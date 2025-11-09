TRM s-a obligat să-i achite pînă la 1,5 milioane de lei directorului general Vlad Țurcanu, dacă ar fi demis mai devreme
Noi.md, 9 noiembrie 2025 11:30
Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care TRM s-a obligat să-i achite 364 000 de lei la finalul mandatului și pînă la 1,5 milioane de lei, dacă ar fi demis mai devreme.Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice, aceste sume depășesc limitele permise de lege și nu au o justificare legală.
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” consideră că Legea privind securitatea națională, pe baza căreia președintele Moldovei, Maia Sandu, a creat Consiliul Național de Securitate, subordonat șefului statului, dotat cu împuterniciri nelimitate și care, de fapt, înlocuiește toate celelalte puteri ale statului, este contrară Constituției.Atragem atenția asupra faptului că articolul 6 din Constitu
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, virală cu un discurs din Parlament în care îi critică pe „deputații bolfoșei” care primesc de la stat mai mult decît achită, pare să fie și ea beneficiară. Potrivit declarației pe avere, Belous a beneficiat de salarii și onorarii, anul trecut, de aproape 1 milion de lei, precum și de alocații pentru copii de
A murit actorul Teatrului Evgheni Vachtangov, Artistul Poporului din FR Vladimir Simonov. Acesta avea 68 de ani.Informația este publicată într-un comunicat al teatrului pe canalul Telegram.„Artistul Poporului din FR Vladimir Alexandrovici Simonov nu mai este printre noi. Este o mare pierdere. Nu avem cuvinte, doar lacrimi. Veșnică amintire”, se arată în comunicat.Vladimir Simonov s-a n
Novak Djokovic este oficial primul campion al noului turneu de hard indoor de la Atena, după ce l-a învins pe Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute.La 38 de ani și cinci luni, el a devenit cel mai în vîrstă cîștigător din istoria circuitului ATP.Djokovic a ajuns la 101 titluri ca profesionist și este la doar două distanță de Roger Federer și opt de recordul all-time
Tînărul sportiv din Moldova, Serghei Borovic, a ocupat locul 3 în categoria de greutate pînă la 57 kg la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți 2025, care s-a desfășurat în perioada 6-8 noiembrie la Atena, Grecia.În prima luptă, el l-a învins pe sportivul din Cipru, iar în lupta pentru medalia de bronz l-a învins pe reprezentantul Azerbaidjanului, care este medaliat cu bronz la Campio
Noi imagini cu prăbușirea elicopterului Ka-226 în Dagestan au fost publicate pe 8 noiembrie de Izvestia.În înregistrare se poate observa cum aeronava pierde controlul, lovește digul și pierde părți importante ale structurii înainte de prăbușire.Anterior s-a aflat că printre victimele accidentului elicopterului Ka-226 din Dagestan se numără directorul adjunct și specialiști de renume ai uzi
Economia Moldovei se află de mult timp într-o criză profundă.Această opinie a fost exprimată de expertul IDIS „Viitorul” Veaceslav Ioniță, care a menționat că Moldova a intrat în 2024 într-o recesiune economică. S-a înregistrat o scădere a PIB-ului timp de două trimestre la rînd.Potrivit acestuia, nu este vorba de un fenomen temporar, ci de o reflectare a crizei profunde a economiei moldov
În ultima perioadă, în Moldova s-au înmulțit cazurile de escrocherie. Escrocii trimit mesaje false în numele serviciilor de stat, cer să li se transfere bani sau sună după vechea schemă - „”ruda dumneavoastră a fost implicată într-un accident”. Au apărut și noi metode de înșelăciune, din ce în ce mai sofisticate.Uneori sîntem siguri că „nu ne poate păcăli nimeni”, dar un singur clic greșit pe
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:9 noiembrie — a 313-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 52 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Dimitrie din Basarabi. Sf. Mare Mc. NestorCe se sărbătorește în lume:
Vremea va fi în mare parte înnorată. În unele zone sînt posibile precipitații slabe.Se așteaptă ceață slabă.Vînt: predominant sud-estic, slab sau moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +15...+17 °C, în regiunile centrale va fi de +13...+15 °C, iar în nord va fi de aproximativ +10...+12 °C.
Zurab Todua despre noua inițiativă a PAS: Controlul asupra mass-media și rețelelor sociale se va intensifica # Noi.md
Analizînd agenda politică într-un interviu acordat emisiunii „Tema”, Zurab Todua și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Moldova se îndreaptă spre restricționarea libertății de exprimare. El a reamintit că, în ultimii ani, au fost închise zeci de canale de televiziune, iar sute de resurse internet au fost blocate.Acum, consideră expertul, în vizor sînt rețelele sociale, unde autorit
Sucul proaspat de conopida este util in primul rand pentru a consolida sistemul imunitar, dar este un remediu miraculos pentru curatarea rinichilor si ficatului.Pentru a face suc proaspat de conopida aveti nevoie pentru a utiliza un storcator automat. In general, numai sucul pur de conopida nu este gustos, acesta este fara gust, insa il puteti combina cu miere sau orice alte condimente pentru
Marian Fusu: „Psihanaliza înseamnă să te apropii de tine însuți, de părțile ascunse, secrete ale personalității tale”. # Noi.md
De cele mai multe ori, psihanalistul este o persoană care are deja o educație de bază ca psiholog sau psihiatru și care, în plus, a studiat și psihanaliza și a trecut printr-o imersiune completă, o călătorie în adîncul propriei psihici.Despre aceasta a vorbit psihanalistul Marian Fusu, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N4.El a menționat că
Sarea este condimentul care nu lipsește din nicio bucătărie din întreaga lume, ea fiind cea care-i dă gust mîncării.Dar studiile realizate de-a lungul anilor au arătat că sarea consumată în exces are efecte negative asupra sănătății. Care sînt problemele ce le aduc aceste cristale și cum să putem să ne curățim organismul?Oganismul are nevoie de sare sau sodiu pentru realizarea anumitor fun
Cunoscutul actor de teatru, film și televiziune, comediant, clovn, umorist, artist de estradă și parodist Yuri Galtsev a împărtășit, în emisiunea „Шоу Воли” de pe TNT, amintirile sale din copilărie și a vorbit despre înțelepciunea modului de educare din partea tatălui său.El a povestit despre un incident din copilărie, cînd, la vîrsta de 4 ani, fiind în vizită cu tatăl său la un prieten al ace
Gutuia este unul dintre fructele vedetă ale începutului de sezon rece.Medicii nutriţionişti ne recomandă să abuzăm de acest fruct în această perioadă, deoarece are indicaţii într-o serie largă de afecţiuni, printre care se numără insomniile, boli de ficat, stimulează imunitatea şi te scapă de kilogramele în plus.O singură gutuie conţine vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A, calci
Ion Ceban: „Partidele de opoziție pro-europene trebuie să tragă concluzii și să ia decizii” # Noi.md
Partidele pro-europene din opoziție trebuie să tragă concluzii importante și să ia deciziile necesare.Este opinia primarului general al Chișinăului, președintele Mișcării Alternative Naționale (MAN) și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban.El consideră că nu numai „Mișcarea Alternativa Națională”, ci și întreaga clasă politică a tras lecții importante din această campanie ele
Alimentele cu grad ridicat de procesare, cum ar fi semifabricatele, pîinea cumpărată în magazin, alte alimente cu grăsimi saturate și zahărul practic nu conțin fibre și sînt dăunătoare organismului.Medicul nutriționist Katherine Zeratsky de la Clinica Mayo a îndemnat oamenii să renunțe la aceste alimente pentru a avea o viață lungă. Potrivit ei, alimentele ultra-procesate conțin adesea mai mul
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în Mexic, a declarat că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite, iar sistemul de securitate al instituţiei va fi complet revizuit, relatează AFP.„Am început să interogăm o parte din banda care a participat la jaf. Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi arestaţi, vor fi judecaţi”, a afirmat Macron într-un
Persoanele atractive sînt mai putin predispuse sa sufere de ameteli, astm, diabet sau presiune arteriala crescuta, potrivit unui nou studiu. Colesterolul marit si depresia tin si ele, se pare, de felul in care aratam.Cercetatorii sustin ca oamenii care arata bine se simt mai in forma, muncesc mai putin si sunt diagnosticati cu mai putine probleme de sanatate (fizice ori mentale) de-a lungul vi
SUA acuză Iranul că a încercat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, printr-o operațiune a Forței Quds.Un oficial american spune că atacul a fost dejucat, dar avertizează că Teheranul încearcă să extindă conflictul în America Latină.Ministerul israelian de Externe a mulţumit Mexicului. "Mulţumim serviciilor de securitate şi agenţiilor de aplicare a legii din Mexic pentru deju
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) promovarea a trei judecători în urma evaluării externe a integrității.Este vorba despre vicepreședintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu, candidata la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, Natalia Mămăligă, și președintele Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, informează moldpres
Probabil, toți adoră sucurile. Ele sînt delicioase, sănătoase și conțin mai multe vitamine decît oricare altă băutură, mai ales dacă sucul este natural.Apropo, adesea ele pot fi preparate din legume: roșii, castraveți, varză. Dar aceste sucuri pot ajuta organismul, dar și pot aduce prejudicii.Suc de roșiiSucul întărește vasele capilare, reduce riscul de ateroscleroză, este bogat în vit
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că premierul Ungariei, Viktor Orban, nu este în măsură să oprească aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.Zelenski a afirmat că, în ciuda dorinței lui Orban, nimeni nu va opri Ucraina pe drumul său către Europa. Despre aceasta el a declarat în timpul discuțiilor cu jurnaliștii vineri, 7 noiembrie, scrie eurointegration.com.ua.„Rușii nu a
Această plantă cu frunze cărnoase și spinoase poate fi văzută pe multe pervazuri. Aloe vera este bine cunoscută pentru proprietățile sale curative.Pentru a obține suc de aloe vera se iau frunzele inferioare ale plantei, nu mai puțin de 15 cm în lungime. Cu două săptămîni înainte de tăiere planta nu se udă. Se crede că este mai bine să se utilizeze nu frunzele proaspete de aloe, ci acele care s
Cît de ușor este să reduceți nivelul de zahăr din sînge? Oamenii de știință au identificat două modalități # Noi.md
«Dieta lichidă» și dieta keto au fost numite de oamenii de știință drept cele mai eficiente pentru stabilizarea nivelului de glucoză din sînge în cazul diabetului de tip 1.Despre acest lucru a relatat publicației MedicalXpress Laura Saslow, specialistă în medicină integrativă de la Școala de Nursing a Universității din Michigan.Experta a precizat că productivitatea unei diete hipocalorice
Jon Jones vs Tom Aspinall: bătălia pentru tron, care deocamdată se desfășoară prin podcasturi # Noi.md
Dacă ați crezut că titlul de „cel mai temut om din categoria grea” se transmite prin moștenire, ca argintăria familiei, Jon Jones se grăbește să vă dezamăgească. În ultima ediție a podcastului NoScripts, el a vorbit despre potențialul său succesor, Tom Aspinall, de parcă acesta nu ar fi campionul UFC, ci un tip cu o notă bună și un rating supraevaluat în EA Sports.Jones: „Aspinall este unidime
Totuşi, pe lîngă faptul că este gustos, porumbul este şi foarte sănătos. Mai exact, acesta protejează inima, rinichii, ficatul, sistemul nervos şi conferă vitalitate pe termen lung.De asemenea, cercetările au arătat că porumbul fiert îşi păstrează vitaminele şi aminoacizi într-o proporţie foarte mare, ceea ce face ca acest delicios aliment să fie un mare beneficiu pentru sănătate. Alţii se tem
Ministrul finanțelor din Turcia, Mehmet Șimșek, cunoscut pentru reținerea sa, a făcut o declarație neașteptat de dură la 4 noiembrie, în cadrul unei întîlniri organizate de Asociația piețelor de capital din Turcia (TSPB) la Istanbul.Întrerupînd discuția privind bugetul în parlament, el a sosit la eveniment și a declarat că deține informații despre manipulările de pe piața bursieră, comise de o
Fierul este un nutrient foarte important in organism. El duce oxigenul la celule, prin intermediul sangelui, iar o deficienta de fier in corp se traduce prin oboseala, slabiciune si chiar anemie. Din fericire, o multime de alimente pot creste in mod natural nivelul de fier in organism.Iata care sunt acelea:1. SpanacDaca vrei sa ai mai mult fier in organism, atunci spanacul este ceea ce
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întîlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 de milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare m
Ce fel de alimente mănîncă, de obicei, oamenii atunci cînd țin regim? Cu conținut redus de calorii! Deci, care produse conțin mai puține calorii?Maioneza sau uleiul de floarea-soarelui?{{285968}}Maioneza. Mulţi oameni cred că maioneza este mult mai calorică decît uleiul de floarea soarelui. Şi de aceea mînîncă salate cu ulei de floarea soarelui. De fapt, în 100 ml de ulei de floarea-soarel
Cercetătorii sînt de părere că băuturile gazoase distrug organismul și reduc imunitatea.Savanţii de la Universitatea din Toronto, Canada, au comparat datele provenind din 155 de studii, în cadrul cărora au fost examinate efectele asupra organismului, provocate de diverse băuturi și au constatat că limonada afectează cel mai grav sănătatea umană.Cercetătorii au ajuns la concluzia că şi băut
A tăcut din septembrie anul trecut. După înfrîngerea în fața lui Daniel Dubois — neașteptată, dureroasă, aproape simbolică — Anthony Joshua a dispărut. Fără lupte, fără declarații, fără planuri. Și iată că acum revine. Fără dată. Fără afiș. Dar cu intenție.Eddie Hearn, promotorul său, a confirmat: Joshua va urca în ring pînă la sfîrșitul anului 2025. Unde – încă nu se cunoaște. Poate la Londra
Mod de preparare:Carnea se curăţă de pieliţe şi de grăsimea de prisos, apoi se unge bine cu un amestec de sare, piper, paprica, foi de dafin, şi usturoi pisat şi se stropeşte cu vin. Se pune la marinat pentru 24 ore. Într-o tavă unsă cu unt se pune stratul din legume: rădăcinile şi ceapa tăiate feliuţe. Deasupra se pune carnea, foile de dafin se înlătură. Pe carne se pun bucăţele de unt, se ac
Astăzi, Moldovei i se iartă multe lucruri – din cauza războiului din Ucraina. Este susținută pentru a fi folosită ca centru logistic, platformă pentru pregătirea specialiștilor și soluționarea problemelor legate de migrație.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al țării, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, scrie, sîmbătă, Reuters.Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămînalului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres, care citeaz
UE intenționează să creeze un centru pentru combaterea dezinformării din Rusia și alte țări # Noi.md
Comisia Europeană intenționează să creeze un Centru pentru stabilitate democratică, care va deveni un element cheie al așa-numitului „scut al democrației” și va combate dezinformarea din partea Rusiei, Chinei și a altor regimuri autoritare.Despre aceasta relatează The Guardian.Conform proiectului de document, noul centru va reuni experți din țările UE și din statele candidate pentru a coor
Mihail Malear, în vîrstă de 82 de ani, a devenit de 10 ori campion mondial la judo în categoria sa de vîrstă.La întoarcerea acasă, el a mărturisit jurnaliștilor care l-au întîmpinat la aeroportul Chișinău că victoria nu i-a venit ușor, la campionat participînd 2.680 de judocani.„Nu a fost ușor, dar noi, prin forța voinței și caracterului, am demonstrat că 82 de ani nu sînt o vîrstă! Eram 5
Zelenski: Ucraina va sprijini summitul dintre Trump și Putin din Ungaria cu o singură condiție # Noi.md
Vladimir Zelenski susține că Viktor Orban vrea să-l readucă pe Donald Trump.Potrivit rbc.ua, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unui briefing.El a adăugat că Ucraina va sprijini summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în Ungaria, însă doar cu o singură condiție.{{8438
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun.Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.În acest moment se atestă un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri. În acest context, îndemnăm persoanele care pla
Joi, 13 noiembrie, echipa națională a Moldovei va juca la stadionul Zimbru din capitală împotriva Italiei, în cadrul preliminariilor CM 2026.Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, a anunțat lista de 27 de fotbaliști care se vor pregăti pentru acest meci și pentru partida cu Norvegia.Menționăm că, din cauza cumulului de cartonașe galbene, mijlocașul echipei Inter, Nicolò Barella (67 meciur
MAE: Denunțarea Acordului CSI nu va modifica regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Rusia # Noi.md
Denunțarea Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Federația Rusă, întrucît există un acord bilateral separat, care rămîne în vigoare. Despre aceasta a menționat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).Potrivit MAE, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, cu care n
Fotbalul nu înseamnă doar scheme, transferuri și pressing. Înseamnă și superstiții. Și dacă credeți că superstițiile sînt apanajul suporterilor, încercați să vorbiți cu un antrenor care stă în același loc în autobuz la fiecare meci. Sau cu un jucător care intră pe teren doar cu piciorul drept. Dar există lucruri care depășesc ritualurile obișnuite. Există blesteme fotbalistice – reale, înfricoșăto
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizual cum s-a schimbat Chișinăul de-a lungul timpului.Astăzi ne mutăm în centrul orașului, pe strada care odinioară se numea Komsomolistă, iar acum poartă numele lui Mihai Eminescu. Aici, la numărul 50, se află o clădire cunoscută de mulți locuitori ai orașului – casa cu apartamente a negustoru
O tornadă puternică a distrus un oraș din statul brazilian Paraná.Despre aceasta reiese din informațiile furnizate de mass-media locală, transmite media.azConform datelor preliminare, aproximativ 60% din locuințe și clădiri au fost avariate sau complet distruse. Mulți dintre cei afectați așteaptă ajutorul sub dărîmături.În acest moment se cunoaște despre cinci morți și peste 130 de răn
Nelly Berezovschi: „O țară care închide ușa culturii nu devine mai sigură, ci mai singură…” # Noi.md
Directoarea Liceului Teoretic „Mihai Viteazu” din Chișinău, Nelly Berezovschi, a venit cu un comentariu emoționant după anunțul privind închiderea Centrului Cultural Rus din capitală, calificînd decizia drept „o rană simbolică pentru o țară care încă își caută echilibrul între identitate și diversitate”.„ Închiderea Centrului Cultural Rus la Chișinău nu este doar un gest administrativ — este o
În prezent, punctele vamale moldo-ucrainene de control comun și-au suspendat temporar activitatea, iar la celelalte puncte de trecere traficul este restricționat, deoarece partea ucraineană nu poate accepta vehicule pentru control din cauza unor probleme tehnice în sistemele informatice ale autorităților de control din Ucraina.Acest lucru a fost comunicat de Serviciul Vamal al Moldovei, care a
Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025.În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sînt alte șase proiecte de hotărîri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), transmite zdg.md.Astfel, se propune denunțare
