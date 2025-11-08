De ce Trump nu a vrut să se întâlnească cu Putin la Budapesta? „Ei pur și simplu nu vor să se oprească”
TV8, 8 noiembrie 2025 14:40
De ce Trump nu a vrut să se întâlnească cu Putin la Budapesta? „Ei pur și simplu nu vor să se oprească”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
14:50
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Acum 2 ore
Acum 4 ore
12:50
12:40
12:20
12:00
11:50
11:20
Acum 6 ore
10:50
09:50
09:30
09:20
Acum 24 ore
22:50
22:20
21:30
21:30
21:00
20:30
20:10
19:30
19:00
18:10
17:40
16:40
16:20
16:20
16:10
15:50
15:20
Ieri
14:50
14:40
14:20
14:10
13:30
13:20
13:00
12:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.