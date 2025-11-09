Agritechnica 2025 începe la Hanovra

11:50

Fermierul Sergiu Boiștean, administrator al Purcari-Service SRL, membrul Cooperativei de Întreprinzător Agrostoc încă de la fondarea acesteia, acceptă provocarea de a testa pentru al treilea an soiurile de grâu marca Agrostoc. Tradițional, am participat la semănatul acestora, iar pe parcursul vegetației vom monitoriza starea culturii, ca la recoltare să vă prezentăm rezultatele. Ținând cont de […]