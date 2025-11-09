Moldova pregătește vize pentru cetățenii CSI: Guvernul denunță acordul de liberă circulație
Ziarul National, 9 noiembrie 2025 08:30
Republica Moldova ia în considerare impunerea regimului de vize pentru cetățenii țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Această organ...
Acum 30 minute
08:30
08:30
Republica Moldova ia în considerare impunerea regimului de vize pentru cetățenii țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Această organ...
Acum 8 ore
02:30
Atacuri periculoase asupra centralelor nucleare din Ucraina: Kievul solicită intervenția AIEA pentru a preveni dezastrul! # Ziarul National
Rusia a lansat atacuri nocturne asupra Ucrainei, utilizând drone şi rachete, vizând substațiile care alimentează două centrale nucleare, ucigând as...
Acum 12 ore
00:15
Rusia lovește dur Ucraina: șase morți și pagube semnificative după cele mai masive atacuri balistice asupra infrastructurii energetice de la începutul conflictului # Ziarul National
Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața după ce Rusia a efectuat sute de atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice și clădi...
8 noiembrie 2025
22:15
21:15
Hodorkovski avertizează Europa: Un nou Război Rece cu Rusia este inevitabil, indiferent de deznodământul în Ucraina # Ziarul National
Mihail Hodorkovski, una dintre vocile cele mai vehemente împotriva Kremlinului, care a experimentat detenția în Rusia și acum trăiește în exil, lan...
21:15
Lavrov revine în prim-plan: Rusia lucrează la un posibil test nuclear sub conducerea lui Putin, speculații privind poziția sa în guvern # Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că se lucrează la ordinele președintelui Vladimir Putin pentru a pregăti propuneri legate de un...
Acum 24 ore
17:15
Planurile de denunțare a regimului fără vize pentru Tadjikistan și Kârgâzstan, clarificate de MAE Chișinău # Ziarul National
După ce presa a dezvăluit intențiile autorităților de la Chișinău de a denunța Acordul de călătorie fără vize pentru cetățenii statelor CSI, Minist...
16:15
Moldova pregătește o tranziție strategică și graduală către regimul european de vize, explică experții WatchDog # Ziarul National
După ce s-a scris despre intenția autorităților de la Chișinău de a denunța mai multe acorduri cu statele membre ale CSI, inclusiv unul privind reg...
15:00
Maia Sandu configurează noul Consiliu Național de Securitate al R. Moldova cu Anca Dragu în echipă # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat recent un decret pentru a configura noul Consiliu Național de Securitate (CNS) al țării. Anca D...
14:00
România cere răgaz pentru sancțiunile SUA împotriva Lukoil, Republica Moldova riscă să fie afectată de lipsa combustibilului # Ziarul National
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a generat haos în interiorul țărilor UE în care activează cele...
12:00
Român reținut pentru omor calificat după un accident tragic în Bulgaria: șase imigranți au murit în lacul Vaia # Ziarul National
Procuratura districtuală din Burgas solicită arestarea preventivă a cetățeanului român care joi seara a fost implicat într-un accident tragic, sold...
12:00
Moldova pregătește regimul de vize pentru cetățenii CSI: 7 acorduri, pe cale de denunțare! # Ziarul National
Autoritățile de la Chișinău planifică să implementeze regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale CSI. Această măsură urmează să fie ap...
11:00
Comisarul european Marta Kos sosește în Republica Moldova pentru discuții despre extindere și viitorul țării # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va face o nouă vizită în Republica Moldova. Aceasta va fi prezentă la Chișinău pe data de 11 noiemb...
11:00
România caută soluții pentru a evita închiderea rafinăriei Lukoil și impactul asupra Moldovei pe fondul sancțiunilor SUA # Ziarul National
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista de sancţiuni a aruncat în haos ţările UE unde activează cele mai mari companii petro...
09:00
Ucraina denunță recrutarea a peste 1.400 de africani de către Rusia, profitând de sărăcia continentului # Ziarul National
Ucraina a acuzat Rusia că profită de sărăcia din Africa pentru a-și continua războiul. Se afirmă că peste 1.400 de cetățeni din 36 de țări africane...
09:00
Rusia lovește din nou: infrastructura energetică a Ucrainei afectată, regiuni întregi fără electricitate # Ziarul National
Un atac de amploare din partea Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a cauzat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor. Acest ...
09:00
Ieri
00:00
Fetița care l-a pus pe Putin într-o situație delicată: Întrebarea din Piața Roșie care a stârnit reacții neașteptate # Ziarul National
O fată de 11 ani, pe nume Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus, Vladimir Putin, într-o situaţie incomodă, în timpul unei vizite oficiale la...
7 noiembrie 2025
22:00
Moldova la conducerea Protocolului OMS și ONU privind Apa și Sănătatea pentru prima dată în istorie # Ziarul National
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și al Comisi...
22:00
Trump îndeamnă UE să susțină Ungaria și pe Orban în fața provocărilor imigrației în Europa # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să dea dovadă de respect față de Ungaria si de premierul ei Viktor Orbán, după ce lid...
21:00
20:00
Maia Sandu a semnat decretul pentru noua componență a Consiliului Național de Securitate # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a constituit un nou Consiliu Național de Securitate, semnând un decret în acest sens. Astăzi, șefa statului a oficializat act...
19:00
Radu Marian explică de ce nu putem fi prieteni cu Rusia și Belarus în contextul actual tensionat # Ziarul National
Deputatul Radu Marian a comentat recent suspendarea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Conform declarațiilor sale, această m...
18:00
Șase cadre didactice din Republica Moldova participă, între 3 și 8 noiembrie 2025, la programul internațional KLIC LEADer Training Course în Seul, ...
18:00
Vaccin nazal inovator promite protecție extinsă împotriva gripei aviare H5N1: rezultate promițătoare în teste clinice în SUA # Ziarul National
Un vaccin antigripal experimental care se administrează pe cale nazală ar putea oferi protecție extinsă împotriva tulpinilor de gripă aviară H5N1....
18:00
Ministerul Educației dă undă verde noului curriculum de limba română pentru elevii refugiați și repatriați din Republica Moldova # Ziarul National
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor beneficia de o integrare mai facilă în școlile din Republica Moldova. Ei vor avea oportunitatea d...
18:00
Oficial german: Rusia ar putea ataca NATO oricând, dar este descurajată de Ucraina # Ziarul National
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, însă decizia va depinde de poziția aliaților occidentali, ave...
17:00
Gunvor retrage oferta pentru activele Lukoil după acuzațiile din partea SUA privind legături cu Kremlinul: reacția Moscovei # Ziarul National
Compania elvețiană de comerț cu materii prime, Gunvor, a anunțat joi că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale companiei energ...
17:00
Maia Sandu și Roberta Metsola întăresc colaborarea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Discuțiile s-au c...
16:00
Compania „Double Case”, despre investigația inițiată de CNPF: „Suntem încrezători că acest dialog instituțional va genera claritate și va deschide calea pentru dezvoltarea unei piețe crypto responsabile și sigure în R. Moldova” # Ziarul National
Compania Double Case susține că a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)...
16:00
Roberta Metsola, în vizită la Chișinău: Momentul decisiv pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană! # Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de susținere după întrevederea cu președintele Republicii Moldova, Mai...
15:30
Alexandru Munteanu și Roberta Metsola: Parteneriat european pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Primul ministru, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru a discuta desp...
15:30
Republica Moldova devine membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO, un pas important în promovarea valorilor internaționale # Ziarul National
Republica Moldova a obținut pentru prima dată statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru ...
15:15
Maia Sandu și Roberta Metsola fac apel la unitate pentru viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat importanța unității tuturor fracțiunilor parlamentare din Moldova în susținerea par...
15:15
Scandalul diplomelor medicale: Ministrul Sănătății din Moldova cere clarificări după apariția semnăturii sale pe acte controversate # Ziarul National
Emil Ceban, ministrul Sănătății din Republica Moldova, a reacționat la informațiile apărute despre diplomația medicală controversată, care indică f...
15:15
UE limitează vizele pentru ruși din cauza tensiunilor și amenințărilor de securitate # Ziarul National
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte pentru vizele cetățenilor ruși, invocând „utilizarea imigrației ca armă, acte de sabotaj și posibila...
14:30
Parlamentul din Chișinău stabilește noi alianțe: 54 de grupuri de prietenie, fără Rusia și Belarus # Ziarul National
Parlamentul de la Chișinău a stabilit astăzi, 7 noiembrie, grupurile de prietenie interparlamentare cu alte state. În total, au fost înființate 54 ...
14:30
Noul birou al Parlamentului European la Chișinău: un pas decisiv pentru susținerea aderării și combaterea propagandei antieuropene în R. Moldova # Ziarul National
Noul Birou al Parlamentului European la Chișinău va juca un rol esențial în a sprijini, pe plan tehnic, procesul de aderare al Republicii Moldova l...
14:30
Kremlinul dezminte zvonurile despre tensiuni între Serghei Lavrov și Vladimir Putin # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins categoric zvonurile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi că...
13:30
Maia Sandu și Roberta Metsola: Moldova avansează rapid pe calea aderării la Uniunea Europeană # Ziarul National
Stimată doamnă Președintă Metsola,Dragă Roberta,Este o bucurie să vă spun din nou: bine ați revenit la Chișinău!Ultima dvs. vizită a avut loc...
13:30
„Lukoil, sub presiune: termen limită de două săptămâni pentru vânzarea activelor din Moldova” # Ziarul National
Compania rusă "Lukoil" are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din Moldova, după ce a fost supusă sancțiunilor inte...
13:30
ULTIMA ORĂ // Guvernul vrea să CUMPERE depozitului „LukOil” din Aeroport. Rușii trebuie să dea un răspuns RAPID - până pe 17 noiembrie curent # Ziarul National
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului intenționează să cumpere depozitului „LukOil” de la Aeroport...
13:00
Moldova e pregătită pentru Europa: Roberta Metsola îndeamnă UE să acționeze decisiv # Ziarul National
R. Moldova și-a îndeplinit sarcinile, iar acum este rândul Uniunii Europene să acționeze. Aceasta este declarația făcută de Roberta Metsola, președ...
13:00
Schimbări surprinzătoare în comisiile parlamentare: noi deputați numiți și alți membri excluși! # Ziarul National
Parlamentul a aprobat astăzi, 7 noiembrie, mai multe modificări legate de componența comisiilor parlamentare permanente.Astfel, Comisia juridică,...
13:00
Conexiunea dintre educație și inovație: Peste 1.700 de elevi din nordul Moldovei beneficiază de noile FabLab-uri pentru dezvoltarea abilităților STEAM # Ziarul National
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică...
13:00
Nicu Popescu subliniază importanța păstrării dreptului de veto în UE pentru decizii esențiale # Ziarul National
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană a fost implementată aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Aceasta nu este un a...
13:00
Carolina Novac promovează eficiența energetică la reuniunea ODYSSEE-MURE 2025-2027 în Chișinău # Ziarul National
7 octombrie 2025, Chișinău - În centrul atenției primei reuniuni din cadrul proiectului ODYSSEE-MURE 2025–2027 „Monitoring the EED-Recast”, desfășu...
12:00
Rețea infracțională destructurată la Penitenciarul Brănești: Percheziții pentru destructurarea grupării conduse de "Kitaeț" în detenție # Ziarul National
Un grup infracțional alcătuit din autorități criminale aflate în detenție, implicate în acumularea de fonduri financiare în "casieria grupării"...
12:00
Fermierul moldovean revoluționează agricultura cu irigare prin picurare, susținut de IFAD # Ziarul National
7 noiembrie 2025, Chișinău - Serghei Casian din localitatea Bușila, raionul Ungheni, are o experiență de 25 de ani în agricultură. Acum, cu ajutoru...
