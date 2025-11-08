Marta Kos revine la Chișinău

Oficial.md, 8 noiembrie 2025 14:50

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe 11 noiembrie, la Chișinău,..

Acum 5 minute
15:00
TRM dă start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026 Oficial.md
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest..
Acum 15 minute
14:50
Marta Kos revine la Chișinău Oficial.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe 11 noiembrie, la Chișinău,..
Acum 24 ore
17:00
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
17:00
Republica Moldova – aleasă pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO Oficial.md
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor..
16:50
Anais Iftimie își face debutul muzical cu piesa „Nu uit” – o poveste despre emoție și recunoștință Oficial.md
Tânăra artistă Anais Iftimie lansează oficial piesa sa de debut, intitulată „Nu uit”, o melodie..
15:40
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: rolurile administratorului, producătorilor și comercianților Oficial.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi..
15:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele Capitalei Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 08 – 09 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
Ieri
14:30
Maia Sandu, către Roberta Metsola: Muncim serios, ne aliniem la legislația europeană și ne apropiem pas cu pas de standardele comunitare Oficial.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei..
14:00
Ion Ceban: Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, dar… Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău și sprijinul oferit..
14:00
Roberta Metsola a discutat și cu Premierul Oficial.md
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi,..
13:20
Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern şi partenerii de dezvoltare, la prima etapă Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern,..
13:00
Biroul Permanent al Parlamentului European va activa la Chișinău Oficial.md
La Chișinău va fi deschis oficial un Birou Permanent al Parlamentului European. Președintele Parlamentului, Igor..
13:00
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare Oficial.md
Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în..
12:30
Noul director al Serviciului Vamal a a fost prezentat echipei Oficial.md
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului..
12:20
Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” Oficial.md
Pe 11 – 12 noiembrie, Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” pentru..
12:20
Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse..
12:10
Președinta Parlamentului European a discutat cu Igor Grosu Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit astăzi dimineață cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:10
Reacția „Double Case” la investigația anunțată de CNPF Oficial.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională..
11:40
Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova Oficial.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea..
11:30
Stația de reglare-măsurare a gazelor din Bălți a fost pusă în funcțiune Oficial.md
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală №5, situată în municipiul Bălți, a..
11:30
Ce model economic va alege noul Guvern al Republicii Moldova? Oficial.md
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin,..
11:30
Reacția ministrului Sănătății la unele informații din spațiul public Oficial.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele..
11:30
Fracțiunea parlamentară PAS are opt deputați noi Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat..
10:40
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani,..
10:40
(VIDEO) Roberta Metsola – în Parlamentul Republicii Moldova Oficial.md
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, astăzi se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a venit..
10:00
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Azerbaidjanului: Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării..
09:50
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
09:30
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice, conform performanțelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:30
Acces limitat în Capitală pentru ziua de astăzi Oficial.md
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00),..
08:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un..
08:40
Consolidarea relațiilor moldo-ucrainene, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova Oficial.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a..
6 noiembrie 2025
17:30
Igor Grosu propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general..
16:50
Peste 176 mii apeluri recepționate de Serviciul 112 Oficial.md
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774..
16:20
Prezentarea studiului sociologic privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din..
16:10
UEFA Playmakers. Magia Disney și fotbalul se întâlnesc la Orhei Oficial.md
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
15:50
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, 6 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie..
15:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS Oficial.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune înregistrate în mai multe domenii Oficial.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a analizat împreună cu Marta Kos,..
13:10
U15. Moldova va găzdui un turneu de dezvoltare UEFA Oficial.md
În perioada 18-23 noiembrie, naționala U15 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare..
13:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al..
13:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” – precizări în contextul controlului efectuat de către CEC: Rezultatele sale vor dovedi că suspiciunile ce există privind corectitudinea finanţării activităţii formaţiunii nu sunt întemeiate Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al..
12:50
Piotr Vlah: Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept Oficial.md
Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept,..
12:00
EUroBRIDGE_UA_MD a fost lansat la Chișinău Oficial.md
La Chișinău a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității...
12:00
Percheziții în 3 cauze penale privind activitatea ilicită de întreprinzător Oficial.md
Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea..
12:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon..
12:00
Produse lactate gratuite pentru sugarii și copiii mici din Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău continuă să implementeze Programul municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule..
12:00
BRD lansează o nouă rundă de granturi pentru susținerea inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei – Diaspora Engagement Hub Oficial.md
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de..
11:50
Liderul MAN: De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se..
11:50
(VIDEO) Eugen Osmochescu: Guvernul își propune să accelereze creșterea economică Oficial.md
Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, afirmă că Republica Moldova trece la..
11:50
Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar..
