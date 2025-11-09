Campanie electorală cu focuri de armă la Leova: Candidatul Alexandru Bujorean, vizat de un atac în miez de noapte
Campania electorală din Leova a luat o turnură periculoasă. Candidatul la funcția de primar al orașului, Alexandru Bujorean, a anunțat că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, o mașină necunoscută a staționat în fața casei sale, iar câteva minute mai târziu s-au tras două focuri de armă.Potrivit lui Bujorean, incidentul s-a produs chiar în momentul în care se afla acasă împreună cu soția și cei doi copii.„Am ieșit în curte și am auzit discuția unor inși. Peste câteva minute s-a tras un foc de armă, apoi, după câteva tentative de reîncărcare, a urmat al doilea foc. Mașina necunoscută s-a îndreptat cu viteză spre ieșirea sudică din oraș”, a relatat politicianul.Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă Bujorean spune că manșoanele celor două gloanțe au fost depistate la fața locului. Acesta a sesizat serviciul 112 și a oferit declarații colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Leova, depunând și o plângere oficială.„Calific acest caz drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat la funcția de primar. În colaborare cu organele de anchetă, voi depune tot efortul pentru a identifica făptașii și a-i deferi justiției”, a adăugat Bujorean.El a transmis și un mesaj autorilor incidentului: „Nu o să cedez presiunilor voastre și o să răspundeți penal pentru stresul cauzat familiei mele.”Deocamdată, Poliția nu a oferit o reacție oficială cu privire la circumstanțele atacului armat semnalat în Leova.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.