Ce pericole ascund sucurile?
Noi.md, 9 noiembrie 2025 02:00
Probabil, toți adoră sucurile. Ele sînt delicioase, sănătoase și conțin mai multe vitamine decît oricare altă băutură, mai ales dacă sucul este natural.Apropo, adesea ele pot fi preparate din legume: roșii, castraveți, varză. Dar aceste sucuri pot ajuta organismul, dar și pot aduce prejudicii.Suc de roșiiSucul întărește vasele capilare, reduce riscul de ateroscleroză, este bogat în vit
• • •
Acum 10 minute
02:30
SUA acuză Iranul că a încercat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, printr-o operațiune a Forței Quds.Un oficial american spune că atacul a fost dejucat, dar avertizează că Teheranul încearcă să extindă conflictul în America Latină.Ministerul israelian de Externe a mulţumit Mexicului. "Mulţumim serviciilor de securitate şi agenţiilor de aplicare a legii din Mexic pentru deju
Acum o oră
02:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a propus Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) promovarea a trei judecători în urma evaluării externe a integrității.Este vorba despre vicepreședintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi, Andrei Mocanu, candidata la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, Natalia Mămăligă, și președintele Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, informează moldpres
02:00
Acum 2 ore
01:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că premierul Ungariei, Viktor Orban, nu este în măsură să oprească aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.Zelenski a afirmat că, în ciuda dorinței lui Orban, nimeni nu va opri Ucraina pe drumul său către Europa. Despre aceasta el a declarat în timpul discuțiilor cu jurnaliștii vineri, 7 noiembrie, scrie eurointegration.com.ua.„Rușii nu a
01:00
Această plantă cu frunze cărnoase și spinoase poate fi văzută pe multe pervazuri. Aloe vera este bine cunoscută pentru proprietățile sale curative.Pentru a obține suc de aloe vera se iau frunzele inferioare ale plantei, nu mai puțin de 15 cm în lungime. Cu două săptămîni înainte de tăiere planta nu se udă. Se crede că este mai bine să se utilizeze nu frunzele proaspete de aloe, ci acele care s
Acum 4 ore
00:00
Cît de ușor este să reduceți nivelul de zahăr din sînge? Oamenii de știință au identificat două modalități # Noi.md
«Dieta lichidă» și dieta keto au fost numite de oamenii de știință drept cele mai eficiente pentru stabilizarea nivelului de glucoză din sînge în cazul diabetului de tip 1.Despre acest lucru a relatat publicației MedicalXpress Laura Saslow, specialistă în medicină integrativă de la Școala de Nursing a Universității din Michigan.Experta a precizat că productivitatea unei diete hipocalorice
8 noiembrie 2025
23:30
Jon Jones vs Tom Aspinall: bătălia pentru tron, care deocamdată se desfășoară prin podcasturi # Noi.md
Dacă ați crezut că titlul de „cel mai temut om din categoria grea” se transmite prin moștenire, ca argintăria familiei, Jon Jones se grăbește să vă dezamăgească. În ultima ediție a podcastului NoScripts, el a vorbit despre potențialul său succesor, Tom Aspinall, de parcă acesta nu ar fi campionul UFC, ci un tip cu o notă bună și un rating supraevaluat în EA Sports.Jones: „Aspinall este unidime
23:00
Totuşi, pe lîngă faptul că este gustos, porumbul este şi foarte sănătos. Mai exact, acesta protejează inima, rinichii, ficatul, sistemul nervos şi conferă vitalitate pe termen lung.De asemenea, cercetările au arătat că porumbul fiert îşi păstrează vitaminele şi aminoacizi într-o proporţie foarte mare, ceea ce face ca acest delicios aliment să fie un mare beneficiu pentru sănătate. Alţii se tem
Acum 6 ore
22:30
Ministrul finanțelor din Turcia, Mehmet Șimșek, cunoscut pentru reținerea sa, a făcut o declarație neașteptat de dură la 4 noiembrie, în cadrul unei întîlniri organizate de Asociația piețelor de capital din Turcia (TSPB) la Istanbul.Întrerupînd discuția privind bugetul în parlament, el a sosit la eveniment și a declarat că deține informații despre manipulările de pe piața bursieră, comise de o
22:00
Fierul este un nutrient foarte important in organism. El duce oxigenul la celule, prin intermediul sangelui, iar o deficienta de fier in corp se traduce prin oboseala, slabiciune si chiar anemie. Din fericire, o multime de alimente pot creste in mod natural nivelul de fier in organism.Iata care sunt acelea:1. SpanacDaca vrei sa ai mai mult fier in organism, atunci spanacul este ceea ce
21:30
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întîlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 de milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare m
21:00
Ce fel de alimente mănîncă, de obicei, oamenii atunci cînd țin regim? Cu conținut redus de calorii! Deci, care produse conțin mai puține calorii?Maioneza sau uleiul de floarea-soarelui?{{285968}}Maioneza. Mulţi oameni cred că maioneza este mult mai calorică decît uleiul de floarea soarelui. Şi de aceea mînîncă salate cu ulei de floarea soarelui. De fapt, în 100 ml de ulei de floarea-soarel
Acum 8 ore
20:00
Cercetătorii sînt de părere că băuturile gazoase distrug organismul și reduc imunitatea.Savanţii de la Universitatea din Toronto, Canada, au comparat datele provenind din 155 de studii, în cadrul cărora au fost examinate efectele asupra organismului, provocate de diverse băuturi și au constatat că limonada afectează cel mai grav sănătatea umană.Cercetătorii au ajuns la concluzia că şi băut
19:30
A tăcut din septembrie anul trecut. După înfrîngerea în fața lui Daniel Dubois — neașteptată, dureroasă, aproape simbolică — Anthony Joshua a dispărut. Fără lupte, fără declarații, fără planuri. Și iată că acum revine. Fără dată. Fără afiș. Dar cu intenție.Eddie Hearn, promotorul său, a confirmat: Joshua va urca în ring pînă la sfîrșitul anului 2025. Unde – încă nu se cunoaște. Poate la Londra
19:00
Mod de preparare:Carnea se curăţă de pieliţe şi de grăsimea de prisos, apoi se unge bine cu un amestec de sare, piper, paprica, foi de dafin, şi usturoi pisat şi se stropeşte cu vin. Se pune la marinat pentru 24 ore. Într-o tavă unsă cu unt se pune stratul din legume: rădăcinile şi ceapa tăiate feliuţe. Deasupra se pune carnea, foile de dafin se înlătură. Pe carne se pun bucăţele de unt, se ac
Acum 12 ore
18:30
Astăzi, Moldovei i se iartă multe lucruri – din cauza războiului din Ucraina. Este susținută pentru a fi folosită ca centru logistic, platformă pentru pregătirea specialiștilor și soluționarea problemelor legate de migrație.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al țării, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo
18:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, scrie, sîmbătă, Reuters.Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămînalului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres, care citeaz
17:30
UE intenționează să creeze un centru pentru combaterea dezinformării din Rusia și alte țări # Noi.md
Comisia Europeană intenționează să creeze un Centru pentru stabilitate democratică, care va deveni un element cheie al așa-numitului „scut al democrației” și va combate dezinformarea din partea Rusiei, Chinei și a altor regimuri autoritare.Despre aceasta relatează The Guardian.Conform proiectului de document, noul centru va reuni experți din țările UE și din statele candidate pentru a coor
17:30
Mihail Malear, în vîrstă de 82 de ani, a devenit de 10 ori campion mondial la judo în categoria sa de vîrstă.La întoarcerea acasă, el a mărturisit jurnaliștilor care l-au întîmpinat la aeroportul Chișinău că victoria nu i-a venit ușor, la campionat participînd 2.680 de judocani.„Nu a fost ușor, dar noi, prin forța voinței și caracterului, am demonstrat că 82 de ani nu sînt o vîrstă! Eram 5
17:00
Zelenski: Ucraina va sprijini summitul dintre Trump și Putin din Ungaria cu o singură condiție # Noi.md
Vladimir Zelenski susține că Viktor Orban vrea să-l readucă pe Donald Trump.Potrivit rbc.ua, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unui briefing.El a adăugat că Ucraina va sprijini summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în Ungaria, însă doar cu o singură condiție.{{8438
17:00
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun.Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.În acest moment se atestă un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri. În acest context, îndemnăm persoanele care pla
17:00
Joi, 13 noiembrie, echipa națională a Moldovei va juca la stadionul Zimbru din capitală împotriva Italiei, în cadrul preliminariilor CM 2026.Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, a anunțat lista de 27 de fotbaliști care se vor pregăti pentru acest meci și pentru partida cu Norvegia.Menționăm că, din cauza cumulului de cartonașe galbene, mijlocașul echipei Inter, Nicolò Barella (67 meciur
16:30
MAE: Denunțarea Acordului CSI nu va modifica regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Rusia # Noi.md
Denunțarea Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Federația Rusă, întrucît există un acord bilateral separat, care rămîne în vigoare. Despre aceasta a menționat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).Potrivit MAE, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, cu care n
16:00
Fotbalul nu înseamnă doar scheme, transferuri și pressing. Înseamnă și superstiții. Și dacă credeți că superstițiile sînt apanajul suporterilor, încercați să vorbiți cu un antrenor care stă în același loc în autobuz la fiecare meci. Sau cu un jucător care intră pe teren doar cu piciorul drept. Dar există lucruri care depășesc ritualurile obișnuite. Există blesteme fotbalistice – reale, înfricoșăto
15:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizual cum s-a schimbat Chișinăul de-a lungul timpului.Astăzi ne mutăm în centrul orașului, pe strada care odinioară se numea Komsomolistă, iar acum poartă numele lui Mihai Eminescu. Aici, la numărul 50, se află o clădire cunoscută de mulți locuitori ai orașului – casa cu apartamente a negustoru
15:00
O tornadă puternică a distrus un oraș din statul brazilian Paraná.Despre aceasta reiese din informațiile furnizate de mass-media locală, transmite media.azConform datelor preliminare, aproximativ 60% din locuințe și clădiri au fost avariate sau complet distruse. Mulți dintre cei afectați așteaptă ajutorul sub dărîmături.În acest moment se cunoaște despre cinci morți și peste 130 de răn
15:00
Nelly Berezovschi: „O țară care închide ușa culturii nu devine mai sigură, ci mai singură…” # Noi.md
Directoarea Liceului Teoretic „Mihai Viteazu” din Chișinău, Nelly Berezovschi, a venit cu un comentariu emoționant după anunțul privind închiderea Centrului Cultural Rus din capitală, calificînd decizia drept „o rană simbolică pentru o țară care încă își caută echilibrul între identitate și diversitate”.„ Închiderea Centrului Cultural Rus la Chișinău nu este doar un gest administrativ — este o
14:30
În prezent, punctele vamale moldo-ucrainene de control comun și-au suspendat temporar activitatea, iar la celelalte puncte de trecere traficul este restricționat, deoarece partea ucraineană nu poate accepta vehicule pentru control din cauza unor probleme tehnice în sistemele informatice ale autorităților de control din Ucraina.Acest lucru a fost comunicat de Serviciul Vamal al Moldovei, care a
14:30
Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025.În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sînt alte șase proiecte de hotărîri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), transmite zdg.md.Astfel, se propune denunțare
14:00
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite moldpres.Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica Moldova pot
14:00
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată.Potrivit instituției, partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control din cauza unor defecțiuni tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de contro
14:00
Turcia susține extinderea competențelor grupului antimine din Marea Neagră și consolidarea rolului acestuia, inclusiv protejarea infrastructurii subacvatice de importanță critică.O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul de Externe al țării, Hakan Fidan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său român, Oana Țoiu.Potrivit lui Fidan, odată cu începerea războiulu
Acum 24 ore
13:30
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, a declarat că greșeala sa a fost aceea de a nu recunoaște Karabahul ca parte a Azerbaidjanului.După cum a spus Pashinyan, „de la bun început trebuia să recunoaștem că regiunea Karabah trebuie să facă parte din Azerbaidjan, deoarece nu exista altă opțiune”.{{843537}}„Dacă ne gîndim că am fi putut face acest lucru în 2018-2019, atunci da, a fost greș
13:00
Biologul american James D. Watson, laureat al premiului Nobel, care a revoluționat știința prin descoperirea structurii ADN alături de colegul său Francis Crick, a decedat la vîrsta de 97 de ani, a anunțat vineri Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), unde a lucrat o lungă perioadă.Născut pe 6 aprilie 1928 la Chicago, James Watson a urmat studii de ornitologie și de biologie. După ce a revenit
13:00
Atunci cînd aveți nevoie de duplicatele documentelor de stare civilă, trebuie să știți clar care sînt condițiile și ordinea de eliberare a acestora.Documentele de stare civilă (certificat de stare civilă, extras de pe actul de stare civilă, inclusiv extras multilingv de pe actul de stare civilă, certificat explicativ, aviz privind modificările operate în actul de stare civilă, aviz privind afi
12:30
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită în Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru integrare europeană, transmite moldpres.La Chișinău, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice.Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extinde
12:00
Ministrul Transporturilor din România, Ciprian Șerban, a anunțat acceptarea propunerii României de achiziționare a portului Giurgiulești din Republica Moldova.Potrivit oficialului, detaliile finale ale tranzacției vor fi convenite în curînd, informează Logos Press.„În prezent, purtăm negocieri și pentru achiziționarea portului Giurgiulești din Republica Moldova. Acesta are o poziție strate
12:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a confirmat pe Iuri Cerevașenko în funcția de comandant al sistemelor de apărare aeriană fără pilot, potrivit site-ului oficial al șefului statului.Ministrul Apărării, Denis Șmihal, a semnat ordinul corespunzător, numindu-l pe colonelul Iuri Cerevașenko comandant al sistemelor de apărare aeriană fără pilot și devenind simultan comandant adjunct al Fo
11:30
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un sprijin de peste 75%, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas.Consiliul de administraţie a recomandat aprobarea planului, propus în septembrie, în pofida opoziţiei principalelor firme de
Ieri
01:30
Prima reuniune ODYSSEE-MURE 2025–2027 la Chișinău: Moldova accelerează tranziția energetică # Noi.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a găzduit, în perioada 5–6 noiembrie, la Chișinău, prima reuniune a proiectului ODYSSEE-MURE 2025–2027 – „Monitoring the EED-Recast”, axată pe consolidarea cooperării regionale și pe îmbunătățirea sistemelor de raportare și monitorizare a politicilor de eficiență energetică.Evenimentul, organizat în parteneriat cu Institutul Fraunhofer ISI, a reu
01:00
Diamantul „Florentin”, considerat pierdut din 1919, a fost păstrat timp de peste 50 de ani într-un depozit secret din Canada.Despre aceasta relatează The Guardian, citînd reprezentanți ai dinastiei Habsburgilor.Potrivit publicației, ultimul împărat al Austro-Ungariei, Carol I, a trimis în 1918 bijuteriile familiei în Elveția, prevăzînd destrămarea imperiului. Printre acestea se afla și un
00:30
Vicepremierul Chinei, Ding Xuexiang, a vizitat Uruguay unde a avut întîlniri cu președintele și vicepreședintele țării, scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul întîlnirii avute cu președintele Yamandu Orsi, Ding a transmis salutul președintelui Xi Jinping, declarînd că cele două state se respectă și se tratează pe picior de egalitate, fiind un exemplu în cooperarea dintre țări de diferite mărimi, cu
00:30
Lyle și Eleanor Gittens, doi americani din Miami, au intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cei mai longevivi soți, cu o vîrstă cumulată de 216 ani și 132 de zile.S-au căsătorit în 1942. Lyle Gittens are 108 ani, iar Eleanor are 107 ani. Vîrsta lor cumulată este un record absolut printre cuplurile căsătorite înregistrate.{{839999}}Cînd s-au întîlnit pentru prima dată în 1941, amîn
00:00
Doar jumătate dintre locuitorii Germaniei se simt în siguranță în locurile publice. Acest lucru rezultă din rezultatele unui sondaj realizat de institutul de cercetare Infratest dimap pentru canalul de televiziune ARD.Conform datelor sale, doar 50% dintre respondenți se simt în siguranță pe străzi, în parcuri, în transportul public sau în alte locuri publice.{{846156}}Acesta este un procen
7 noiembrie 2025
23:30
Construirea unei comunități cibernetice cu destin comun - deschiderea Summitului Wuzhen 2025 # Noi.md
Summitul de la Wuzhen, parte integrantă a Conferinței Mondiale a Internetului (WIC), a fost inaugurat vineri în localitatea Wuzhen, provincia Zhejiang, scrie romanian.cgtn.com.Ediția din acest an marchează un deceniu de la lansarea conceptului privind construirea unei comunități a destinului comun în spațiul cibernetic. Tema conferinței din 2025 este: „Construirea comună a unui viitor digital
23:30
Holly Holm revine pentru titlu la 44 de ani. De data aceasta, în box, provocînd campioana WBA # Noi.md
Holly Holm revine pentru titlu. La 44 de ani, după UFC, după revenirea în box, ea intră în lupta pentru centura din a patra categorie de greutate.Împotriva ei se află campioana WBA neînvinsă Stephanie Han. Locul de desfășurare este Puerto Rico. Regulile sînt cele masculine. Povestea este aproape cinematografică. Și are un flashback care încă răsună: un high kick aplicat Ronda Rousey.Holm:
23:00
Organizația Meteorologică Mondială: Temperaturi record în ultimii trei ani. Care sînt efectele # Noi.md
Anul 2025 se numără printre cei mai călduroși ani înregistrați la nivel global de la începutul măsurătorilor meteorologice.Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), 2025 ar putea ocupa locul al doilea sau al treilea în clasamentul celor mai calde perioade de după Revoluția Industrială.Datele oficiale urmează să fie prezentate de OMM în cadrul Conferinței ONU privind schimbările c
22:30
Alex Pereira, în vîrstă de 38 de ani, știe să aleagă decorurile. După victoria asupra lui Magomed Ankalaev și recîștigarea centurii de campion UFC la categoria semigrea, el a plecat în Italia — nu doar pentru a se relaxa, ci pentru un episod demn de titluri.La San Siro, unde Milan a primit Roma în meciul central al etapei a 10-a din Serie A, Pereira nu a apărut singur – alături de el se afla l
22:00
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea de la Fukushima # Noi.md
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea apelor uzate de la centrala nucleară Fukushima. Unitatea a fost afectată de tsunami, iar deversarea apelor uzate a stîrnit numeroase controverse. {{762243}}Japonia a anunțat vineri că exporturile sale de fructe de mare au fost reluate pentru prima dată de cînd China a impus o interdicție ca urmare a deversări
22:00
Portavionul chinez Fujian, primul echipat cu sistem de lansare electromagnetică, a intrat oficial în serviciu # Noi.md
Președintele Xi Jinping a participat miercuri la ceremonia de punere în funcțiune a portavionului Fujian, primul portavion chinez echipat cu un sistem de catapultare electromagnetică, scrie romanian.cgtn.comEvenimentul a avut loc într-un port militar din orașul Sanya, provincia Hainan.După ceremonie, Xi Jinping a urcat la bordul navei, unde a fost informat despre construcția și dezvoltarea
