Poliția de Frontieră: Trecerea frontierei moldo-ucrainene întreruptă în unele puncte și limitată în altele

Agora.md, 8 noiembrie 2025 13:30

Poliția de Frontieră: Trecerea frontierei moldo-ucrainene întreruptă în unele puncte și limitată în altele

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
13:30
Poliția de Frontieră: Trecerea frontierei moldo-ucrainene întreruptă în unele puncte și limitată în altele Agora.md
13:20
Un nivel pe an. Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă învață limba română după un nou curriculum Agora.md
Acum 2 ore
12:00
Cetățenii statelor CSI ar putea intra în Moldova cu vize. Guvernul intenționează să denunțe acordul încheiat în 1992 Agora.md
Acum 4 ore
11:40
UE suspendă eliberarea vizelor Schengen pentru cetățenii Rusiei. Majoritatea solicitărilor se vor lăsa cu vize de o singură intrare Agora.md
11:00
Consiliul Național de Securitate ia locul Consiliului Suprem de Securitate. Decret, semnat de președinta Maia Sandu Agora.md
09:50
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla i-a aprobat un pachet salarial record Agora.md
Acum 24 ore
23:30
PeScurt // Rîșcani: Tăieri ilicite și arderi neautorizate depistate de inspectorii de mediu. Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat recent mai multe razii pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori. Agora.md
23:00
Nicu Popescu: „Reducerea oportunităților de veto s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi ale UE” Agora.md
21:30
Cetățean străin, implicat în asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei, extrădat în Republica Moldova (VIDEO) Agora.md
21:10
Trei mașini implicate într-un accident rutier la intersecția străzilor Alecu Russo și Nicolae Dimo (VIDEO) Agora.md
19:30
Veaceslav Ioniță: Economia Moldovei stagnează, iar decalajele regionale se adâncesc Agora.md
17:20
Paris organizează o loterie pentru locuri de veci lângă Jim Morrison, Édith Piaf și Oscar Wilde Agora.md
16:40
Ministrul Sănătății sesizează CNA: Cere investigații în cazul diplomelor pretins false Agora.md
16:10
R. Moldova a devenit, în premieră, membru al Consiliului Executiv al UNESCO Agora.md
16:00
Comisia Europeană restricționează eliberarea vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși Agora.md
15:40
Imobile neutilizate, arhive în pericol și un milion de lei distribuit netransparent la TRM. Ce arată raportul Curții de Conturi Agora.md
15:40
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri Agora.md
15:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Serviciile specializate, la fața locului (UPDATE) Agora.md
14:50
Produse cosmetice din Rusia, retrase de pe piață. Conțin substanțe interzise care pot afecta sănătatea Agora.md
14:40
Dorin Damir, la libertate. Acesta are interdicția de a ieși din țară timp de două luni Agora.md
14:40
Patru agenți economici, vizați de percheziții. Sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei (VIDEO) Agora.md
14:30
Ultimatum pentru Lukoil? Marian: Fie își vinde operațiunile, fie statul renunță la contracte (VIDEO) Agora.md
14:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Serviciile specializate, la fața locului Agora.md
14:10
Grosu, despre Centrul cultural rus: „Este un instrument de propagandă. Glorifică tot felul de criminali de război” (VIDEO) Agora.md
14:10
Președintele Siriei, inclus de SIS în lista persoanelor implicate în activități teroriste. De ce ar urma să fie exclus Agora.md
Ieri
13:40
Dodon vrea grupuri de prietenie cu Rusia și Belarus. Gherman: Nu prietenim cu dictatorii, agresorii și criminalii de război (VIDEO) Agora.md
13:40
Statul va prelua infrastructura Lukoil de la AIC. Autoritățile refuză vânzarea către o altă companie din motive de securitate națională Agora.md
13:10
Parlamentul European deschide un Oficiu de legătură la Chișinău. Metsola: „Aderarea Moldovei nu mai este un vis, ci o realitate în curs” Agora.md
12:50
Igor Grosu: „R. Moldova primește aprecieri excelente din partea UE. Pregătim deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău” (VIDEO) Agora.md
12:50
Prietenie cu scântei în Parlament. Cum deputații au împărțit șefia grupurilor de prietenii cu țările lumii (VIDEO) Agora.md
12:30
Ultimatum pentru Lukoil? Marian: Fie își vinde operațiunile, fie statul renunță la contracte Agora.md
12:00
Acces limitat în centrul Chișinăului în timpul vizitei oficiale a Robertei Metsola Agora.md
11:40
Roberta Metsola, în fața deputaților: „Niciodată nu veți rămâne singuri. Parlamentul European va fi alături în parcursul european” (VIDEO) Agora.md
11:40
„Verificați fondurile utilizate pentru Moldova”. Deputatul Alexandru Versinin cu mesaj în plen pentru Roberta Metsola (FOCUS) Agora.md
11:20
Roberta Metsola, în fața deputaților: „Niciodată nu veți rămâne singuri. Parlamentul European va fi alături în parcursul european” Agora.md
10:50
Fostul rector USMF, Emil Ceban, cu reacție: Am semnat mii de diplome. N-am avut motiv să pun la îndoială veridicitatea Agora.md
10:40
Diplome semnate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, investigate de procurorii români într-un dosar de fraudă academică Agora.md
10:20
„Va duce la înrăutățirea relațiilor proaste cu Rusia”: Dodon critică închiderea Centrul cultural rus și anularea grupurilor de prietenie cu Moscova și Minsk (VIDEO) Agora.md
10:10
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, primită la Chișinău (VIDEO) Agora.md
10:00
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a ajuns la Chișinău Agora.md
09:10
CC: Judecătorii nu pot evita răspunderea disciplinară prin demisie. Sesizarea lui Andrei Niculcea, respinsă ca inadmisibilă Agora.md
08:40
PeScurt // Volodimir Zelenski a anunțat majorarea finanțării pentru brigăzile și corpurile de armată aflate în prima linie a frontului. Într-un mesaj video, el a precizat că decizia vine după discuții cu militarii din regiunile Donețk și Dnipro. Agora.md
6 noiembrie 2025
23:40
Deputați și miniștri, surprinși la o cină caritabilă într-un local din Chișinău Agora.md
22:10
Serviciul Fiscal avertizează contribuabilii despre mesaje false transmise pe aplicațiile de mesagerie (FOTO) Agora.md
20:40
Opt lideri ai opoziției din Georgia, inclusiv Mihail Saakașvili, vizați de un dosar penal pentru „apeluri la răsturnarea ordinii constituționale” Agora.md
19:20
Prețurile la produsele agricole au crescut cu aproape 20% în primele nouă luni ale anului 2025 Agora.md
18:40
MAI: Cristian Botgros va fi audiat în cadrul procesului privind decesul Andreei Cuciuc. Părinții au depus o plângere Agora.md
18:30
Deputat sau avocat? De la tribuna Parlamentului, Costiuc vrea dreptate pentru doi agricultori condamnați Agora.md
17:30
Consilierul lui Grosu, propus pentru funcția de secretar general al Parlamentului Agora.md
17:20
Manelistul român Dani Mocanu, condamnat la patru ani de închisoare, pentru tentativă de omor Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.