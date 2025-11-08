/VIDEO/ Tot mai mulți angajați se confruntă cu arderea profesională: Specialiștii trag un semnal de alarmă suprasolicitării la muncă

/VIDEO/ Tot mai mulți angajați se confruntă cu arderea profesională: Specialiștii trag un semnal de alarmă suprasolicitării la muncă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8