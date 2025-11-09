Un cămin din Vatra, amenajat temporar, cuprins de flăcări. 15 persoane, evacuate de urgență

16:20

Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, primar general al municipiului Chişinău, a reiterat sprijinul formațiunii pentru parcursul european al Republicii Moldova, avertizând însă că procesul riscă să rămână blocat dacă nu sunt întreprinse reforme reale și profunde. „Așa este, dar să nu uităm și contextul concret în care are loc această avansare. Așa sau […] Articolul Ion Ceban spune că aderarea la UE este ireversibilă și crede că a venit timpul ca partidele proeuropene de opoziţie să facă unele concluzii şi să ia deciziile ce se impun apare prima dată în ZIUA.md.