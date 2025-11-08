Vremea răcoroasă nu-i ține în casă: Seniorii se pregătesc de o nouă rundă de dansuri

TV8, 8 noiembrie 2025 13:10

Vremea răcoroasă nu-i ține în casă: Seniorii se pregătesc de o nouă rundă de dansuri

Acum 10 minute
13:40
Trafic dat peste cap la graniță: Probleme tehnice au blocat frontiera moldo-ucraineană TV8
Acum o oră
13:10
Vremea răcoroasă nu-i ține în casă: Seniorii se pregătesc de o nouă rundă de dansuri TV8
12:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1954: Atac masiv, Oreșnik în coastă, lacrimi false și reușita lui Orban. Zelenski: Rusia trebuie să piardă TV8
Acum 2 ore
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1954: Atac masiv, Oreșnik în coastă și reușita lui Orban. Zelenski: „Rusia trebuie să piardă” TV8
12:40
SUA au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești TV8
12:20
TV8.md, cel mai citit site de știri din Republica Moldova: Record și pe Facebook. Vă mulțumim! TV8
12:00
O reuniune de familie s-a transformat într-un coșmar: Un tânăr ar fi fost atacat de tatăl vitreg cu un topor TV8
11:50
Scene de coșmar într-un spital din Italia. Pacienți legați de paturi, lăsați în urină și fecale: „E un departament al groazei” TV8
Acum 4 ore
11:20
Un nou weekend cu noi iarmaroace în Chișinău: Gusturi de casă, obiecte unice lucrate manual și dispoziție bună TV8
10:50
Sărbătoare pe 8 noiembrie 2025: Sfântul Dimitrie, vestitorul iernii. Obiceiuri care aduc sănătate și belșug TV8
10:20
În weekend, autobuzele spre Ciorescu vor circula după un orar special: Care este cauza TV8
09:50
Horoscop 8 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii își reîncarcă bateriile, iar Balanțele sunt echilibrate. Feciorele analizează mult TV8
Acum 6 ore
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1954: Val de rachete și drone au lovit Kievul. Mai multe centre energetice au fost atacate TV8
09:20
/METEO/ Vremea azi, 8 noiembrie 2025: Weekend fără precipitații și temperaturi răcoroase TV8
Acum 24 ore
23:20
Dubai, orașul preferat al milionarilor: Taxe zero și cel mai sigur stil de viață TV8
23:00
Gunoiște neautorizată descoperită la Ocnița: Ce riscă persoana vinovată TV8
22:50
/VIDEO/ Întrebarea unei fetițe de 11 ani l-a pus în încurcătură pe Vladimir Putin: „Unchiul meu este acum pe front” TV8
22:20
/VIDEO/ Clipe de groază pentru un pieton: O mașină i-a trecut cu viteză prin față chiar pe trecerea de pietoni TV8
22:00
Explozie la o moschee din Indonezia: Peste 50 de răniți. Suspectul ar fi un elev TV8
21:30
/VIDEO/ Moldova, mai aproape de UE. Grijile moldovenilor, dar și nemulțumirile unor deputați - la „Întreabă Ghețu” TV8
21:30
Seară modestă în Europa pentru fotbaliștii moldoveni: Ce rezultate au înregistrat echipele lui Nicolaescu și Damașcan TV8
21:00
/VIDEO/ Crima de la terasă: Hassan Toper, acuzat de implicarea în omor, a fost extrădat în Moldova TV8
20:30
/VIDEO/ Cum s-au simțit 5 persoane publice în rol de chelneri: Deputata Doina Gherman, cu bacșiș de la prim-ministrul Alexandru Munteanu TV8
20:10
/LIVE/ Moldova, mai aproape de UE. Grijile moldovenilor, dar și nemulțumirile unor deputați - la „Întreabă Ghețu” TV8
19:30
Campion mondial și după 80 de ani: Veteranul Mihail Malear a câștigat competiția din Paris TV8
19:00
/VIDEO/ Trend periculos printre adolescenți: Dezvăluiri despre eleva găsită moartă la Hotelul Național TV8
18:10
/DOC/ Consiliul Național de Securitate are o nouă componență: Decretul, semnat de Maia Sandu TV8
17:40
Cine e proprietara tarabei de mere fără vânzător de pe traseul Chișinău-Criuleni: „E nevoie de bun simț” TV8
17:30
/VIDEO/ Simți că răceala nu mai trece? Descoperă ce greșeli îți prelungesc boala TV8
17:10
/VIDEO/ Incendiu puternic la Bukovel: Un hotel a fost cuprins de flăcări și fum dens TV8
16:40
iTicket: Evenimentele lunii noiembrie – muzică, spectacole și experiențe de neratat TV8
16:40
/VIDEO/ Ședință de Guvern în UTA Găgăuzia? Deputat PAS: „Trebuie să fie și din partea cealaltă o deschidere” TV8
16:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1353: Merops lângă Moldova, alianță rară și marioneta Kremlinului. „Al Doilea Război Rece e inevitabil” TV8
16:20
Plângere la CNA după scandalul diplomelor de rezidențiat: Ce a solicitat Ministerul Sănătății TV8
16:10
/VIDEO/ Șofer filmat cum circulă noaptea pe contrasens la Măgdăcești: Cum a fost oprit TV8
16:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1353: Merops lângă Moldova, alianță rară și marioneta Kremlinului. Alertă: Rusia poate ataca NATO TV8
15:50
Prețurile continuă să crească la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 8, 9 și 10 noiembrie 2025 TV8
15:20
/VIDEO/ Premieră pentru Moldova: A fost aleasă membru al Consiliului Executiv al UNESCO. Care vor fi prioritățile TV8
14:50
/VIDEO/ Fumigene, foc și altercații: Concertul orchestrei din Israel, perturbat la Filarmonica din Paris TV8
14:40
/PROMO/ Moldova, mai aproape de UE. Despre grijile moldovenilor, dar și nemulțumirile unor deputați - de la 19:55, la „Întreabă Ghețu” TV8
14:20
Produse cosmetice din Rusia, interzise în Moldova: Conțin substanțe periculoase pentru sănătate TV8
14:10
Donald Trump anunţă că o forță internaţională va fi desfășurată în Gaza: „Foarte curând” TV8
Ieri
13:30
Lukoil, obligată să plece de la Aeroportul Chișinău: Moldova caută combustibil pentru avioane în România și Bulgaria TV8
13:20
Parlamentul va avea 54 de grupuri de prietenie cu alte state. Rusia și Belarus, excluse: „Nu prietenim cu dictatorii” TV8
13:00
/VIDEO/ Dorin Damir a fost eliberat: Are interdicție temporară de a părăsi Moldova TV8
13:00
/VIDEO/ Încă un om de-al lui Șor, trimis în judecată: Ce riscă vicepreședinta OT Rîșcani din Capitală TV8
12:50
Încă un om de-al lui Șor, trimis în judecată: Ce riscă vicepreședinta OT Rîșcani din Capitală TV8
12:30
Viitorul european nu mai e un vis pentru Moldova: Schimb de mulțumiri între Maia Sandu și Roberta Metsola TV8
12:00
Dorin Damir a fost eliberat: Are interdicție temporară de a părăsi Moldova TV8
11:30
Emil Ceban ar putea fi audiat în scandalul diplomelor din România: „Sunt cel mai interesat să aflu vinovatul” TV8
