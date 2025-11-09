Lavrov spune că este gata să se întâlnească cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio
Ziarul de Garda, 9 noiembrie 2025 10:10
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că este gata să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, dar că interesele Rusiei vor trebui luate în considerare pentru a exista pace în Ucraina, potrivit Reuters. Kremlinul a respins vineri, 7 noiembrie, speculațiile conform cărora Lavrov ar fi căzut în dizgrație în fața...
• • •
VIDEO/ „Chișinăul este cuibul corupției din educație”. Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Corupția în sistemul de educație reprezintă un fenomen grav și răspândit pe larg, iar pentru combaterea lui este necesară voință politică și presiune din partea societății, susține Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, invitată la Podcast ZdCe. Ala Revenco se referă la cazurile de rezonanță investigate în ultima perioadă de organele de drept, în special...
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat Odesa cu drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1355 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:05 Clădiri rezidențiale private și un garaj, precum și o conductă de gaz au fost avariate în urma atacului cu drone asupra Odesei, lansat de Rusia, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. „Conform informațiilor preliminare, nu există victime”, transmit salvatorii. Un incendiu a izbucnit. Salvatorii au stins rapid incendiul. LIVE TEXT/ Atac cu rachete...
Euronews: Comisia Europeană și Belgia nu s-au înțeles în privința unui acord pentru finanțarea Ucrainei în baza activelor rusești înghețate # Ziarul de Garda
Comisia Europeană și Belgia nu s-au înțeles în privința unui acord pentru finanțarea Ucrainei în baza activelor rusești înghețate. Belgienii așteaptă propuneri alternative, înaintea summitului liderilor europeni, din decembrie, scrie Euronews. O reuniune tehnică între o echipă a Comisiei și reprezentanții prim-ministrului și ministrului de Externe din Belgia a avut loc, vineri, însă oficialii nu...
LIVE TEXT/ Atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene: Cel puțin patru persoane au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1354 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:50 Rusia a lansat în noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane și provocând daune infrastructurii energetice în trei regiuni diferite, potrivit oficialilor ucraineni, relatează The Guardian. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a lansat peste 450 de drone și 45 de rachete, dintre...
UPDATE/ Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. „Se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri” # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră informează că la această oră, punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitată, întrucât partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control, din cauza unor probleme tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina. UPDATE 16:45 Activitatea...
Precizările MAE cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize. „Călătoriile dintre R. Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit astăzi, 8 noiembrie, cu precizări cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize, menționând că, călătoriile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu vor fi afectate, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare. Potrivit MAE, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, cu care...
Împreună pentru copii: zeci de persoane publice, artiști și oameni de afaceri au servit și au dăruit, la invitația Asociației The Moldova Project # Ziarul de Garda
Într-o seară plină de generozitate, cinci personalități publice: vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman, interpreta Tania Turtureanu, iluzionistul Garry Cozma, femeia de afaceri Angela Gladei și moderatorul radio/TV Sergiu Beznițchi au îmbrăcat șorțul de ospătar pentru a sprijini peste o mie de copii din satele Republicii Moldova, la invitația Asociației Obștești The Moldova Project. Fondurile strânse în...
Ucraina „intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”, după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei # Ziarul de Garda
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, potrivit DPA, citează G4Media. SUA au acordat...
WatchDog: Introducerea vizelor pentru țările CSI face parte dintr-un proces planificat de mult, o etapă firească în drumul Moldovei spre Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
În ultimele ore, rețelele au explodat cu titluri despre „introducerea vizelor pentru țările CSI”. Mulți au văzut în asta o ruptură bruscă, o reacție anti-răsăriteană, o mișcare radicală. În realitate, decizia anunțată de Guvern face parte dintr-un proces planificat de mult, o etapă firească în drumul Moldovei spre Uniunea Europeană, se arată într-o analiză publicată...
LIVE TEXT/ Un atac rusesc în regiunea Harkiv a ucis un angajat al unei companii energetice. Atacul a lăsat temporar o parte a regiunii fără curent electric. Război în Ucraina, ziua 1354 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:59 Un atac rusesc în regiunea Harkiv a ucis un angajat al unei companii energetice, anunță Oleh Sinegubov, șeful administrației militare regionale. Potrivit acestuia, în noaptea de 8 noiembrie, trupele ruse au lansat un alt atac masiv asupra infrastructurii critice din regiunea Harkiv. Atacul a ucis un angajat al uneia dintre companiile energetice, care...
Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitat # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră informează că la această oră, punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitată, întrucât partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control, din cauza unor probleme tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina. „Suntem în dialog...
Oameni/ Silvia Medinski, de la educație la terapie japoneză via Italia: „Sănătatea se deteriorează din cauza fricii, iar frica e un sentiment născut în noi” # Ziarul de Garda
Decizia de a reveni acasă, în R. Moldova, după peste două decenii de muncă în Italia, a fost una spontană. „Deși avusem mai multe porniri, niciodată nu spusesem ferm: gata, revin. Într-o dimineață însă, i-am sunat soțului și i-am spus: «Am nevoie de trei luni să-mi pun la punct toate activitățile de aici și revin...
Ancheta diplomelor de rezidențiat: Asociația Stomatologilor „își exprimă sprijinul deplin față de corpul profesoral-didactic al USMF Nicolae Testemițanu” # Ziarul de Garda
În contextul informațiilor privind presupuse nereguli la obținerea diplomelor de rezidențiat, Asociația Stomatologilor din Republica Moldova a emis un comunicat prin care „își exprimă sprijinul deplin față de corpul profesoral-didactic al USMF „Nicolae Testemițanu”, a cărui competență și devotament contribuie constant la menținerea prestigiului stomatologiei naționale pe plan internațional”. „Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, în...
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # Ziarul de Garda
De astăzi, 8 noiembrie, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia. Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica Moldova pot fi convertite pe teritoriul...
În ultimii ani, tot mai mulți influenceri, persoane cu audiențe mari pe rețelele sociale, au început să-și exprime deschis viziunile politice, să sprijine candidați ori să participe la diferite campanii, asociindu-se astfel cu anumiți politicieni. Acest lucru ridică întrebări privind responsabilitatea publică a acestor creatori de conținut, numiți uneori și „lideri de opinie”, pentru că...
Proiect: R. Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI # Ziarul de Garda
R. Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025. În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sunt alte șase proiecte de hotărâri, care vin să denunțe o serie de...
„Nu este o umilire, este un mecanism normal”: ce a vrut să spună, de fapt, Marta Kos prin posibila „perioadă de probă” pentru noile state membre ale UE # Ziarul de Garda
Declarația comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, despre o posibilă „perioadă de probă” pentru țările care urmează să adere la Uniunea Europeană, a fost deturnată de rețele pro-ruse într-o narațiune de umilire și pierdere a suveranității pentru R. Moldova. În realitate, potrivit oficialilor și experților de la Chișinău, consultați de Ziarul de Gardă, este vorba...
LIVE TEXT/ Rusia a lovit un bloc de locuit din Dnipro. În urma atacului, două persoane au fost ucise, iar alte 12 sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1354 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:58 Rusia a efectuat un atac cu drone asupra orașului Dnipro în noaptea de 8 noiembrie, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 12, inclusiv doi copii, scrie Kyiv Independent. Mai multe apartamente dintr-un bloc de locuit au fost distruse în oraș în urma atacului. De asemenea, un incendiu a izbucnit la locul...
Cititorul de gardă/ „Organizarea inadecvată a structurii Serviciului 112 a cauzat complicarea procesului de recepționare a apelurilor, sporirea numărului de apeluri neîntemeiate sau false” # Ziarul de Garda
A activat în domeniul sănătății timp de 42 de ani, dintre care 39 de ani – în cadrul serviciului de urgență 903, fiind, pe parcursul a 27 de ani, vicedirector pentru asistența medicală de urgență. În anii 2000, timp de 12 ani a participat în cadrul proiectului de parteneriat cu SUA privind implementarea serviciului 112,...
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în Republica Moldova # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru integrare europeană. La Chișinău, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese...
Viktor Orban a obținut de la Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc, dar Ungaria va plăti, la schimb, peste 700 de milioane de dolari pe gaze lichefiate americane # Ziarul de Garda
Premierul ungar, Viktor Orban a obținut de la președintele SUA, Donald Trump o scutire de un an de la sancțiunile privind achiziția de petrol rusesc, dar Ungaria va plăti, la schimb, peste 700 de milioane de dolari pe gaze lichefiate americane și pe achiziția de combustibil nuclear. Totuși, înțelegerea l-ar putea ajuta pe prim-ministrul maghiar...
Au devenit cunoscute cauzele decesului Valentinei Lazari, tânăra care suportase o operație bariatrică la Clinica Repromed # Ziarul de Garda
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani, care suportase o operație bariatrică (de micșorare a stomacului) la Clinica Repromed, nu sunt deocamdată elucidate până la capăt. Familia Lazari face publice concluziile comisiei de anchetă a Ministerului Sănătății (MS) și a raportului de expertiză, dar și detalii despre...
LIVE TEXT/ Rusia acuzată că recrutează cetățeni africani: peste 1400 de combatanți străini ar lupta în armata rusă. „Trimişi direct în atacurile terestre directe, trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună”. Război în Ucraina, ziua 1354 # Ziarul de Garda
9:20 Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, scrie Kyiv Post. Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, informaţiile deţinute de Kiev arată că cel...
VIDEO/ Vizita președintei Parlamentului European în R. Moldova | Aviz pozitiv din partea Comisiei Europene | Scandalul diplomelor de la USMF | Rețineri în cazul TUX Moldova | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Comisia Europeană dă aviz pozitiv progreselor înregistrate de R. Moldova. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Vorbim și despre perchezițiile efectuate la finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, despre piramida financiară TUX și vă spunem ce pedeapsă cer procurorii pentru fostul deputat Constantin Țuțu. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple...
„Voi depune orice mărturie care mi se va cere”. Reacția deputatului PAS Adrian Belîi, care a explicat de ce a semnat diplomele medicilor cercetați penal în România # Ziarul de Garda
Deputatul PAS Adrian Belîi a venit cu reacție după ce în spațiul public au apărut informații și documente care arată că semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni cercetați penal în România sub suspiciunea de fraudă. „Sunt foarte deschis. Nu am făcut decât să ne exercităm atribuțiile funcționale, conform fișei de...
Comisia Europeană confirmă că va ridica sancţiunile impuse preşedintelui sirian, Ahmed al-Sharaa, după ce ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestuia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) a confirmat vineri, 7 noiembrie, că va ridica sancţiunile impuse preşedintelui Siriei, Ahmed al-Sharaa, şi ministrului sirian de interne, Anas Khattab, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestora, informează agenția de știri EFE, citează G4Media. „Luăm act de adoptarea rezoluţiei de către Consiliul de Securitate...
Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Rîșcani a fost extrădat în R. Moldova # Ziarul de Garda
Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a realizat extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei. Conform comunicatului Inspectoratului General al Poliției, investigațiile efectuate în cadrul cauzei penale au stabilit că Hassan Toper a avut...
LIVE TEXT/ Un armistițiu local a fost stabilit în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, ocupate de armata rusă, pentru a permite lucrări de reparații, potrivit AIEA. Război în Ucraina, ziua 1353 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:09 Un armistițiu local a fost stabilit în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, ocupată temporar de armata rusă, pe 7 noiembrie, pentru a repara o linie electrică de rezervă de 330 de kilovolți, raportează Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Deminarea și alte lucrări pregătitoare au început în dimineața zilei de 7 noiembrie, în apropierea...
Cinci procurori anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor. „Acest proces este important pentru statul de drept și pentru țara noastră” # Ziarul de Garda
Astăzi, 7 noiembrie, au avut loc cinci audieri publice a procurorilor de către Comisia de evaluare a procurorilor. Au fost audiați procurorii anticorupție Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure și Victor Cazacu. Procurorul Elena Cazacov a menționat că procedura de evaluare a fost una dificilă, însă i-a confirmat că a urmat „un mod...
Maia Sandu a semnat decretul prin care a constituit Consiliul Național de Securitate (CNS). Membrii lui vor avea rol consultativ pe lângă președinte, vor coordona și decide politicile de securitate națională. Președinta R. Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității...
DOC/ CSJ a respins contestația depusă de judecătoarea Marina Rusu împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting, prin care aceasta nu a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de judecătoarea Marina Rusu împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting, prin care aceasta nu a promovat evaluarea externă. Prin deciziile CSJ din 1 august 2023 și 29 ianuarie 2024 a fost dispusă reevaluarea a 22 candidați la poziția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior...
Emil Ceban a depus o plângere la CNA în cazul diplomelor false, prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor „pentru a fi clarificate toate aspectele” # Ziarul de Garda
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău a depus vineri, 7 noiembrie, o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție (CNA) prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor în cazul diplomelor de rezidențiat ale unor medici moldoveni semnate de Ceban, dat fiind că ei...
Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate. Avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 7 noiembrie, o întrevedere la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Conform comunicatului Președinției, discuțiile s-au axat pe următorii pași ai procesului de aderare, pe alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar și pe sprijinul continuu pe care Parlamentul European îl oferă Republicii Moldova. Sursa citată scrie...
Serviciul 112 semnalează cetățenii: tot mai multe apeluri de la cetățeni privind tentative de escrocherie. „Îndemnăm cetățenii la prudență” # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, de la începutul lunii noiembrie 2025, la numărul unic de urgență au fost înregistrate 25 de apeluri care semnalau tentative de escrocherie, majoritatea dintre acestea vizând situații în care apelanții s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare, anunță vineri, 7 noiembrie, Serviciul. Potrivit informațiilor,...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat evaluarea și a transmis rapoarte cu propunerea de promovare către Consiliul Superior al Magistraturii a judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Natalia Mămăligă, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, și Igor Botezatu, președinte al Judecătoriei Comrat. Comisia a aprobat...
ZdGust.md | Fosta purtătoare de cuvânt a Partidului „ȘOR”, proprietara tarabei de mere fără vânzător de pe traseul Chișinău – Criuleni. Familia ei deține o agropensiune modernă # Ziarul de Garda
La începutul lunii noiembrie o postare pe Facebook a devenit virală datorită inițiativei neobișnuite a unui agricultor, care a improvizat un punct de vânzare a merelor cu autodeservire, chiar la marginea drumului – alegi, cântărești și pui banii în cutie. Inițiativa aparține proprietarilor agropensiunii „La livadă” din Boșcana, Criuleni. Am încercat să luăm legătura cu aceștia...
LIVE TEXT/ Condamnare pe viață pentru un soldat rus care a ucis un soldat al Armatei Ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1353 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:39 Un tribunal din Ucraina a condamnat un militar rus la închisoare pe viață pentru uciderea unui soldat al Armatei Ucrainene, notează Meduza. Dmitri Kurașov, un rus de 26 de ani, a împușcat un militar ucrainean în apropierea satului Priutnoe, din regiunea Zaporojia, în ianuarie 2024. Este prima condamnare pe viață pentru uciderea unui...
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # Ziarul de Garda
Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii. Antreprenori, contabili și fondatori de startup-uri s-au reunit într-un spațiu dedicat dialogului și colaborării, pentru a descoperi cele mai...
Roberta Metsola după întâlnirea cu premierul Munteanu: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană, așa cum au confirmat și rezultatele alegerilor” # Ziarul de Garda
Premierului Alexandru Munteanu s-a întâlnit vineri, 7 noiembrie, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, „pentru a reafirma sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al R. Moldova”. Potrivit unui comunicat de la Guvern, prim-ministrul i-a mulțumit președintei Parlamentului European pentru susținerea constantă acordată parcursului european al R....
UPDATE/ Bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Acesta și-a agresat soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul, pentru „a-l educa” # Ziarul de Garda
Un bărbat de 41 de ani a fost trimis în judecată pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025, anunță vineri, 7 noiembrie, Procuratura Generală (PG). UPDATE 16:30 Prin sentința de vineri, 7 noiembrie 2025, bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare. „Cauza a fost examinată în procedură simplificată,...
Principalele prevederi ale Sistemului de Depozit pentru Ambalaje, ce urmează a fi implementat, au fost prezentate agenților economici de către Ministerul Mediului # Ziarul de Garda
Ministerul Mediului a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, atelierul a avut scopul de a explica modul în care sistemul va funcționa și rolul fiecărei părți implicate. Pentru ca sistemul să...
R. Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Conform sursei citate, Consiliul Executiv este unul dintre principalele organe...
Constatările Curții de Conturi: Teleradio-Moldova, depășiri bugetare de milioane, conflict de interese în conducere și bonusuri fără criterii clare. Reacția directorului TRM # Ziarul de Garda
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict...
Fără grupuri de prietenie cu Federația Rusă și Belarus în noul Parlament. Cel mai numeros grup de prietenie va fi cel cu România # Ziarul de Garda
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat cu votul a 70 de deputați, potrivit unui comunicat al Legislativului. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară,...
Raportul Comisiei Europene privind extinderea m-a prins la București, cea mai apropiată capitală europeană pentru noi. Raportul actual vizează 10 state și Moldova se arată printre campioane. „Comisia consideră că Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea unor capitole: unu (aspecte fundamentale), șase (relații externe) și doi (piața internă)”, se spune în Raportul de Extindere,...
PREMIERĂ/ ZdG.md, cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor Gemius # Ziarul de Garda
Site-ul zdg.md, gestionat și deținut de Ziarul de Gardă, a fost cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor publicate de Agenția de cercetare Gemius, desemnată furnizor oficial al măsurării audienței online de către Asociația Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI). Datele publicate online de Gemius arată...
LIVE TEXT/ Un bărbat a murit în timpul bombardamentelor asupra orașului Herson. Război în Ucraina, ziua 1353 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:42 În urma bombardamentului cu artilerie asupra orașului Herson, vineri dimineață, a murit un bărbat de 52 de ani care se afla pe stradă, informează procuratura regională. Herson este bombardat în mod regulat. Orașul se află, de fapt, pe linia frontului, care este reprezentată de râul Dnipro. UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie,...
