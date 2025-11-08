Marta Kos revine la Chișinău
Oficial.md, 8 noiembrie 2025 14:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe 11 noiembrie, la Chișinău,..
Acum 5 minute
15:00
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest..
Acum 15 minute
14:50
Acum 24 ore
17:00
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
17:00
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor..
16:50
Anais Iftimie își face debutul muzical cu piesa „Nu uit” – o poveste despre emoție și recunoștință # Oficial.md
Tânăra artistă Anais Iftimie lansează oficial piesa sa de debut, intitulată „Nu uit”, o melodie..
15:40
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: rolurile administratorului, producătorilor și comercianților # Oficial.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi..
15:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 08 – 09 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
Ieri
14:30
Maia Sandu, către Roberta Metsola: Muncim serios, ne aliniem la legislația europeană și ne apropiem pas cu pas de standardele comunitare # Oficial.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei..
14:00
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău și sprijinul oferit..
14:00
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi,..
13:20
Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern şi partenerii de dezvoltare, la prima etapă # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern,..
13:00
La Chișinău va fi deschis oficial un Birou Permanent al Parlamentului European. Președintele Parlamentului, Igor..
13:00
Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în..
12:30
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului..
12:20
Pe 11 – 12 noiembrie, Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” pentru..
12:20
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse..
12:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit astăzi dimineață cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:10
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională..
11:40
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea..
11:30
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală №5, situată în municipiul Bălți, a..
11:30
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin,..
11:30
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele..
11:30
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat..
10:40
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani,..
10:40
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, astăzi se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a venit..
10:00
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Azerbaidjanului: Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării..
09:50
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
09:30
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice, conform performanțelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:30
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00),..
08:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un..
08:40
Consolidarea relațiilor moldo-ucrainene, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova # Oficial.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a..
6 noiembrie 2025
17:30
Igor Grosu propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general..
16:50
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774..
16:20
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din..
16:10
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
15:50
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova # Oficial.md
Astăzi, 6 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie..
15:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS # Oficial.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune înregistrate în mai multe domenii # Oficial.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a analizat împreună cu Marta Kos,..
13:10
În perioada 18-23 noiembrie, naționala U15 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare..
13:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al..
13:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” – precizări în contextul controlului efectuat de către CEC: Rezultatele sale vor dovedi că suspiciunile ce există privind corectitudinea finanţării activităţii formaţiunii nu sunt întemeiate # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al..
12:50
Piotr Vlah: Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept # Oficial.md
Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept,..
12:00
La Chișinău a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității...
12:00
Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea..
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon..
12:00
Primăria Chișinău continuă să implementeze Programul municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule..
12:00
BRD lansează o nouă rundă de granturi pentru susținerea inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei – Diaspora Engagement Hub # Oficial.md
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de..
11:50
Liderul MAN: De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? # Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se..
11:50
Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, afirmă că Republica Moldova trece la..
11:50
Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar..
