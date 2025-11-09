Incendiu la un cămin de muncitori din Vatra: 15 persoane au fost evacuate
TVR Moldova, 9 noiembrie 2025 11:40
În dimineața zilei de 9 noiembrie 2025, pompierii au fost mobilizați conform nivelului sporit de intervenție pentru a lichida un incendiu izbucnit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, strada Feroviarilor 10, municipiul Chișinău.
• • •
Acum 30 minute
11:40
Acum 2 ore
10:40
Focuri de armă la casa primarului din Leova: Alexandru Bujorean acuză o tentativă de intimidare # TVR Moldova
Primarul orașului Leova și candidat la funcția de primar, Alexandru Bujorean, a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, a avut loc un incident cu focuri de armă în fața locuinței sale, unde se aflau soția și cei doi copii ai săi.
Acum 4 ore
09:40
Cunoașteți istoria Veronicăi Cozma, tânăra care visează să devină veterinar pentru a ajuta animalele # TVR Moldova
În această săptămână, în ajun de Ziua Națională a Tineretului, cunoaștem tineri pasionați și implicați, care sunt apreciați pentru intițiativele și munca lor. Veronica Cozma este studentă în anul VI la Facultatea de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Pentru meritele, cunoștințele și realizările sale, Veronica se numără printre tinerii care vor beneficia de Bursa Președintelui. Să-i aflăm povestea într-un reportaj realizat de jurnalistul TVR MOLDOVA Anatol Fornea.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de duminică, 9 noiembrie, vreme instabilă, cu ploi slabe în toată R. Moldova.
Acum 24 ore
19:40
Chișinăul este, timp de două zile, centrul regional al luptei împotriva dezinformării. Aproape o sută de jurnaliști și experți din treisprezece țări s-au reunit în Republica Moldova pentru a participa la conferința internațională. După ce a fost găzduită tradițional la Tbilisi, conferința se desfășoară pentru prima dată într-un alt stat al Parteneriatului Estic.
19:10
Companiile din România și Ucraina își consolidează prezența în cadrul Moldova IT Park. Dacă în 2023 Statele Unite dominau topul companiilor străine, din 2024 România a trecut pe primul loc, urmată de Ucraina. Tendința se menține și în acest an, confirmând o reorientare regională a interesului investițional către Republica Moldova. Detalii are Natalia Chicu.
19:00
Dincolo de zidurile Penitenciarului 13 din Chișinău: Unul dintre cele mai temute locuri din Moldova # TVR Moldova
În centrul Chișinăului, împrejmuit de ziduri înalte, cu sârmă ghimpată și gratii la ferestre şi vegheat în permanenţă de gardieni înarmaţi. Este imaginea sumbră a Penitenciarului 13, unul dintre cele mai temute locuri din Republica Moldova. Învechit, supraaglomerat şi departe de standardele europene, acest loc a devenit simbolul eşecului unui sistem care, de ani buni, promite schimbarea.
18:30
Prețurile carburanților continuă să crească. În ultimele două săptămâni, în Republica Moldova, benzina s-a scumpit cu 50 de bani, iar motorina cu un leu și 50 de bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, prețurile reflectă tendințele de pe piața internațională și sunt un rezultat al sancțiunilor impuse de SUA pentru companiile petroliere rusești. Specialiștii nu pot estima cât va dura această tendință.
15:40
Vă invităm să cunoașteți povestea Nataliei Țurcan, o tânără din Chișinău, care este filolog de profesie și îi place să cânte muzică grecească la chitară. Pasiunea ei a pornit din anii de facultate, atunci când a studiat istoria si cultura Greciei, iar prin cântec transmite acum nu doar emoții, ci și o parte din folclorul elen.
14:50
Rusia a pierdut aproximativ 1.150.100 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 8 noiembrie.
13:50
Coreea de Nord a anunțat sâmbătă că va adopta o poziție „mai ofensivă” față de Statele Unite și Coreea de Sud, la o zi după testarea unei noi rachete balistice, criticată de Washington și Seul, relatează Reuters.
13:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că un război nuclear nu ar putea fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată. Într-un interviu acordat publicaţiei germane Welt am Sonntag, oficialul a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat de Alianţă la începutul lunii i-a oferit „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare” a NATO în faţa ameninţărilor venite din partea Rusiei, transmite tvrinfo.ro cu referire la Reuters.
12:20
Rusia lovește infrastructura energetică a Ucrainei: întreruperi de curent la scară largă # TVR Moldova
Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene a provocat, sâmbătă dimineaţă, pene de curent în mai multe regiuni ale ţării, a anunţat ministra ucraineană a Energiei, Svitlana Grinciuk, citată de The Guardian.
Ieri
11:20
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o nouă vizită în Republica Moldova, a anunțat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. În cadrul vizitei, oficiala europeană se va întâlni cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice.
10:10
Rămășițele pământești ale ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Ghica, au ajuns în țară # TVR Moldova
Ramășițele pământești ale ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Ghica (1849-1856), au fost aduse vineri seară în România. Evenimentul este organizat de Jandarmeria Română și familia Ghica, în parteneriat cu Televiziunea Română. Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, ale cărui rămășițe au fost înhumate în apropiere de Paris, au fost făcute de familia moștenitoare și de autoritățile franceze. Rămășițele pământești ale lui Grigore Ghica vor fi înhumate lângă Palatul Culturii din Iaşi, transmite TVRInfo.ro.
10:00
09:00
Președintele României, Nicușor Dan, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au discutat despre situația actuală de securitate și despre consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state, transmite tvrinfo.ro.
08:30
Complicele asasinului crimei din sectorul Râșcani din Chișinău a fost extrădat. Ce rol a avut? # TVR Moldova
Hassan Toper, un cetățea turc implicat în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, într-o cafenea din sectorul Râșcani din Chișinău, a fost extrădat Republicii Moldova vineri seară. Înainte de crimă, el ar fi călătorit de patru ori în Republica Moldova pentru a „organiza logistica” atacului.
7 noiembrie 2025
19:10
Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi scena unui duel al deputaţilor. Mărul discordiei a fost proiectul de lege care prevede suspendarea activității grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe toată durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Pe de o parte, au fost socialiștii care încercau să readucă Rusia și Belarus în grupurile de prietenie, iar de cealaltă parte, majoritatea parlamentară care a respins propunerea.
17:40
Eveniment academic important organizat la Chișinău - Conferința Latinitate, Romanitate, Românitate # TVR Moldova
Identitatea culturală romanică și spațiul comun al civilizației latine sunt subiecte care au reunit, în aceste zile, la Chişinău, zeci de istorici, academicieni şi cercetători, din Republica Moldova şi din străinătate. Astăzi, în cadrul evenimentului, a avut loc şi o lansare de carte. Organizatorii spun că această reuniune întăreşte dialogul între generațiile de cercetători și susține schimbul academic între instituțiile din Republica Moldova şi cele de peste hotare.
17:30
Aproape 19 milioane de lei vor primi partidele politice din Republica Moldova de la bugetul de stat în ultimele două luni ale anului. Comisia Electorală Centrală a decis cuantumul alocaţiilor pentru fiecare formaţiune, în funcţie de performanţele obţinute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, partidele care au promovat în Parlament femei şi tineri vor primi sume şi mai consistente.
17:20
„Decanatul face admiterea”. Cum explică Adrian Belîi semnătura sa pe diplomele de la medicină # TVR Moldova
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Adrian Belîi, a venit cu o reacție după ce în presă au apărut documente care arată că semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici din Republica Moldova cercetați penal în România sub suspiciunea că ar fi obținut fraudulos diplomele.
17:10
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:40
Gunvor se retrage din afacerea cu Lukoil, după ce SUA o acuză de legături cu Kremlinul # TVR Moldova
Un important trader internațional de mărfuri a renunțat la planurile de a cumpăra activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce a respins acuzațiile guvernului american potrivit cărora ar fi „marioneta Kremlinului”, scrie ABC News.
16:30
Cristian Botgros a fost audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Avocat: El se declară nevinovat # TVR Moldova
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a fost audiat joi, 6 noiembrie, de către poliție în cazul morții Andreei Cuciuc, potrivit avocatei Corina Digore, care reprezintă interesele familiei Botgros.
16:10
Soții Nicolae și Natalia Untilă din satul Clișova, raionul Orhei, au început să cultive cătină, de câțiva ani, când au revenit acasă după o perioadă de muncă în străinătate.
16:10
Emil Ceban a depus cerere la CNA pentru investigarea scandalului legat de diplomele false # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, Emil Ceban, prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor cazului legat de presupusul rezidențiat fals al unor medici din România la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău.
14:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la un nivel mai înalt.
14:50
Anul 2028 ca termen pentru semnarea tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul ambițios, dar realist, susține viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care afirmă că autoritățile știu clar ce trebuie făcut în următorii cinci ani. Acest obiectiv se regăsește în noul program național de aderare.
14:40
Percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală de 2,2 milioane de lei # TVR Moldova
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii cu destinație specială „Fulger”, au efectuat percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei, care au ca gen de activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie sau carton.
14:40
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat mai multe produse cosmetice care conțin substanțe interzise, printre care acid boric, borat de sodiu și triclosa. Produsele comercializate de SRL „VIRIM-IMPEX” au fost interzise și retrase de pe piață.
14:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în calitate de șef al grupului de lucru care analizează impactul sancțiunilor Lukoil asupra Republicii Moldova, anunță că firma rusească, începând cu 21 noiembrie 2025, va fi în incapacitate de funcționare, respectiv, de furnizare și asigurare cu benzină, motorină și kerosen.
14:30
Record de angajări: Peste 19 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului # TVR Moldova
Peste 19 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cel mai bun rezultat din ultimii ani. Numărul angajărilor este cu 33% mai mare faţă de anul trecut şi cu aproape 60% peste nivelul din 2023, arată datele instituţiei.
13:40
România și Polonia vor desfășura o tehnologie de ultimă oră pentru apărarea în fața dronelor rusești # TVR Moldova
România și Polonia vor desfășura o tehnologie de ultimă oră pentru apărarea în fațaa dronelor rusești, relatează tvrinfo.ro.
13:10
Șofer de taxi prins drogat la volan a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare # TVR Moldova
Procuratura Soroca, Oficiul Florești, a anunțat pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat.
12:50
Jumătate de milion din surse ilegale: O activistă „Șor” de la Râșcani pe banca acuzaților # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a transmis în instanța de judecată dosarul în care este vizată vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a Partidului „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat.
12:40
Dorin Damir a fost eliberat la două zile după reținerea pentru evaziune fiscală și spălare de bani # TVR Moldova
Dorin Damir, preşedintele Federaţiei de Arte Marţiale și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, reţinut acum două zile într-un dosar de evaziune fiscală, a fost eliberat din izolator, după expirarea celor 72 de ore.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Sandu: „Moldovenii au ales Europa. Parlamentul are misiunea de a pregăti țara pentru aderarea la UE” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au susținut vineri o conferință de presă. Șefa statului a subliniat că moldovenii au ales Europa, iar noul legislativ are misiunea de a pregăti țara pentru aderarea la Uniunea Europeană.
12:00
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și Gheorghe Ichim.
11:30
Grosu, despre scandalul diplomelor de la medicină: „Să nu facem speculații înainte de timp” # TVR Moldova
„Avem toată încrederea în Emil Ceban”, astfel a răspuns președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrebările jurnaliștilor ce țin de scandalului diplomelor de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu.
11:30
Ministrul Sănătății, Ceban, este interesat de investigațiile procurorilor în cazul diplomelor false # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, susține că procesul de emitere a diplomelor de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău este unul riguros. Cu toate acestea, în cazul în care se va constata acte false, oficialul se declară interesat să fie făcute investigații în România și Republica Moldova.
11:30
Roberta Metsola în Parlamentul R. Moldova: „Extinderea este cel mai mare instrument geopolitic” # TVR Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat joi, 7 noiembrie, la prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova. Oficialul european a deschis evenimentul cu un discurs rostit parțial în limba română, reiterând sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru parcursul european al R. Moldova.
11:20
Patru percheziții la Penitenciarul Brănești: Bani colectați pentru gruparea criminală „Kitaeț” # TVR Moldova
Un grup infracțional condus de așa-zisul „hoț în lege” „Kitaeț” a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hâncești, Oficiul Leova, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor și Detașamentul cu destinație specială „Pantera”.
11:10
Jumătate de milion din surse ilegale: Vicepreședinta „Șor” va ajunge în fața instanței # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată dosarul în care este vizată vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat.
10:20
Diplome suspecte semnate de Emil Ceban: Procurorii români ar putea cere audierea ministrului # TVR Moldova
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul general îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.
09:30
Întâmpinarea Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
09:10
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului ucrainean al Energiei. În momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar primele informații arată că nu există victime sau răniți.
08:10
Roberta Metsola a sosit la Chişinău. Oficialul european va participa la o serie de evenimente # TVR Moldova
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit la Chişinău. Ea va participa la o serie de evenimente. Printre cele mai importante este şedinţa solemnă a Parlamentului R. Moldova, unde va susţine un discurs.
6 noiembrie 2025
20:30
Confirmat: Cristi Botgros va fi citat pentru audieri în dosarul decesului Andreei Cuciuc # TVR Moldova
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, urmează a citat pentru audieri, în această săptămână, în dosarul decesului Andreei Cuciuc. Despre acest lucru a declarat ministra Afacerilor de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.
20:10
IDIS "Viitorul": R Moldova are nevoie de o strategie clară pentru a-și păstra oamenii acasă # TVR Moldova
Migrația masivă şi natalitatea scăzută afectează direct economia și dezvoltarea statului. Potrivit unei analize realizate de IDIS "Viitorul", Republica Moldova are nevoie de o strategie clară pentru a-și păstra oamenii acasă. Experții avertizează că, fără politici eficiente de creștere a veniturilor și de îmbunătățire a condițiilor de muncă, exodul va continua.
