Cultura care distruge

Libertatea Cuvântului, 8 noiembrie 2025 19:40

Centrul Cultural Rus din Chișinău își va înceta definitiv existența în curând: o astfel de decizie a fost adoptată zilele trecute de Guvernul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
19:40
Cultura care distruge Libertatea Cuvântului
Centrul Cultural Rus din Chișinău își va înceta definitiv existența în curând: o astfel de decizie a fost adoptată zilele trecute de Guvernul
Acum 2 ore
19:10
Biblioteca-filială din Culiceni a ocupat locul I la concursul pentru titlul de „Cea mai bună bibliotecă” Libertatea Cuvântului
Pentru munca conștiincioasă, creativitatea, participarea activă la viața culturală a comunității și dragostea față de cititor, colectivului bibliotecii i s-a înmânat o diplomă
18:50
A murit la spital militar soldatul Ivan Riabyi din CT Secureni Libertatea Cuvântului
Militarul Ivan Riabyi din regiunea Cernăuți a decedat într-un spital militar. Știrea tragică a fost anunțată de Consiliul Orășenesc Secureni. Soldatul Ivan Riabyi,
18:20
Sprijin pentru persoanele strămutate intern: Cernăuți primește un nou tren de evacuare Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți continuă să ofere adăpost oamenilor care și-au părăsit casele din cauza bombardamentelor constante ale inamicului. La Cernăuți a sosit un nou
Acum 4 ore
18:10
La Cernăuți și-a început oficial activitatea consulatul onorific al Ungariei Libertatea Cuvântului
Acesta nu este doar un gest diplomatic, ci și un pas spre consolidarea legăturilor culturale, educaționale și economice dintre regiunea de frontieră a
Acum 8 ore
14:00
Mitul periculos al butonului roș Libertatea Cuvântului
Cum a devenit amenințarea nucleară parte din cultura politică a Rusiei Amenințarea nucleară a devenit în Rusia lui Vladimir Putin mai mult decât
13:50
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Libertatea Cuvântului
În fiecare an, pe 8 noiembrie (stil nou) creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Arhanghelii Mihail și Gavriil, sărbătoarea purtând în popor denumirea de Sfinții
13:20
Mirul credinței Libertatea Cuvântului
La 8 noiembrie, în Ucraina, este marcată pe stil vechi Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie  (pe stil nou acest praznic a fost sărbătorit
13:00
Colonel american: Se pot întâlni Zelenski și Putin la Summit-ul G20? Libertatea Cuvântului
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Volodymyr Zelenski și Vladimir Putin s-ar putea întâlni la Summit-ul G20, care va avea loc la
13:00
Faptă de caritate, faptă creștinească Libertatea Cuvântului
Astăzi la Dinăuți, CT Noua Suliță, este sărbătorit, pe stil vechi,  hramul  Bisericii din sat – Sfântul Dumitru. În ajunul acestui praznic locuitorii
13:00
Jumătate de veac consacrat școlii Libertatea Cuvântului
La 8 noiembrie își marchează un frumos și onorabil jubileu profesoara Eva Sucevan  de la Liceul din Suceveni. Jumătate de veac ea activează
Acum 12 ore
08:00
8 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 8 noiembrie 1476  domnul  Ştefan cel Mare al Moldovei pune stăpânire pe Târgovişte. În locul voievodului Laioltă Basarab este instalat  pe tronul
Acum 24 ore
22:50
Tineri promotori ai cântecului popular românesc Libertatea Cuvântului
Violonistul Nicolae Hacman, Artist Emerit al Ucrainei, desfășoară o amplă activitate artistică și pedagogică. El este conducătorul Orchestrei de instrumente populare „Plai”, cunoscută
22:40
Profesoară din Boian distinsă pentru activitatea culturală Libertatea Cuvântului
La 9 noiembrie, în Ucraina va fi marcată Ziua panucraineană a lucrătorilor culturii și maeștrilor artei populare. La Cernăuți, cu această ocazie a
21:20
O acțiune a rezistenței, recunoștinței și dragostei pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
La Hotin a fost lansat maratonul de caritate „Pașii celor neînvinși”. În cadrul acestuia, veteranii vor parcurge pe jos peste 60 de kilometri
Ieri
09:20
Ce spun studiile: Cum influenţează muzica asupra dezvoltării cognitive a copiilor Libertatea Cuvântului
Fiecare părinte își dorește să-i ofere copilului său cel mai bun mediu posibil pentru a învăța și a crește. Specialiștii au întocmit un
09:20
Un bărbat a murit într-un incendiu din satul Mălinești, dar trupul lui încă n-a fost găsit Libertatea Cuvântului
Un bărbat a murit într-un incendiu în satul Mălinești, CT Noua Suliță, iar căutările trupului continuă. Se știe că o casă de aproximativ
09:10
RĂMÂNE ÎN AMINTIRI Libertatea Cuvântului
Aș vrea să-mi cumpăr tinerețea, Și liniștea din inimă curată. Aș vrea să-mi reîntorc puterea, Pe care anii mi-au furat-o, toată.   Aș
09:00
Numele ei îl rosteau cu drag copiii…   Libertatea Cuvântului
S-a stins flacăra vieții Zinaidei Smochină-Rotaru din Costiiceni, care pe parcursul a mai multor ani i-a bucurat pe micii cititori cu versuri frumoase.
08:40
În Comunitatea Teritorială Secureni a fost permisă împușcarea animalelor sălbatice răpitoare Libertatea Cuvântului
Pe teritoriul comunității Secureni, până la sfârșitul anului, vor fi împușcate animale sălbatice răpitoare. Astfel, se dorește reglementarea numărului acestora. Despre aceasta informează
08:20
Iată ce a declarat Angelina Jolie după ce a văzut Ucraina Libertatea Cuvântului
Angelina Jolie a emis un comentariu oficial după o vizită neanunțată în Ucraina, în timpul căreia actrița de la Hollywood a vizitat orașele
08:10
Olga Stefanișyna: „Ucraina poartă negocieri „pozitive” cu SUA privind rachetele Tomahawk Libertatea Cuvântului
Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișyna, a declarat că Kievul poartă negocieri „pozitive” cu Washingtonul privind achiziționarea de rachete și alte arme cu
07:20
7 NOIEMBRIE –NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 7 noiembrie 1881, în localitatea Odorhei, Transilvania, S-a născut Peter Neagoe,  scriitor, publicist și pictor american, originar din Transilvania. A urmat Școala
6 noiembrie 2025
21:30
Parteneriat internațional pentru sport și educație: Păltiniș, Mămăliga (Ucraina) și Trebisăuți (Republica Moldova) lansează proiectul „Bucovina Prut Sport Games” Libertatea Cuvântului
Un nou capitol al cooperării transfrontaliere se deschide în nordul Moldovei. La inițiativa Federației Române de Hand to Hand Fighting, primăriile din Păltiniș
21:00
 Ivo Bobul concertează la Londra Libertatea Cuvântului
Artistul Poporului din Ucraina, Ivo Bobul, a fost văzut la Londra. Managerul cântărețului, Irina Slepușova, a împărtășit fotografii din weekend-ul petrecut în străinătate.
21:00
În Marea Britanie se vorbește despre o șansă la pace în Ucraina: cine îl poate influența pe Putin Libertatea Cuvântului
Președintele american, Donald Trump, este încă capabil să-l convingă pe „führerul” rus Vladimir Putin să înceapă negocieri de pace privind Ucraina. Cu toate
20:50
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Pârcălabii – persoane foarte apropiate domniei Sunt
20:50
În Regiunea Cernăuți continuă pregătirea Punctelor de trecere a frontierei pentru iarnă Libertatea Cuvântului
Serviciul de Reconstrucție continuă lucrările de întreținere operațională a șase Puncte de trecere a frontierei auto internaționale  din regiunea Cernăuți, care asigură traversarea
20:50
Flăcările incendiului au luat viața unui om de vârstă înaintată Libertatea Cuvântului
Echipele de salvare au lichidat 2 incendii în sectorul rezidențial, 1 persoană a decedat. Azi-noapte, Serviciul de Salvare a primit un apel despre
20:50
Ucraina riscă un „război veșnic” – NATO ar trebui să acționeze Libertatea Cuvântului
Ucraina s-ar putea confrunta cu un „război veșnic” și o pierdere graduală de teritorii dacă Europa nu intensifică presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Remedii naturiste. Opt uleiuri esențiale contra astmului Libertatea Cuvântului
Astmul este o inflamație cronică a plămânilor și a căilor respiratorii. Când se produc atacurile de astm, pereții interni ai căilor respiratorii devin
09:30
Trump a declarat că Putin i-a cerut „să pună capăt războiului din Ucraina” Libertatea Cuvântului
Trump a declarat că dictatorul rus, Vladimir Putin, i s-a adresat cu rugămintea de a opri războiul din Ucraina. Președintele american, Donald Trump,
09:20
6 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 6 noiembrie 1893 a încetat din viaţă compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski. Piotr Ceaikovski (1840-1893)  este autorul baletelor „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, „Frumoasa din
5 noiembrie 2025
22:00
De ziua Bucovinei pe urmele marilor înaintași Libertatea Cuvântului
De ziua bunului simț, chiar dacă vremea se cam schimbase, oricum luna lui Brumar a intrat în drepturile sale, membrii fondatori ai Asociației
21:10
Angelina Jolie a primit un cadou special în timpul vizitei la Herson Libertatea Cuvântului
În timpul vizitei la Herson, actrița a primit un suvenir excepțional din partea autorităților orașului. Actrița și filantroapa de la Hollywood, Angelina Jolie,
21:00
Ajutor sincer din satul Dinăuți pentru apărătorii Ucrainei – consăteni de-ai noștri Libertatea Cuvântului
La 5 noiembrie, nu știu pentru a câta oară, a fost trimis un lot de ajutor umanitar  în regiunea Donețk — pentru luptătorii
20:30
Este puțin probabil ca iarna 2025-2026 să fie lungă și rece. În plus, este puțin probabil ca Ucraina să fie acoperită de zăpadă Libertatea Cuvântului
Așa a descris viitoarea perioadă de iarnă Mykola Kulbida, fostul șef al Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, într-un comentariu pentru „Telegraf”. „Dacă comparăm temperatura medie
20:10
Regiunea Cernăuți: Grănicerii au depistat cu drona doi bărbați care încercau să ajungă ilegal în România Libertatea Cuvântului
În Bucovina, grănicerii Detașamentului Cernăuți, cu ajutorul unei drone, au identificat și reținut doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera de stat
11:50
Remedii naturiste. Ceaiul de călin, elixirul natural cu efecte antioxidante și antiinflamatorii Libertatea Cuvântului
Ceaiul de călin s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu leac din medicina tradițională. Este bogat în antioxidanți, cu efecte antiinflamatorii
11:20
5 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 5 noiembrie 1880, la Paşcani s-a născut scriitorul Mihail Sadoveanu. A urmat liceul la Iaşi, iar în Bucureşti a studiat la Facultatea de Drept.
11:00
GHEORGHE STREJAC – MEȘTER FAUR ȘI APĂRĂTOR NEÎNFRICAT Libertatea Cuvântului
La 5 noiembrie a fost condus pe ultimul său drum pământesc bunul român din suburbia Roșa a Cernăuțiului, Gheorghe Strejac. L-a deplâns întreaga
4 noiembrie 2025
22:00
 Zelenski a discutat cu Trump despre Orban: la ce concluzie au ajuns Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei a discutat cu Trump despre acțiunile lui Orban, care frânează aderarea Ucrainei la UE. Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că liderul
21:50
Omagiu lui Vasile Vascan: la Liceul din Coteleu a fost dezvelită o placă memorială Libertatea Cuvântului
„Vasile  Vascan s-a întors astăzi, de ziua sa de naștere pământească, acasă, la ai săi…”,  a declarat Maria Nicorici, primarul CT Noua Suliță,
21:30
Femeie rănită de un glonț în cap într-un parc din Storojineț Libertatea Cuvântului
Femeia a fost spitalizată și primește îngrijiri medicale. O femeie a fost rănită de un glonț în cap într-un parc din orașul Storojineț.
19:30
Polițista beată care a provocat un accident mortal la Noua Suliță va fi judecată Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi judecată o polițistă care a provocat un accident rutier mortal. Despre aceasta informează Procuratura Regională Cernăuți. După cum
19:30
Mergeau sub steag alb: rușii au ucis un bărbat, o femeie și un câine în regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
Din cauza unui atac cinic cu dronă din partea armatei ruse în regiunea Harkiv, două persoane și un câine au murit. Încă o
19:20
La Novodnistrovsk, familiile militarilor căzuți la datorie au plantat „Arbori ai Memoriei” Libertatea Cuvântului
Pe 1 noiembrie, în comunitatea Novodnistrovsk, familiile apărătorilor căzuți în luptele pentru independența Ucrainei au plantat „Arbori ai Memoriei”. Acțiunea a fost inițiată
19:20
Continuă reparațiile pe cele mai deteriorate porțiuni ale drumului care leagă Bucovina de Ținutul Subcarpatic Libertatea Cuvântului
Pe drumul național N-10 Stryi – Ivano-Frankivsk – Mămăliga – Cernăuți continuă lucrările de reparație. Pe porțiunea de drum de importanță națională, care
09:50
Nutriţie şi sănătate. Nucile – un puternic aliat al organismului împotriva unor boli grave Libertatea Cuvântului
Sunt atât de sănătoase, încât trebuie să le introducem în dieta zilnică. Este adevărat că au un număr mare de calorii, acesta fiind
08:30
Populația va fi flămândă și în haine rupte: cum afectează în mod real loviturile ucrainene Rusia Libertatea Cuvântului
Loviturile ucrainene asupra obiectivelor rusești, în special asupra rafinăriilor de petrol, afectează negativ în primul rând economia rusă, care „hrănește” armata rusă. Prin
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.