depășit și pune presiune pe buget appeared first on Politik.
09:10
Guvernul, pregătit să colaboreze cu noul proprietar al Lukoil – Ce spune ministrul Energiei # Politik
Republica Moldova urmărește cu atenție evoluțiile privind posibila preluare a activelor companiei Lukoil de către o entitate străină, în contextul termenului-limită de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Guvernul analizează scenariile împreună cu instituțiile responsabile – inclusiv ANRE și Banca Națională – pentru a evalua eventualele riscuri ce ... Guvernul, pregătit să colaboreze cu noul proprietar al Lukoil – Ce spune ministrul Energiei The post Guvernul, pregătit să colaboreze cu noul proprietar al Lukoil – Ce spune ministrul Energiei appeared first on Politik.
09:10
Ministrul Catlabuga evită să spună dacă fermierii executați silit vor primi un moratoriu la datorii # Politik
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat un răspuns concret cu privire la reeșalonarea datoriilor fermierilor executați silit. Ea a afirmat că instituția „este în discuții” și „analizează scenarii” împreună cu agricultorii și alte autorități. „Acești câțiva agricultori cu care suntem astăzi în tratative au beneficiat de toată intervenția și suportul Ministerului Agriculturii și al Guvernului ... Ministrul Catlabuga evită să spună dacă fermierii executați silit vor primi un moratoriu la datorii The post Ministrul Catlabuga evită să spună dacă fermierii executați silit vor primi un moratoriu la datorii appeared first on Politik.
5 noiembrie 2025
17:10
Guvernul a aprobat noile modele de documente de stare civilă – certificate, extrase și extrase multilingve – care vor putea fi emise și în format electronic. Măsura pune în aplicare modificările aduse Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, conform Legii nr. 222/2025, și vizează modernizarea serviciilor din acest domeniu. Noile formulare, elaborate de ... Actele de stare civilă se digitalizează – Noile formulare, aprobate de Guvern The post Actele de stare civilă se digitalizează – Noile formulare, aprobate de Guvern appeared first on Politik.
17:10
Tudor Ulianovschi se retrage din fruntea PSDE – Iurie Cazacu preia interimatul până la Congresul formațiunii # Politik
Tudor Ulianovschi a anunțat retragerea sa din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. Fostul lider al PSDE le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală și pentru colaborarea avută de-a lungul mandatului, urându-le succes în continuare. Biroul ... Tudor Ulianovschi se retrage din fruntea PSDE – Iurie Cazacu preia interimatul până la Congresul formațiunii The post Tudor Ulianovschi se retrage din fruntea PSDE – Iurie Cazacu preia interimatul până la Congresul formațiunii appeared first on Politik.
17:10
De ce a plătit Energocom mai scump pentru energie în octombrie – Ministrul Junghietu explică motivul # Politik
Prețurile de achiziție a energiei electrice pentru Republica Moldova au crescut în luna octombrie, în urma tensiunilor de pe piața regională. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, volatilitatea a fost provocată de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat capacitățile de producție și au determinat o creștere bruscă a cererii pe piața europeană. „Prețurile ... De ce a plătit Energocom mai scump pentru energie în octombrie – Ministrul Junghietu explică motivul The post De ce a plătit Energocom mai scump pentru energie în octombrie – Ministrul Junghietu explică motivul appeared first on Politik.
15:10
Schimbări în fracțiunea PAS – Opt deputați noi urmează să fie validați de Curtea Constituțională # Politik
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), după demisiile lui Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. În cadrul ședinței de astăzi, CEC a decis să propună ... Schimbări în fracțiunea PAS – Opt deputați noi urmează să fie validați de Curtea Constituțională The post Schimbări în fracțiunea PAS – Opt deputați noi urmează să fie validați de Curtea Constituțională appeared first on Politik.
14:20
Guvernul a modificat Regulamentul privind compensațiile la energie – Se schimbă perioada de declarare a veniturilor pentru persoanele eligibile # Politik
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie. Prin urmare, veniturile familiilor din țarǎ care solicită compensații vor fi analizate pentru lunie aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Potrivit autoritǎților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai ... Guvernul a modificat Regulamentul privind compensațiile la energie – Se schimbă perioada de declarare a veniturilor pentru persoanele eligibile The post Guvernul a modificat Regulamentul privind compensațiile la energie – Se schimbă perioada de declarare a veniturilor pentru persoanele eligibile appeared first on Politik.
13:50
Schimbare la vârful Vămii – Radu Vrabie devine noul șef al Serviciului Vamal, iar Alexandru Iacub trece la Guvern # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, 5 noiembrie, numirea lui Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal, după demisia lui Alexandru Iacub. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, noul șef al Serviciului Vamal este „un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, care a deținut funcții de conducere în mediul ... Schimbare la vârful Vămii – Radu Vrabie devine noul șef al Serviciului Vamal, iar Alexandru Iacub trece la Guvern The post Schimbare la vârful Vămii – Radu Vrabie devine noul șef al Serviciului Vamal, iar Alexandru Iacub trece la Guvern appeared first on Politik.
13:50
Percheziții la Octavian Orheianu și Dorin Damir, într-un dosar de evaziune fiscală – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association (FEA), și Octavian Orheianu, fondatorul clubului sportiv LION Academy, sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Informația a fost confirmată de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că ... Percheziții la Octavian Orheianu și Dorin Damir, într-un dosar de evaziune fiscală – Ce spune ministrul de Interne The post Percheziții la Octavian Orheianu și Dorin Damir, într-un dosar de evaziune fiscală – Ce spune ministrul de Interne appeared first on Politik.
10:50
Guvernul a aprobat o redistribuire de 19,7 milioane de lei pentru plata salariilor în mai multe instituții # Politik
Ministerul Finanțelor admite că mai multe autorități publice centrale nu au suficiente resurse pentru a-și plăti angajații în 2025. Pentru a evita blocaje în achitarea salariilor, Executivul a aprobat propunerea de a redistribui pe intern 19,7 milioane de lei între instituțiile statului și programele bugetare, în limita a 10% din alocațiile aprobate. Guvernul justifică această ... Guvernul a aprobat o redistribuire de 19,7 milioane de lei pentru plata salariilor în mai multe instituții The post Guvernul a aprobat o redistribuire de 19,7 milioane de lei pentru plata salariilor în mai multe instituții appeared first on Politik.
10:40
Guvernul a denunțat acordul cu Federația Rusia privind centrele culturale. Proiectul de hotărâre a fost propus de noul ministru al Culturii, Cristian Jardan. Documentul prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse referitor la înființarea și funcționarea centrelor culturale. Astfel, proiectul vizează încetarea unui acord semnat în 2012, în baza căruia funcționează ... Guvernul a aprobat denunțarea acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale The post Guvernul a aprobat denunțarea acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale appeared first on Politik.
09:20
Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău – Va susține un discurs în Parlament și va inaugura Biroul Parlamentului European în Moldova # Politik
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, unde va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova. Aceasta va ține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, urmată de o conferință ... Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău – Va susține un discurs în Parlament și va inaugura Biroul Parlamentului European în Moldova The post Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău – Va susține un discurs în Parlament și va inaugura Biroul Parlamentului European în Moldova appeared first on Politik.
09:20
Alexandru Tănase, despre noul ministru al Justiției – Guvernul vrea să întărească instrumentele represive, asta nu e de bine # Politik
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase consideră că prin numirea numirea noului ministru al Justiției actualul Guvern dorește să întărească instrumentele represive. Tănase mai spune că oamenii politici care decid astăzi că instrumentele coercitive sunt de natură să asigure rezultate, iar practica arată că asta nu funcționează. „Care este explicația acestei numiri? Fii că ... Alexandru Tănase, despre noul ministru al Justiției – Guvernul vrea să întărească instrumentele represive, asta nu e de bine The post Alexandru Tănase, despre noul ministru al Justiției – Guvernul vrea să întărească instrumentele represive, asta nu e de bine appeared first on Politik.
09:20
Republica Moldova propune includerea vinăriilor Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO # Politik
Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul participă la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. În discursul său, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat importanța cooperării internaționale pentru promovarea păcii, educației și respectului ... Republica Moldova propune includerea vinăriilor Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO The post Republica Moldova propune includerea vinăriilor Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO appeared first on Politik.
4 noiembrie 2025
20:50
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal, informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Până în prezent, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public. Alexandru Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, la propunerea ministrei Finanțelor, ... Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția The post Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția appeared first on Politik.
20:50
Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției # Politik
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri – „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă” – și se așteaptă ca toate cele zece ... Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției The post Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției appeared first on Politik.
17:20
Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje # Politik
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă statele care vor adera la blocul comunitar. Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times, citată de IPN. Marta Kos ... Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje The post Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje appeared first on Politik.
