Atenție, călători. Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene și-au sistat temporar activitatea
ProTV.md, 8 noiembrie 2025 16:00
Acum 5 minute
16:50
Momentul în care un bărbat aprinde o țigară la o benzinărie din Brazilia și provoacă o explozie uriașă - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un bărbat aprinde o țigară la o benzinărie din Brazilia și provoacă o explozie uriașă - VIDEO
16:50
Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6 persoane au murit, după ce a izbucnit un incendiu # ProTV.md
Explozie puternică la un depozit de parfumuri din Turcia. Cel puțin 6 persoane au murit, după ce a izbucnit un incendiu
Acum 15 minute
16:40
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el - VIDEO
Acum 30 minute
16:30
A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus # ProTV.md
A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus
Acum o oră
16:20
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # ProTV.md
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
16:00
Acum 2 ore
15:40
Câine pierdut, salvat ca-n filme: patrupedul a intrat singur în autospeciala poliției după o urmărire pe șosea # ProTV.md
Câine pierdut, salvat ca-n filme: patrupedul a intrat singur în autospeciala poliției după o urmărire pe șosea
15:30
Experții WatchDog, despre regimul de vize care ar putea fi implementat pentru cetățenii din statele CSI: „Nu e vorba de o „sperietoare cu vize” # ProTV.md
Experții WatchDog, despre regimul de vize care ar putea fi implementat pentru cetățenii din statele CSI: „Nu e vorba de o „sperietoare cu vize”
15:20
Ministerul de Externe: Denunțarea Acordului privind regimul fără vize pentru cetățenii CSI nu va afecta călătoriile dintre Moldova și Rusia. Ce țări sunt vizate # ProTV.md
Ministerul de Externe: Denunțarea Acordului privind regimul fără vize pentru cetățenii CSI nu va afecta călătoriile dintre Moldova și Rusia. Ce țări sunt vizate
Acum 4 ore
14:30
Cu vize în Moldova pentru cetățenii statelor CSI. Acordul din 1992, urmează să fie denunțat la Guvern /DOC # ProTV.md
Cu vize în Moldova pentru cetățenii statelor CSI. Acordul din 1992, urmează să fie denunțat la Guvern /DOC
14:30
Dosarul medicilor care au obținut fraudulos diplome false: Reacția Asociației Stomatologilor # ProTV.md
Dosarul medicilor care au obținut fraudulos diplome false: Reacția Asociației Stomatologilor
14:10
Mandat de arestare pentru „genocid” pe numele lui Benjamin Netanyahu, emis de Turcia
14:10
Donald Trump anunță, la întâlnirea cu Viktor Orban, că ia în calcul să facă o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra petrolului rusesc # ProTV.md
Donald Trump anunță, la întâlnirea cu Viktor Orban, că ia în calcul să facă o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra petrolului rusesc
14:10
Jaful de la Luvru. Emmanuel Macron: „Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi arestaţi, vor fi judecaţi” # ProTV.md
Jaful de la Luvru. Emmanuel Macron: „Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi arestaţi, vor fi judecaţi”
14:00
Euronews: Maia Sandu îndeamnă UE să fie „creativă” în accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova # ProTV.md
Euronews: Maia Sandu îndeamnă UE să fie „creativă” în accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova
13:50
Fără vize în Moldova pentru cetățenii statelor CSI. Acordul din 1992, urmează să fie denunțat la Guvern /DOC # ProTV.md
Fără vize în Moldova pentru cetățenii statelor CSI. Acordul din 1992, urmează să fie denunțat la Guvern /DOC
13:30
A fost creat Consiliul Național de Securitate. Maia Sandu a semnat decretul /DOC
13:30
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk: Casă cu casă. Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum # ProTV.md
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk: Casă cu casă. Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum
13:00
Caz ieșit din comun la Briceni. Cu un bebeluș în mașină, un cuplu în stare de ebrietate au agresat agenții de patrulare care i-au oprit # ProTV.md
Caz ieșit din comun la Briceni. Cu un bebeluș în mașină, un cuplu în stare de ebrietate au agresat agenții de patrulare care i-au oprit
Acum 6 ore
12:50
Start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026. În ce perioadă pot fi depuse dosarele # ProTV.md
Start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026. În ce perioadă pot fi depuse dosarele
12:40
Caz ieșit din comun la Briceni. Cu un bebeluș în mașină, condusă de un șofer băut, o tânără la fel în stare de ebrietate i-a agresat pe angajații INSP, după ce polițiștii i-au oprit # ProTV.md
Caz ieșit din comun la Briceni. Cu un bebeluș în mașină, condusă de un șofer băut, o tânără la fel în stare de ebrietate i-a agresat pe angajații INSP, după ce polițiștii i-au oprit
12:10
Reacția deputatului PAS, Adrian Belîi, după ce semnătura lui a apărut în diplomele obținute fraudulos de cei 12 medici din România # ProTV.md
Reacția deputatului PAS, Adrian Belîi, după ce semnătura lui a apărut în diplomele obținute fraudulos de cei 12 medici din România
12:00
Mașina, făcută zob, iar șoferul a scăpat ca prin minune. Un conducător a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu automobilul de un copac, la Briceni - FOTO # ProTV.md
Mașina, făcută zob, iar șoferul a scăpat ca prin minune. Un conducător a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu automobilul de un copac, la Briceni - FOTO
11:40
Tenis: Arina Sabalenka o va înfrunta pe Elena Rîbakina, în finala Turneului Campioanelor
11:30
Politico: Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată # ProTV.md
Politico: Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată
11:20
Tornadă în Brazilia: cel puțin cinci morți și 130 de răniți în urma furtunii care a devastat un orășel din sudul țării - VIDEO # ProTV.md
Tornadă în Brazilia: cel puțin cinci morți și 130 de răniți în urma furtunii care a devastat un orășel din sudul țării - VIDEO
11:10
Reacția deputatului PAS, Adrian Belîi, după ce semnătura lui a apărut în diplomele medicilor cercetați penal în România # ProTV.md
Reacția deputatului PAS, Adrian Belîi, după ce semnătura lui a apărut în diplomele medicilor cercetați penal în România
Acum 8 ore
10:50
Atenție, călători. Autobuzele care circulă spre Ciorescu vor activa conform zilelor de odihnă. Care este cauza # ProTV.md
Atenție, călători. Autobuzele care circulă spre Ciorescu vor activa conform zilelor de odihnă. Care este cauza
10:30
Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului” din Indiana # ProTV.md
Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului” din Indiana
10:00
Interviu exclusiv PRO TV cu Roberta Metsola: Republica Moldova va merge separat de Ucraina în procesul de aderare la UE. Unde mai are de lucrat țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Interviu exclusiv PRO TV cu Roberta Metsola: Republica Moldova va merge separat de Ucraina în procesul de aderare la UE. Unde mai are de lucrat țara noastră - VIDEO
10:00
Maxime de până la 12 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 12 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
09:40
Încă o vizită de nivel înalt în țara noastră. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova # ProTV.md
Încă o vizită de nivel înalt în țara noastră. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova
09:30
Nou atac masiv asupra sistemului energetic ucrainean, energia electrică a fost oprită în mai multe regiuni # ProTV.md
Nou atac masiv asupra sistemului energetic ucrainean, energia electrică a fost oprită în mai multe regiuni
09:20
Statele Unite au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești. Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul # ProTV.md
Statele Unite au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești. Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul
Acum 24 ore
23:40
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara - VIDEO # ProTV.md
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara - VIDEO
23:40
Surpriză în Liga Europei: Midtjylland, vicecampioana Danemarcei, conduce clasamentul după patru etape, fiind singura echipă cu victorii în toate meciurile - VIDEO # ProTV.md
Surpriză în Liga Europei: Midtjylland, vicecampioana Danemarcei, conduce clasamentul după patru etape, fiind singura echipă cu victorii în toate meciurile - VIDEO
23:40
Campioana României, FCSB, rămâne cu doar trei puncte după patru etape în Liga Europei - VIDEO # ProTV.md
Campioana României, FCSB, rămâne cu doar trei puncte după patru etape în Liga Europei - VIDEO
23:30
Hapoel Tel Aviv face senzație în Euroliga de baschet: după titlul din EuroCup, echipa israeliană împarte prima poziție cu Steaua Roșie în cel mai important turneu continental - VIDEO # ProTV.md
Hapoel Tel Aviv face senzație în Euroliga de baschet: după titlul din EuroCup, echipa israeliană împarte prima poziție cu Steaua Roșie în cel mai important turneu continental - VIDEO
23:30
Anaheim Ducks continuă să impresioneze în NHL: echipa a marcat de 7 ori pentru a patra oară și este cea mai rezultativă din sezon, cu 55 de goluri în 13 etape - VIDEO # ProTV.md
Anaheim Ducks continuă să impresioneze în NHL: echipa a marcat de 7 ori pentru a patra oară și este cea mai rezultativă din sezon, cu 55 de goluri în 13 etape - VIDEO
23:30
Aryna Sabalenka și Jessica Pegula sunt ultimele două semifinaliste la Turneul Campioanelor - VIDEO # ProTV.md
Aryna Sabalenka și Jessica Pegula sunt ultimele două semifinaliste la Turneul Campioanelor - VIDEO
23:20
Blănuță a spart gheața. Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League - VIDEO # ProTV.md
Blănuță a spart gheața. Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League - VIDEO
23:20
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena - VIDEO # ProTV.md
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena - VIDEO
23:20
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren - VIDEO # ProTV.md
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren - VIDEO
23:20
Ploi torențiale și inundații în Spania: Catalonia și Insulele Baleare, din nou sub ape după un nou val de precipitații abundente - VIDEO # ProTV.md
Ploi torențiale și inundații în Spania: Catalonia și Insulele Baleare, din nou sub ape după un nou val de precipitații abundente - VIDEO
23:10
Coca-Cola lansează noul spot de Crăciun realizat cu inteligență artificială: anul acesta, emoția e adusă de animale, nu de oameni - VIDEO # ProTV.md
Coca-Cola lansează noul spot de Crăciun realizat cu inteligență artificială: anul acesta, emoția e adusă de animale, nu de oameni - VIDEO
23:00
Gunvor renunță să cumpere activele Lukoil din străinătate, după ce autoritățile americane au blocat tranzacția din cauza sancțiunilor impuse Rusiei - VIDEO # ProTV.md
Gunvor renunță să cumpere activele Lukoil din străinătate, după ce autoritățile americane au blocat tranzacția din cauza sancțiunilor impuse Rusiei - VIDEO
23:00
Un șofer din capitală rămâne fără permis timp de o lună, după ce a fost surprins pe camere că nu a acordat prioritate unui pieton - VIDEO # ProTV.md
Un șofer din capitală rămâne fără permis timp de o lună, după ce a fost surprins pe camere că nu a acordat prioritate unui pieton - VIDEO
22:50
Guvernul danez pregătește o lege împotriva abuzurilor digitale: interdicții clare pentru folosirea neautorizată a imaginii și vocii în materiale generate de inteligența artificială - VIDEO # ProTV.md
Guvernul danez pregătește o lege împotriva abuzurilor digitale: interdicții clare pentru folosirea neautorizată a imaginii și vocii în materiale generate de inteligența artificială - VIDEO
22:50
Atacuri rusești masive asupra infrastructurii ucrainene: mii de oameni fără curent la Odesa, iar în Harikov și Zaporojie au fost lovite instituții civile - VIDEO # ProTV.md
Atacuri rusești masive asupra infrastructurii ucrainene: mii de oameni fără curent la Odesa, iar în Harikov și Zaporojie au fost lovite instituții civile - VIDEO
22:50
Verdict istoric în Ucraina: un militar rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean în regiunea Zaporojie - VIDEO # ProTV.md
Verdict istoric în Ucraina: un militar rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean în regiunea Zaporojie - VIDEO
