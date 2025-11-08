Lavrov revine în prim-plan: Rusia lucrează la un posibil test nuclear sub conducerea lui Putin, speculații privind poziția sa în guvern

Acum o oră
21:15
Hodorkovski avertizează Europa: Un nou Război Rece cu Rusia este inevitabil, indiferent de deznodământul în Ucraina Ziarul National
Mihail Hodorkovski, una dintre vocile cele mai vehemente împotriva Kremlinului, care a experimentat detenția în Rusia și acum trăiește în exil, lan...
21:15
Lavrov revine în prim-plan: Rusia lucrează la un posibil test nuclear sub conducerea lui Putin, speculații privind poziția sa în guvern Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că se lucrează la ordinele președintelui Vladimir Putin pentru a pregăti propuneri legate de un...
Acum 6 ore
17:15
Planurile de denunțare a regimului fără vize pentru Tadjikistan și Kârgâzstan, clarificate de MAE Chișinău Ziarul National
După ce presa a dezvăluit intențiile autorităților de la Chișinău de a denunța Acordul de călătorie fără vize pentru cetățenii statelor CSI, Minist...
16:15
Moldova pregătește o tranziție strategică și graduală către regimul european de vize, explică experții WatchDog Ziarul National
După ce s-a scris despre intenția autorităților de la Chișinău de a denunța mai multe acorduri cu statele membre ale CSI, inclusiv unul privind reg...
Acum 8 ore
15:00
Maia Sandu configurează noul Consiliu Național de Securitate al R. Moldova cu Anca Dragu în echipă Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat recent un decret pentru a configura noul Consiliu Național de Securitate (CNS) al țării. Anca D...
14:00
România cere răgaz pentru sancțiunile SUA împotriva Lukoil, Republica Moldova riscă să fie afectată de lipsa combustibilului Ziarul National
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a generat haos în interiorul țărilor UE în care activează cele...
Acum 12 ore
12:00
Român reținut pentru omor calificat după un accident tragic în Bulgaria: șase imigranți au murit în lacul Vaia Ziarul National
Procuratura districtuală din Burgas solicită arestarea preventivă a cetățeanului român care joi seara a fost implicat într-un accident tragic, sold...
12:00
Moldova pregătește regimul de vize pentru cetățenii CSI: 7 acorduri, pe cale de denunțare! Ziarul National
Autoritățile de la Chișinău planifică să implementeze regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale CSI. Această măsură urmează să fie ap...
11:00
Comisarul european Marta Kos sosește în Republica Moldova pentru discuții despre extindere și viitorul țării Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va face o nouă vizită în Republica Moldova. Aceasta va fi prezentă la Chișinău pe data de 11 noiemb...
11:00
România caută soluții pentru a evita închiderea rafinăriei Lukoil și impactul asupra Moldovei pe fondul sancțiunilor SUA Ziarul National
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista de sancţiuni a aruncat în haos ţările UE unde activează cele mai mari companii petro...
09:00
Ucraina denunță recrutarea a peste 1.400 de africani de către Rusia, profitând de sărăcia continentului Ziarul National
Ucraina a acuzat Rusia că profită de sărăcia din Africa pentru a-și continua războiul. Se afirmă că peste 1.400 de cetățeni din 36 de țări africane...
09:00
Rusia lovește din nou: infrastructura energetică a Ucrainei afectată, regiuni întregi fără electricitate Ziarul National
Un atac de amploare din partea Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a cauzat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor. Acest ...
09:00
Horoscopul zilei 08.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO atmosferă energică își face simțită prezența, oferindu-ți un impuls către activități noi și interesante. Profită de această ocazie pent...
Acum 24 ore
00:00
Fetița care l-a pus pe Putin într-o situație delicată: Întrebarea din Piața Roșie care a stârnit reacții neașteptate Ziarul National
O fată de 11 ani, pe nume Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus, Vladimir Putin, într-o situaţie incomodă, în timpul unei vizite oficiale la...
7 noiembrie 2025
22:00
Moldova la conducerea Protocolului OMS și ONU privind Apa și Sănătatea pentru prima dată în istorie Ziarul National
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și al Comisi...
22:00
Trump îndeamnă UE să susțină Ungaria și pe Orban în fața provocărilor imigrației în Europa Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să dea dovadă de respect față de Ungaria si de premierul ei Viktor Orbán, după ce lid...
Ieri
21:00
Vremea pentru 8 Noiembrie 2025: Un început noroş pentru weekend Ziarul National
Temperaturile încep să crească moderat în Republica Moldova, cu valori medii între 8 °C noaptea şi 13 °C ziua. Deşi diferenţele mari de temperatură...
20:00
Maia Sandu a semnat decretul pentru noua componență a Consiliului Național de Securitate Ziarul National
Președinta Maia Sandu a constituit un nou Consiliu Național de Securitate, semnând un decret în acest sens. Astăzi, șefa statului a oficializat act...
19:00
Radu Marian explică de ce nu putem fi prieteni cu Rusia și Belarus în contextul actual tensionat Ziarul National
Deputatul Radu Marian a comentat recent suspendarea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Conform declarațiilor sale, această m...
18:00
Profesorii din Moldova învață să revoluționeze educația digitală în Coreea de Sud Ziarul National
Șase cadre didactice din Republica Moldova participă, între 3 și 8 noiembrie 2025, la programul internațional KLIC LEADer Training Course în Seul, ...
18:00
Vaccin nazal inovator promite protecție extinsă împotriva gripei aviare H5N1: rezultate promițătoare în teste clinice în SUA Ziarul National
Un vaccin antigripal experimental care se administrează pe cale nazală ar putea oferi protecție extinsă împotriva tulpinilor de gripă aviară H5N1....
18:00
Ministerul Educației dă undă verde noului curriculum de limba română pentru elevii refugiați și repatriați din Republica Moldova Ziarul National
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor beneficia de o integrare mai facilă în școlile din Republica Moldova. Ei vor avea oportunitatea d...
18:00
Oficial german: Rusia ar putea ataca NATO oricând, dar este descurajată de Ucraina Ziarul National
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, însă decizia va depinde de poziția aliaților occidentali, ave...
17:00
Gunvor retrage oferta pentru activele Lukoil după acuzațiile din partea SUA privind legături cu Kremlinul: reacția Moscovei Ziarul National
Compania elvețiană de comerț cu materii prime, Gunvor, a anunțat joi că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale companiei energ...
17:00
Maia Sandu și Roberta Metsola întăresc colaborarea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Discuțiile s-au c...
16:00
Compania „Double Case”, despre investigația inițiată de CNPF: „Suntem încrezători că acest dialog instituțional va genera claritate și va deschide calea pentru dezvoltarea unei piețe crypto responsabile și sigure în R. Moldova​” Ziarul National
Compania Double Case susține că a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)...
16:00
Roberta Metsola, în vizită la Chișinău: Momentul decisiv pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană! Ziarul National
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de susținere după întrevederea cu președintele Republicii Moldova, Mai...
15:30
Alexandru Munteanu și Roberta Metsola: Parteneriat european pentru viitorul Republicii Moldova Ziarul National
Primul ministru, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru a discuta desp...
15:30
Republica Moldova devine membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO, un pas important în promovarea valorilor internaționale Ziarul National
Republica Moldova a obținut pentru prima dată statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru ...
15:15
Maia Sandu și Roberta Metsola fac apel la unitate pentru viitorul european al Moldovei Ziarul National
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat importanța unității tuturor fracțiunilor parlamentare din Moldova în susținerea par...
15:15
Scandalul diplomelor medicale: Ministrul Sănătății din Moldova cere clarificări după apariția semnăturii sale pe acte controversate Ziarul National
Emil Ceban, ministrul Sănătății din Republica Moldova, a reacționat la informațiile apărute despre diplomația medicală controversată, care indică f...
15:15
UE limitează vizele pentru ruși din cauza tensiunilor și amenințărilor de securitate Ziarul National
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte pentru vizele cetățenilor ruși, invocând „utilizarea imigrației ca armă, acte de sabotaj și posibila...
14:30
Parlamentul din Chișinău stabilește noi alianțe: 54 de grupuri de prietenie, fără Rusia și Belarus Ziarul National
Parlamentul de la Chișinău a stabilit astăzi, 7 noiembrie, grupurile de prietenie interparlamentare cu alte state. În total, au fost înființate 54 ...
14:30
Noul birou al Parlamentului European la Chișinău: un pas decisiv pentru susținerea aderării și combaterea propagandei antieuropene în R. Moldova Ziarul National
Noul Birou al Parlamentului European la Chișinău va juca un rol esențial în a sprijini, pe plan tehnic, procesul de aderare al Republicii Moldova l...
14:30
Kremlinul dezminte zvonurile despre tensiuni între Serghei Lavrov și Vladimir Putin Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins categoric zvonurile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi că...
13:30
Maia Sandu și Roberta Metsola: Moldova avansează rapid pe calea aderării la Uniunea Europeană Ziarul National
Stimată doamnă Președintă Metsola,Dragă Roberta,Este o bucurie să vă spun din nou: bine ați revenit la Chișinău!Ultima dvs. vizită a avut loc...
13:30
„Lukoil, sub presiune: termen limită de două săptămâni pentru vânzarea activelor din Moldova” Ziarul National
Compania rusă "Lukoil" are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din Moldova, după ce a fost supusă sancțiunilor inte...
13:30
ULTIMA ORĂ // Guvernul vrea să CUMPERE depozitului „LukOil” din Aeroport. Rușii trebuie să dea un răspuns RAPID - până pe 17 noiembrie curent Ziarul National
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului intenționează să cumpere depozitului „LukOil” de la Aeroport...
13:00
Moldova e pregătită pentru Europa: Roberta Metsola îndeamnă UE să acționeze decisiv Ziarul National
R. Moldova și-a îndeplinit sarcinile, iar acum este rândul Uniunii Europene să acționeze. Aceasta este declarația făcută de Roberta Metsola, președ...
13:00
Schimbări surprinzătoare în comisiile parlamentare: noi deputați numiți și alți membri excluși! Ziarul National
Parlamentul a aprobat astăzi, 7 noiembrie, mai multe modificări legate de componența comisiilor parlamentare permanente.Astfel, Comisia juridică,...
13:00
Conexiunea dintre educație și inovație: Peste 1.700 de elevi din nordul Moldovei beneficiază de noile FabLab-uri pentru dezvoltarea abilităților STEAM Ziarul National
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică...
13:00
Nicu Popescu subliniază importanța păstrării dreptului de veto în UE pentru decizii esențiale Ziarul National
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană a fost implementată aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Aceasta nu este un a...
13:00
Carolina Novac promovează eficiența energetică la reuniunea ODYSSEE-MURE 2025-2027 în Chișinău Ziarul National
7 octombrie 2025, Chișinău - În centrul atenției primei reuniuni din cadrul proiectului ODYSSEE-MURE 2025–2027 „Monitoring the EED-Recast”, desfășu...
12:00
Rețea infracțională destructurată la Penitenciarul Brănești: Percheziții pentru destructurarea grupării conduse de "Kitaeț" în detenție Ziarul National
Un grup infracțional alcătuit din autorități criminale aflate în detenție, implicate în acumularea de fonduri financiare în "casieria grupării"...
12:00
Fermierul moldovean revoluționează agricultura cu irigare prin picurare, susținut de IFAD Ziarul National
7 noiembrie 2025, Chișinău - Serghei Casian din localitatea Bușila, raionul Ungheni, are o experiență de 25 de ani în agricultură. Acum, cu ajutoru...
12:00
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, susține un discurs special în fața deputaților moldoveni Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova se reunește într-o ședință solemnă. La acest eveniment participă și președintele Parlamentului European, Roberta Met...
12:00
Discuții prietenoase între Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei: un pas spre întărirea legăturilor bilaterale dintre Moldova și Ucraina Ziarul National
Pe 7 noiembrie 2025, Valeriu Chiveri, viceprim-ministrul pentru reintegrare, s-a întâlnit pentru o întrevedere de curtoazie cu Paun Rohovei, ambasa...
12:00
Roberta Metsola marchează prezența UE în Moldova cu inaugurarea Biroului Parlamentului European la Chișinău Ziarul National
Roberta Metsola a anunțat inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău în cadrul discursului său prezentat în fața deputațilo...
12:00
Apneea obstructivă de somn crește riscul de leziuni cerebrale: concluziile unui studiu recent din Coreea de Sud Ziarul National
Un studiu recent efectuat de cercetători sud-coreeni dezvăluie că persoanele care suferă de sindrom de apnee obstructivă de somn (SAOS), într-o for...
12:00
Igor Grosu reafirmă angajamentul Moldovei pentru integrarea europeană în fața Robertei Metsola, la Chișinău Ziarul National
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a dat asigurări astăzi, 7 noiembrie, că autoritățile Republicii Moldova sunt hotărâte să ad...
