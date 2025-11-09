Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni
ProTV.md, 9 noiembrie 2025 08:50
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
09:20
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO # ProTV.md
Scandal la Arena Chișinău. Câteva femei s-au luat la bătaie și s-au tras de păr, în timpul unui concert. Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare - VIDEO
Acum 30 minute
09:00
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” - VIDEO # ProTV.md
Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” - VIDEO
Acum o oră
08:50
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni # ProTV.md
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni
08:30
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean # ProTV.md
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean
Acum 8 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.11.2025
Acum 12 ore
21:40
Marele premiu al Braziliei din Formula 1 a început perfect pentru Lando Norris. Britanicul de la McLaren a câștigat sprint-ul - VIDEO # ProTV.md
Marele premiu al Braziliei din Formula 1 a început perfect pentru Lando Norris. Britanicul de la McLaren a câștigat sprint-ul - VIDEO
21:30
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei - VIDEO # ProTV.md
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei - VIDEO
21:30
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni - VIDEO # ProTV.md
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni - VIDEO
21:30
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei - VIDEO # ProTV.md
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei - VIDEO
21:30
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul - VIDEO # ProTV.md
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul - VIDEO
21:20
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova. O fetiță de 11 ani l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit în luptă, este trimis din nou pe front - VIDEO # ProTV.md
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova. O fetiță de 11 ani l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit în luptă, este trimis din nou pe front - VIDEO
21:10
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene, reluată
21:10
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul # ProTV.md
Scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol, când a început etapa confruntărilor. 9 duete au încântat publicul
21:00
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni # ProTV.md
Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare. Străzile Londrei au fost deja împodobite, iar proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut în acest an în decorațiuni
21:00
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei # ProTV.md
Petrocub Hîncești s-a distanțat la patru puncte de Sheriff Tiraspol în fruntea clasamentului din campionatul Moldovei
20:40
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova. O fetiță de 11 ani l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit în luptă, este trimis din nou pe front # ProTV.md
O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova. O fetiță de 11 ani l-a întrebat pe Vladimir Putin de ce unchiul ei, rănit în luptă, este trimis din nou pe front
20:30
Ucrainenii au trăit încă o noapte sub asediul dronelor și rachetelor. Cel puțin trei persoane au murit, iar peste 30 au fost rănite după un atac asupra orașului Dnipro - VIDEO # ProTV.md
Ucrainenii au trăit încă o noapte sub asediul dronelor și rachetelor. Cel puțin trei persoane au murit, iar peste 30 au fost rănite după un atac asupra orașului Dnipro - VIDEO
Acum 24 ore
20:20
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține - VIDEO # ProTV.md
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.11.2025
20:10
Conflict la beție. Un tânăr, atacat de tatăl său vitreg cu un topor, la Dubăsari
19:50
Musetti rămâne în cursă pentru Turneul Campionilor, după ce a salvat minge de meci în semifinalele de la Atena! Lorenzo, la mâna lui Djokovic # ProTV.md
Musetti rămâne în cursă pentru Turneul Campionilor, după ce a salvat minge de meci în semifinalele de la Atena! Lorenzo, la mâna lui Djokovic
19:40
Cei 75 de ani Lidia Zosim din Răzeni i-a sărbătorit alături de cei 10 copii și 22 de nepoți. Rudele i-au organizat o sărbătoare ca pe vremuri, în curtea casei, cu o masă lungă cu bucate alese - VIDEO # ProTV.md
Cei 75 de ani Lidia Zosim din Răzeni i-a sărbătorit alături de cei 10 copii și 22 de nepoți. Rudele i-au organizat o sărbătoare ca pe vremuri, în curtea casei, cu o masă lungă cu bucate alese - VIDEO
19:10
Trei suspecți din cei cinci reținuți în cazul platformei TUX, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce detalii oferă procurorii PCCOCS - VIDEO # ProTV.md
Trei suspecți din cei cinci reținuți în cazul platformei TUX, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce detalii oferă procurorii PCCOCS - VIDEO
19:00
Barcelona versus Real Madrid, s-a încheiat cu victoria galacticilor în Euroliga de baschet - VIDEO # ProTV.md
Barcelona versus Real Madrid, s-a încheiat cu victoria galacticilor în Euroliga de baschet - VIDEO
19:00
Pentru prima dată în istoria sa, echipa din Florida a reușit 53 de puncte într-un singur sfert de meci în NBA - VIDEO # ProTV.md
Pentru prima dată în istoria sa, echipa din Florida a reușit 53 de puncte într-un singur sfert de meci în NBA - VIDEO
18:50
Reacția deputatului PAS, Adrian Belîi, după ce semnătura lui a apărut în diplomele obținute fraudulos de cei 12 medici din România - VIDEO # ProTV.md
Reacția deputatului PAS, Adrian Belîi, după ce semnătura lui a apărut în diplomele obținute fraudulos de cei 12 medici din România - VIDEO
18:50
„Nu putem specula.” Roberta Metsola, în interviul pentru PRO TV, despre aderarea Moldovei la UE fără soluționarea conflictului transnistrean – VIDEO # ProTV.md
„Nu putem specula.” Roberta Metsola, în interviul pentru PRO TV, despre aderarea Moldovei la UE fără soluționarea conflictului transnistrean – VIDEO
18:30
Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești - VIDEO # ProTV.md
Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești - VIDEO
18:30
Israelul reia atacurile împotriva Hezbollah în Liban. Miliția pro-iraniană este acuzată că a încălcat acordul de armistițiu # ProTV.md
Israelul reia atacurile împotriva Hezbollah în Liban. Miliția pro-iraniană este acuzată că a încălcat acordul de armistițiu
18:20
Echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu riscă să rămână fără prima poziție la finalul etapei, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Farul - VIDEO # ProTV.md
Echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu riscă să rămână fără prima poziție la finalul etapei, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Farul - VIDEO
18:10
Aproape 150 de școli din țară, din cele 1200, nu au săli de sport. Elevii sunt nevoiți să facă mișcare pe coridoare, în săli de clasă sau afară. Ce spun autoritățile - VIDEO # ProTV.md
Aproape 150 de școli din țară, din cele 1200, nu au săli de sport. Elevii sunt nevoiți să facă mișcare pe coridoare, în săli de clasă sau afară. Ce spun autoritățile - VIDEO
18:00
Finalistele Elena Rybakina și Aryna Sabalenka au avut dueluri tari în penultimul act, iar pe parcursul competiției nu au pierdut niciun meci - VIDEO # ProTV.md
Finalistele Elena Rybakina și Aryna Sabalenka au avut dueluri tari în penultimul act, iar pe parcursul competiției nu au pierdut niciun meci - VIDEO
17:50
Decizia Washingtonului de a sancționa Lukoil şi Rosneft a creat haos în ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti - VIDEO # ProTV.md
Decizia Washingtonului de a sancționa Lukoil şi Rosneft a creat haos în ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti - VIDEO
17:40
Detalii noi despre cetățeanul turc Hassan Toper, complice al omorului din iulie 2024, la o terasă din Chișinău. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Detalii noi despre cetățeanul turc Hassan Toper, complice al omorului din iulie 2024, la o terasă din Chișinău. Ce spune poliția - VIDEO
17:30
Roberta Metsola a lăudat progresele înregistrate de țara noastră și a vorbit despre regiunea transnistreană în contextul procesului de aderare. Declarațiile făcute de Președintele Parlamentului European pentru Pro TV - VIDEO # ProTV.md
Roberta Metsola a lăudat progresele înregistrate de țara noastră și a vorbit despre regiunea transnistreană în contextul procesului de aderare. Declarațiile făcute de Președintele Parlamentului European pentru Pro TV - VIDEO
17:20
România a debutat la Cupa Europeană a Națiunilor, noul turneu al Federației Internaționale de hochei pe gheață - VIDEO # ProTV.md
România a debutat la Cupa Europeană a Națiunilor, noul turneu al Federației Internaționale de hochei pe gheață - VIDEO
17:10
Roberta Metsola: Moldova și Ucraina vor merge separat spre parcursul european. Declarațiile făcute de Președintele Parlamentului European pentru Pro TV - VIDEO # ProTV.md
Roberta Metsola: Moldova și Ucraina vor merge separat spre parcursul european. Declarațiile făcute de Președintele Parlamentului European pentru Pro TV - VIDEO
16:50
Momentul în care un bărbat aprinde o țigară la o benzinărie din Brazilia și provoacă o explozie uriașă - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un bărbat aprinde o țigară la o benzinărie din Brazilia și provoacă o explozie uriașă - VIDEO
16:50
Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6 persoane au murit, după ce a izbucnit un incendiu # ProTV.md
Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6 persoane au murit, după ce a izbucnit un incendiu
16:40
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el - VIDEO
16:30
A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus # ProTV.md
A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus
16:20
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # ProTV.md
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
16:00
Atenție, călători. Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene și-au sistat temporar activitatea # ProTV.md
Atenție, călători. Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene și-au sistat temporar activitatea
15:40
Câine pierdut, salvat ca-n filme: patrupedul a intrat singur în autospeciala poliției după o urmărire pe șosea # ProTV.md
Câine pierdut, salvat ca-n filme: patrupedul a intrat singur în autospeciala poliției după o urmărire pe șosea
15:30
Experții WatchDog, despre regimul de vize care ar putea fi implementat pentru cetățenii din statele CSI: „Nu e vorba de o „sperietoare cu vize” # ProTV.md
Experții WatchDog, despre regimul de vize care ar putea fi implementat pentru cetățenii din statele CSI: „Nu e vorba de o „sperietoare cu vize”
15:20
Ministerul de Externe: Denunțarea Acordului privind regimul fără vize pentru cetățenii CSI nu va afecta călătoriile dintre Moldova și Rusia. Ce țări sunt vizate # ProTV.md
Ministerul de Externe: Denunțarea Acordului privind regimul fără vize pentru cetățenii CSI nu va afecta călătoriile dintre Moldova și Rusia. Ce țări sunt vizate
14:30
Cu vize în Moldova pentru cetățenii statelor CSI. Acordul din 1992, urmează să fie denunțat la Guvern /DOC # ProTV.md
Cu vize în Moldova pentru cetățenii statelor CSI. Acordul din 1992, urmează să fie denunțat la Guvern /DOC
14:30
Dosarul medicilor care au obținut fraudulos diplome false: Reacția Asociației Stomatologilor # ProTV.md
Dosarul medicilor care au obținut fraudulos diplome false: Reacția Asociației Stomatologilor
14:10
Mandat de arestare pentru „genocid” pe numele lui Benjamin Netanyahu, emis de Turcia
14:10
Donald Trump anunță, la întâlnirea cu Viktor Orban, că ia în calcul să facă o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra petrolului rusesc # ProTV.md
Donald Trump anunță, la întâlnirea cu Viktor Orban, că ia în calcul să facă o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra petrolului rusesc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.