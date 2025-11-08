REŢETA ZILEI: Jambon
Noi.md, 8 noiembrie 2025 19:00
Mod de preparare:Carnea se curăţă de pieliţe şi de grăsimea de prisos, apoi se unge bine cu un amestec de sare, piper, paprica, foi de dafin, şi usturoi pisat şi se stropeşte cu vin. Se pune la marinat pentru 24 ore. Într-o tavă unsă cu unt se pune stratul din legume: rădăcinile şi ceapa tăiate feliuţe. Deasupra se pune carnea, foile de dafin se înlătură. Pe carne se pun bucăţele de unt, se ac
• • •
Acum 10 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Astăzi, Moldovei i se iartă multe lucruri – din cauza războiului din Ucraina. Este susținută pentru a fi folosită ca centru logistic, platformă pentru pregătirea specialiștilor și soluționarea problemelor legate de migrație.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al țării, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo
Acum 2 ore
18:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, scrie, sîmbătă, Reuters.Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămînalului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres, care citeaz
17:30
UE intenționează să creeze un centru pentru combaterea dezinformării din Rusia și alte țări # Noi.md
Comisia Europeană intenționează să creeze un Centru pentru stabilitate democratică, care va deveni un element cheie al așa-numitului „scut al democrației” și va combate dezinformarea din partea Rusiei, Chinei și a altor regimuri autoritare.Despre aceasta relatează The Guardian.Conform proiectului de document, noul centru va reuni experți din țările UE și din statele candidate pentru a coor
17:30
Mihail Malear, în vîrstă de 82 de ani, a devenit de 10 ori campion mondial la judo în categoria sa de vîrstă.La întoarcerea acasă, el a mărturisit jurnaliștilor care l-au întîmpinat la aeroportul Chișinău că victoria nu i-a venit ușor, la campionat participînd 2.680 de judocani.„Nu a fost ușor, dar noi, prin forța voinței și caracterului, am demonstrat că 82 de ani nu sînt o vîrstă! Eram 5
Acum 4 ore
17:00
Zelenski: Ucraina va sprijini summitul dintre Trump și Putin din Ungaria cu o singură condiție # Noi.md
Vladimir Zelenski susține că Viktor Orban vrea să-l readucă pe Donald Trump.Potrivit rbc.ua, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul unui briefing.El a adăugat că Ucraina va sprijini summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în Ungaria, însă doar cu o singură condiție.{{8438
17:00
Activitatea posturilor vamale de la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun.Autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.În acest moment se atestă un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri. În acest context, îndemnăm persoanele care pla
17:00
Joi, 13 noiembrie, echipa națională a Moldovei va juca la stadionul Zimbru din capitală împotriva Italiei, în cadrul preliminariilor CM 2026.Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, a anunțat lista de 27 de fotbaliști care se vor pregăti pentru acest meci și pentru partida cu Norvegia.Menționăm că, din cauza cumulului de cartonașe galbene, mijlocașul echipei Inter, Nicolò Barella (67 meciur
16:30
MAE: Denunțarea Acordului CSI nu va modifica regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Rusia # Noi.md
Denunțarea Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre R. Moldova și Federația Rusă, întrucît există un acord bilateral separat, care rămîne în vigoare. Despre aceasta a menționat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).Potrivit MAE, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, cu care n
16:00
Fotbalul nu înseamnă doar scheme, transferuri și pressing. Înseamnă și superstiții. Și dacă credeți că superstițiile sînt apanajul suporterilor, încercați să vorbiți cu un antrenor care stă în același loc în autobuz la fiecare meci. Sau cu un jucător care intră pe teren doar cu piciorul drept. Dar există lucruri care depășesc ritualurile obișnuite. Există blesteme fotbalistice – reale, înfricoșăto
15:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizual cum s-a schimbat Chișinăul de-a lungul timpului.Astăzi ne mutăm în centrul orașului, pe strada care odinioară se numea Komsomolistă, iar acum poartă numele lui Mihai Eminescu. Aici, la numărul 50, se află o clădire cunoscută de mulți locuitori ai orașului – casa cu apartamente a negustoru
Acum 6 ore
15:00
O tornadă puternică a distrus un oraș din statul brazilian Paraná.Despre aceasta reiese din informațiile furnizate de mass-media locală, transmite media.azConform datelor preliminare, aproximativ 60% din locuințe și clădiri au fost avariate sau complet distruse. Mulți dintre cei afectați așteaptă ajutorul sub dărîmături.În acest moment se cunoaște despre cinci morți și peste 130 de răn
15:00
Nelly Berezovschi: „O țară care închide ușa culturii nu devine mai sigură, ci mai singură…” # Noi.md
Directoarea Liceului Teoretic „Mihai Viteazu” din Chișinău, Nelly Berezovschi, a venit cu un comentariu emoționant după anunțul privind închiderea Centrului Cultural Rus din capitală, calificînd decizia drept „o rană simbolică pentru o țară care încă își caută echilibrul între identitate și diversitate”.„ Închiderea Centrului Cultural Rus la Chișinău nu este doar un gest administrativ — este o
14:30
În prezent, punctele vamale moldo-ucrainene de control comun și-au suspendat temporar activitatea, iar la celelalte puncte de trecere traficul este restricționat, deoarece partea ucraineană nu poate accepta vehicule pentru control din cauza unor probleme tehnice în sistemele informatice ale autorităților de control din Ucraina.Acest lucru a fost comunicat de Serviciul Vamal al Moldovei, care a
14:30
Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025.În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sînt alte șase proiecte de hotărîri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), transmite zdg.md.Astfel, se propune denunțare
14:00
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite moldpres.Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica Moldova pot
14:00
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată.Potrivit instituției, partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control din cauza unor defecțiuni tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de contro
14:00
Turcia susține extinderea competențelor grupului antimine din Marea Neagră și consolidarea rolului acestuia, inclusiv protejarea infrastructurii subacvatice de importanță critică.O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul de Externe al țării, Hakan Fidan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său român, Oana Țoiu.Potrivit lui Fidan, odată cu începerea războiulu
13:30
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, a declarat că greșeala sa a fost aceea de a nu recunoaște Karabahul ca parte a Azerbaidjanului.După cum a spus Pashinyan, „de la bun început trebuia să recunoaștem că regiunea Karabah trebuie să facă parte din Azerbaidjan, deoarece nu exista altă opțiune”.{{843537}}„Dacă ne gîndim că am fi putut face acest lucru în 2018-2019, atunci da, a fost greș
Acum 8 ore
13:00
Biologul american James D. Watson, laureat al premiului Nobel, care a revoluționat știința prin descoperirea structurii ADN alături de colegul său Francis Crick, a decedat la vîrsta de 97 de ani, a anunțat vineri Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), unde a lucrat o lungă perioadă.Născut pe 6 aprilie 1928 la Chicago, James Watson a urmat studii de ornitologie și de biologie. După ce a revenit
13:00
Atunci cînd aveți nevoie de duplicatele documentelor de stare civilă, trebuie să știți clar care sînt condițiile și ordinea de eliberare a acestora.Documentele de stare civilă (certificat de stare civilă, extras de pe actul de stare civilă, inclusiv extras multilingv de pe actul de stare civilă, certificat explicativ, aviz privind modificările operate în actul de stare civilă, aviz privind afi
12:30
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită în Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru integrare europeană, transmite moldpres.La Chișinău, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice.Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extinde
12:00
Ministrul Transporturilor din România, Ciprian Șerban, a anunțat acceptarea propunerii României de achiziționare a portului Giurgiulești din Republica Moldova.Potrivit oficialului, detaliile finale ale tranzacției vor fi convenite în curînd, informează Logos Press.„În prezent, purtăm negocieri și pentru achiziționarea portului Giurgiulești din Republica Moldova. Acesta are o poziție strate
12:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a confirmat pe Iuri Cerevașenko în funcția de comandant al sistemelor de apărare aeriană fără pilot, potrivit site-ului oficial al șefului statului.Ministrul Apărării, Denis Șmihal, a semnat ordinul corespunzător, numindu-l pe colonelul Iuri Cerevașenko comandant al sistemelor de apărare aeriană fără pilot și devenind simultan comandant adjunct al Fo
11:30
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un sprijin de peste 75%, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas.Consiliul de administraţie a recomandat aprobarea planului, propus în septembrie, în pofida opoziţiei principalelor firme de
Acum 24 ore
01:30
Prima reuniune ODYSSEE-MURE 2025–2027 la Chișinău: Moldova accelerează tranziția energetică # Noi.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a găzduit, în perioada 5–6 noiembrie, la Chișinău, prima reuniune a proiectului ODYSSEE-MURE 2025–2027 – „Monitoring the EED-Recast”, axată pe consolidarea cooperării regionale și pe îmbunătățirea sistemelor de raportare și monitorizare a politicilor de eficiență energetică.Evenimentul, organizat în parteneriat cu Institutul Fraunhofer ISI, a reu
01:00
Diamantul „Florentin”, considerat pierdut din 1919, a fost păstrat timp de peste 50 de ani într-un depozit secret din Canada.Despre aceasta relatează The Guardian, citînd reprezentanți ai dinastiei Habsburgilor.Potrivit publicației, ultimul împărat al Austro-Ungariei, Carol I, a trimis în 1918 bijuteriile familiei în Elveția, prevăzînd destrămarea imperiului. Printre acestea se afla și un
00:30
Vicepremierul Chinei, Ding Xuexiang, a vizitat Uruguay unde a avut întîlniri cu președintele și vicepreședintele țării, scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul întîlnirii avute cu președintele Yamandu Orsi, Ding a transmis salutul președintelui Xi Jinping, declarînd că cele două state se respectă și se tratează pe picior de egalitate, fiind un exemplu în cooperarea dintre țări de diferite mărimi, cu
00:30
Lyle și Eleanor Gittens, doi americani din Miami, au intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cei mai longevivi soți, cu o vîrstă cumulată de 216 ani și 132 de zile.S-au căsătorit în 1942. Lyle Gittens are 108 ani, iar Eleanor are 107 ani. Vîrsta lor cumulată este un record absolut printre cuplurile căsătorite înregistrate.{{839999}}Cînd s-au întîlnit pentru prima dată în 1941, amîn
00:00
Doar jumătate dintre locuitorii Germaniei se simt în siguranță în locurile publice. Acest lucru rezultă din rezultatele unui sondaj realizat de institutul de cercetare Infratest dimap pentru canalul de televiziune ARD.Conform datelor sale, doar 50% dintre respondenți se simt în siguranță pe străzi, în parcuri, în transportul public sau în alte locuri publice.{{846156}}Acesta este un procen
7 noiembrie 2025
23:30
Construirea unei comunități cibernetice cu destin comun - deschiderea Summitului Wuzhen 2025 # Noi.md
Summitul de la Wuzhen, parte integrantă a Conferinței Mondiale a Internetului (WIC), a fost inaugurat vineri în localitatea Wuzhen, provincia Zhejiang, scrie romanian.cgtn.com.Ediția din acest an marchează un deceniu de la lansarea conceptului privind construirea unei comunități a destinului comun în spațiul cibernetic. Tema conferinței din 2025 este: „Construirea comună a unui viitor digital
23:30
Holly Holm revine pentru titlu la 44 de ani. De data aceasta, în box, provocînd campioana WBA # Noi.md
Holly Holm revine pentru titlu. La 44 de ani, după UFC, după revenirea în box, ea intră în lupta pentru centura din a patra categorie de greutate.Împotriva ei se află campioana WBA neînvinsă Stephanie Han. Locul de desfășurare este Puerto Rico. Regulile sînt cele masculine. Povestea este aproape cinematografică. Și are un flashback care încă răsună: un high kick aplicat Ronda Rousey.Holm:
23:00
Organizația Meteorologică Mondială: Temperaturi record în ultimii trei ani. Care sînt efectele # Noi.md
Anul 2025 se numără printre cei mai călduroși ani înregistrați la nivel global de la începutul măsurătorilor meteorologice.Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), 2025 ar putea ocupa locul al doilea sau al treilea în clasamentul celor mai calde perioade de după Revoluția Industrială.Datele oficiale urmează să fie prezentate de OMM în cadrul Conferinței ONU privind schimbările c
22:30
Alex Pereira, în vîrstă de 38 de ani, știe să aleagă decorurile. După victoria asupra lui Magomed Ankalaev și recîștigarea centurii de campion UFC la categoria semigrea, el a plecat în Italia — nu doar pentru a se relaxa, ci pentru un episod demn de titluri.La San Siro, unde Milan a primit Roma în meciul central al etapei a 10-a din Serie A, Pereira nu a apărut singur – alături de el se afla l
22:00
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea de la Fukushima # Noi.md
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea apelor uzate de la centrala nucleară Fukushima. Unitatea a fost afectată de tsunami, iar deversarea apelor uzate a stîrnit numeroase controverse. {{762243}}Japonia a anunțat vineri că exporturile sale de fructe de mare au fost reluate pentru prima dată de cînd China a impus o interdicție ca urmare a deversări
22:00
Portavionul chinez Fujian, primul echipat cu sistem de lansare electromagnetică, a intrat oficial în serviciu # Noi.md
Președintele Xi Jinping a participat miercuri la ceremonia de punere în funcțiune a portavionului Fujian, primul portavion chinez echipat cu un sistem de catapultare electromagnetică, scrie romanian.cgtn.comEvenimentul a avut loc într-un port militar din orașul Sanya, provincia Hainan.După ceremonie, Xi Jinping a urcat la bordul navei, unde a fost informat despre construcția și dezvoltarea
22:00
Anastasia Selivestru, argint pentru Republica Moldova la Campionatul European de Taekwondo din Atena # Noi.md
Tînăra sportivă Anastasia Selivestru a adus Moldovei o nouă performanță remarcabilă, obținînd medalia de argint la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți 2025, desfășurat între 6 și 8 noiembrie la Atena, Grecia.În finală, Anastasia a pierdut la limită — cu un singur punct, în ultimele secunde — în fața reprezentantei Turciei, după un meci spectaculos.Sportiva a evoluat în categori
21:30
Manny Pacquiao l-a ales pe Conor și a explicat de ce nu trebuie să-l deranjeze pe KhabibCînd legenda vorbește, industria ascultă. Manny Pacquiao, singurul campion mondial în opt categorii de greutate, este din nou în joc – și din nou cu caracter. De data aceasta, el a comparat cele două nume cele mai sonore din UFC: Conor McGregor și Khabib Nurmagomedov. Și a făcut-o în stilul său caracteristi
21:30
Membrii și funcționarii Aparatului Comisiei Electorale Centrale (CEC), împreună cu președinții consiliilor electorale de circumscripție și reprezentanții Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, au participat la un atelier de totalizare dedicat gestionării riscurilor electorale, în perioada scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.Evenimentul a servit drept platformă de dis
21:00
Cazul arbitrilor acuzați de pariuri ilegale: încă cîteva persoane au fost reținute în Turcia în cadrul investigațiilor # Noi.md
18 arbitri și oficiali au fost reținuți la Istanbul în cadrul unei investigații privind pariuri ilegale pe meciuri de fotbal, a anunțat vineri Parchetul din Istanbul. Ancheta vizează suspiciuni conform cărora mai mulți oficiali ar fi influențat rezultatele unor partide.Aceste rețineri vin la o săptămînă după ce Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri pentru implicare în pari
21:00
Ultima oră! Extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul din capitală, realizată # Noi.md
La aceastǎ orǎ, Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a realizat extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, notează Noi.md.Investigațiile efectuate în cadrul cauzei penale au stabilit că Hassan Toper a avut un rol esențial î
21:00
În cadrul unei razii de control desfășurate de inspectorii de mediu din Ocnița, a fost identificată o gunoiște stihiinică amplasată în extravilanul orașului Ocnița, notează Noi.md.Verificările au arătat că deșeurile au fost depozitate neautorizat de către o persoană fizică, fără respectarea normelor legale privind gestionarea corectă a deșeurilor.{{844222}}Pe cazul respectiv a fost întocmi
20:30
Merab Dvalishvili nu a uitat cum îl privea Petr Yan înainte de prima luptă – cu un ușor dispreț. Acum se vor întîlni din nou. Și dacă în martie 2023 georgianul era considerat outsider, în decembrie 2025 el este campionul care își apără titlul pentru a patra oară în acest an. Iar Yan este un om care trebuie respectat. Sau va pierde din nou.Merab: „Am devenit mai matur. Dar Yan nu este cineva pe
20:30
Republica Moldova preia, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al OMS și UNECE pentru perioada 2026–2028.Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a Reuniunii Părților, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2025 la Budapesta, eveniment care a reunit statele membre ale Protocolului. Această desemnare reprezintă o recunoaștere internațională a pro
20:00
Primăria Chișinău a venit cu un anunț în legătură cu modificarea unei rute de autobuz către o suburbie, notează Noi.md.În legătură cu desfășurarea evenimentului „Social Dance Fest”, în perioada 08 – 09 noiembrie, autobuzele rutei suburbane № 47 ,,str. V. Alecsandri – com. Ciorescu” vor circula conform orarului zilelor de odihnă.Acestea vor efectua curse suplimentare pentru a facilita acces
20:00
Președinta-directoare a Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume, a dat asigurări vineri spunînd că 'a evaluat pe deplin' problemele de securitate ale muzeului parizian, după spectaculosul furt al Bijuteriilor Coroanei și un raport foarte critic al Curții de Conturi a Franței, informează AFP.'Am evaluat pe deplin problemele noastre de securitate', a declarat Laurence des Cars, precizînd că pla
20:00
Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care a constituit Consiliul Național de Securitate (CNS).Membrii CNS vor avea rol consultativ pe lîngă președinte, vor coordona și decide politicile de securitate națională.Președinta R. Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității națio
20:00
Vicepremierul Chinei, Ding Xuexiang, trimisul special al președintelui Xi Jinping, a participat la cel de-al 30-lea Summit al Conferinței părților la Convenția cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, organizat la Belen, Brazilia, scrie romanian.cgtn.comDing Xuexiang a transmis că în 2025 au fost marcați zece ani de la semnarea Acordului de la Paris, guvernanța globală climatică
19:30
Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii rîului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat de ADR Centru.Pînă acum, în zonă s-au înregistrat progrese importante:-La terenurile de fotbal și minifotbal – terasamentele sînt gata, rigolele de scurgere au fost betonate, iar gardul de împrejmu
19:30
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: responsabilități și reguli pentru producători și comercianți # Noi.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi privind implementarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – un mecanism menit să reducă poluarea și să stimuleze reciclarea ambalajelor.Potrivit autorităților, prima etapă a procesului este desemnarea Administratorului SDA, entitatea care va pune în aplicare sistemu
