Despre ce l-a avertizat secretarul general al NATO pe Putin

Mihail Malear, în vîrstă de 82 de ani, a devenit de 10 ori campion mondial la judo în categoria sa de vîrstă.La întoarcerea acasă, el a mărturisit jurnaliștilor care l-au întîmpinat la aeroportul Chișinău că victoria nu i-a venit ușor, la campionat participînd 2.680 de judocani.„Nu a fost ușor, dar noi, prin forța voinței și caracterului, am demonstrat că 82 de ani nu sînt o vîrstă! Eram 5