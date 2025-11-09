Atac cu drone ucrainene la Voronej: energia și căldura, întrerupte temporar în orașul rus

18:00

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri, 5 noiembrie, pentru TVP World, că regresul democratic care a fost determinat, în viziunea sa, atât de actuala guvernare de la Budapesta, cât și de fosta guvernare de la Varșovia, a făcut ca Bruxelles-ul să fie precaut în ceea ce privește admiterea de noi state membre …