Parlamentul de la Chișinău renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus – Grosu: „Când vom vedea o schimbare, vom reveni”

12:30

De la 1 decembrie, șoferii care vin din Republica Moldova vor putea circula continuu pe autostradă de la Focșani până la București. Autostrada Moldovei (A7) va fi deschisă integral odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul 3 al tronsonului Ploiești–Buzău, termen estimat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în ... Veste bună pentru moldovenii care merg spre București – Un tronson important de autostradă se deschide complet The post Veste bună pentru moldovenii care merg spre București – Un tronson important de autostradă se deschide complet appeared first on Politik.