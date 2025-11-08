MAE precizează: Denunțarea Acordului CSI privind circulația fără vize nu se referă la Federația Rusă. Vizează două state

MAE precizează: Denunțarea Acordului CSI privind circulația fără vize nu se referă la Federația Rusă. Vizează două state

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md