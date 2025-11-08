A fost dat start înscrierilor pentru Selecția Națională Eurovision Moldova 2026
#diez, 8 noiembrie 2025 10:45
În perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025, artiștii și compozitorii din țară sunt invitați să își depună dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. Potrivit Companiei „Teleradio-Moldova", procesul de selecție va cuprinde trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și Finala Națională. Creațiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depășească trei minute și să nu fi fost publicate înainte de 1 septembrie 2025.
• • •
Acum o oră
10:45
10:45
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, urmează să ajungă la Chișinău pe data de 11 noiembrie, într-o vizită oficială care include întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și participarea la o serie de evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova", ce va reuni reprezentanți ai autorităților centrale, partenerilor internaționali, sectorului academic, mediului de afaceri și societății civile.
Acum 2 ore
09:45
Proteste, tăieri de bugete și politică fragilă. Ce ar trebui să știi despre criza politică și bugetară a Franței # #diez
Franţa se află în plină criză politico‑fiscală. Deficitul bugetar al ţării a ajuns la aproximativ 5,8 % din PIB în 2024 și se menţine în jur de 5,4 % în 2025, aproape dublu faţă de limita de 3 % impusă de Uniunea Europeană. Datoria publică a țării a depăşit pragul de 114 % din PIB, ceea ce pune presiune atât pe guvern, cât şi pe pieţele financiare. În încercarea de a reduce cheltuielile şi de a recâştiga credibilitatea fiscală, autorităţile franceze au propus tăieri masive şi îngheţări de bugete în valoare de zeci de miliarde de euro, măsuri care au generat nemulţumirea populației. În septembrie 2025, sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva planurilor guvernului, grevele blocând transporturile şi serviciile publice în întreaga ţară. În paralel, instabilitatea politică s‑a accentuat. Prim‑ministrul François Bayrou a demisionat după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, iar succesorul său, Sébastien Lecornu, se confruntă cu o majoritate fragilă în Parlament.
Acum 24 ore
18:15
Fiecare al treilea elev alolingv din clasa a IX-a va beneficia de lecții suplimentare la limba română # #diez
Aproape 6.000 de elevi din clasa a IX-a vor participa și în acest an la ore suplimentare de matematică pentru a-și îmbunătăți rezultatele la examen. Totodată, în premieră, o treime dintre elevii din școlile alolingve vor beneficia de lecții suplimentare la limba și literatura română.
17:15
Noiembrie aduce la Chișinău o serie de concerte, spectacole și lansări de albume care transformă serile reci în momente pline de emoție și energie. De la rock alternativ și folk acustic, până la circ și teatru pentru copii, oferta este variată și bogată în experiențe.
16:15
3.000 de elevi deja s-au înscris la examenul privind competențele digitale. Astăzi e ultima zi de înregistrare # #diez
Astăzi e ultima zi în care elevii din clasele a IX-a și a XII-a se mai pot înscrierea la testul de competențe digitale. Examenul are loc în premieră și este suplimentar. AICI te poți înregistra.
15:15
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de țară-membră a Consiliului Executiv al UNESCO. Mandatul este pentru patru ani și va dura din 2025 până în 2029.
14:00
Ministrul sănătății a venit cu precizări legate de posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români # #diez
Noul ministru al sănătății și fost rector al USMF „Nicolae Testemițanu", Emil Ceban, a făcut precizări despre ancheta autorităților române privind posibila obținere ilegală a diplomelor de către unii medici din România. Oficialul a declarat că a semnat diplomele pe baza informațiilor din dosarele rezidenților și că, dacă autoritățile române constată că anumite documente emise de instituțiile din România nu respectă cerințele, USMF va revedea dosarele.
13:00
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # #diez
Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii.
12:00
Bursele studenților din România vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene. De când va intra în vigoare schimbarea # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru completarea fondului de burse al studenților, care a fost redus în urma măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Potrivit MEC, primele plăți vor fi efectuate în 2026.
12:00
Mikaela Chirița, eleva care a câștigat 80.000 de euro pentru a studia gratuit în SUA. Cum a reușit să obțină bursa ASSIST # #diez
În familia Mikaelei Chirița, interesul și pasiunea pentru oportunitățile de peste ocean se transmit din generație în generație. Mama elevei este absolventă FLEX, iar ea a obținut în anul 2023 o bursă de peste 80.000 de dolari pentru a învăța la o școală privată din Statele Unite ale Americii. Datorită programului ASSIST, Mikaela și-a petrecut clasa a XI-a la Western Reserve Academy, un liceu localizat în orașul Hudson din Ohio. Cum i-a reușit să obțină bursa, ce a făcut timp de nouă luni în America și cu ce impresii a revenit în Republica Moldova tânăra ne-a povestit în acest material.
12:00
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, a anunțat Editura Cartier, unde este redactor-șef de trei decenii.
12:00
(video) Șase antreprenori din Moldova au câștigat 5.000 de euro datorită Tulip Business Incubator. Cum și-au dezvoltat afacerile # #diez
Șase antreprenori din Republica Moldova au devenit câștigătorii programului Tulip Business Incubator, o oportunitate lansată la inițiativa Expert-Grup și susținută de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova. Grație ideilor inovative pe care au reușit să le implementeze, tinerii au beneficiat de 5.000 de euro și mentorat pentru dezvoltarea companiilor, astfel încât să să adapteze cu ușurință cerințelor pieței. Fie că au ales să investească grantul în aparate de ultimă generație, fie pentru vizibilitatea în mediul online, fiecare dintre ei a avut parte de o abordare individuală pentru a-și transforma ideile în proiecte durabile.
12:00
Semnătura noului ministru al sănătății apare pe niște diplome care ar fi fost obținute ilegal. Reacția lui Emil Ceban # #diez
După ce mai mulți medici din România au fost acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare la o universitate din Chișinău, câteva documente obținute de G4Media arată că diplomele ar fi fost semnate de Emil Ceban, actualul ministru al sănătății în Republica Moldova. Emil Ceban a fost rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu" în perioada 2019-2025.
Ieri
11:00
Vrei să știi cum se creează un film documentar și cum se organizează un eveniment cultural? Devino voluntar(ă) la Moldox Lab 2025 # #diez
Dacă vrei să afli cum se creează un film documentar, te pasionează arta vizuală și vrei să știi cum se organizează un eveniment cultural, înscrie-te voluntar(ă) la Festivalul „Moldox Lab" din acest an. Timp de o săptămână vei face parte din echipa Moldox Lab, care va organiza ateliere intensive pentru documentariști, regizori și fotografi din toată Moldova.
11:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a venit la Chișinău. Aceasta a semnat Cartea de Onoare a Parlamentului Republicii și va ține un discurs în fața deputaților.
10:00
La o săptămână după ce a primit votul de încredere din partea Parlamentului, premierul Alexandru Munteanu a avut patru întrevederi cu reprezentanți ai României, SUA, Ucrainei și Uniunii Europene. Întâlnirile au avut loc pe 6 noiembrie.
6 noiembrie 2025
18:30
UTA Găgăuzia a adoptat „Legea educației”. MEC cere anularea acesteia: „Încalcă grav prevederile legislației naționale” # #diez
În data de 3 noiembrie, deputații Adunării Populare a UTA Găgăuzia au adoptat cu o majoritate de voturi așa-zisa „Lege a educației". Documentul, elaborat de Direcția Generală a Educației, vizează „crearea unui sistem modern, durabil și echilibrat, care să țină cont de standardele naționale și de particularitățile culturale ale autonomiei". Ministerul Educației și Cercetării menționează că actul „încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice".
17:30
Sezonul rece și sărbătorile de iarnă sunt momentul ideal pentru a transmite apreciere partenerilor, angajaților și clienților. Această perioadă este marcată de necesitatea unor cadouri calitative, memorabile și, de preferat, utile. Fie că dorești să marchezi finalul de an sau să întâmpini sărbătorile de iarnă cu un gest elegant, cadourile corporative de la Artpoligraf sunt alegerea perfectă.
16:30
Cercetători din 18 țări, printre care Maldive, Canada și Israel, participă la o conferinţa ştiinţifică organizată la USM # #diez
Astăzi, 6 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a început Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare". Timp de două zile, cercetători din 18 țări prezintă lucrările științifice, care promovează pacea și durabilitatea.
16:30
În premieră, Moldova va conduce Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și Comisiei Economice ONU pentru Europa # #diez
Republica Moldova va conduce a Protocolul privind apa și sănătatea gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). Acesta este un instrument juridic care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate.
15:30
Cea de-a zecea ediție a festivalului Moldo Crescendo, desfășurată între 24 octombrie și 1 noiembrie, s-a încheiat cu o seară de neuitat și aplauze prelungite. Tema ediției, „Metamorfoze", a prins viață în cele zece zile de muzică, artă și emoție pură, reunind artiști și muzicieni din Republica Moldova, România și Ungaria, alături de sute de spectatori care au trăit împreună bucuria transformării prin artă.
15:30
Ești antreprenor? Vino la Empower Locals 2025 – evenimentul care pune pe hartă afacerile locale # #diez
A mai rămas doar puțin timp până la Empower Locals 2025, cea mai importantă conferință anuală dedicată antreprenorilor din Republica Moldova. Evenimentul promite o zi plină de inspirație, idei aplicabile și conexiuni valoroase pentru mediul de afaceri local.
13:30
Anul 2025 marchează un moment special pentru Linella: 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani în care am fost aproape de tine, zi de zi. Și pentru că sărbătoarea merită împărtășită, Linella îți oferă 20.222 de motive să ne vizitezi — fiecare cumpărătură te poate aduce mai aproape de un premiu mare!
13:30
Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova # #diez
Maib, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, și Mastercard, companie globală de tehnologie, au semnat un acord strategic pentru implementarea platformei Mastercard Gateway pentru comercianții maib din Moldova.
13:30
O carte la 30 de lei: Editura Cartier organizează un târg cu 6.300 de volume publicate în ultimele trei decenii # #diez
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la apariție, Editura Cartier organizează un „Târg și chef de Cartier Vintage". Vei avea posibilitate să cumperi unul sau mai multe cărți dintre cele 6.300 de exemplare publicate pe parcursul anilor la editură.
12:30
Reacția Direcției Educație Chișinău după perchezițiile la nouă persoane bănuite de corupție: „La acest moment, nu comentăm situația” # #diez
În urma perchezițiilor desfășurate la nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS, doi directori de școală, un direct de grădiniță și mai mulți agenți economici, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGEST) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție. DGETS menționează că momentan nu va comenta situația.
11:30
Știați că un singur robot pentru livrare sau curățenie poate aduce unei afaceri economii de peste 150.000 lei anual? O investiție care se recuperează rapid și apoi lucrează non-stop pentru eficiența companiei – 24/7. În Republica Moldova sunt deja disponibili roboții inteligenți Helpo, creați pentru a simplifica procesele zilnice și pentru a crește performanța echipelor.
11:30
Senatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" i-a conferit titlul onorific Visiting Professor profesorului Daniel Coriu, director al Departamentului 8 Radiologie, Oncologie, Hematologie din cadrul Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București, șef al Disciplinei de hematologie clinică, directorul Centrului de Hematologie și Transplant Medular la Institutul Clinic Fundeni, președinte al Societății Române de Hematologie.
11:30
(foto) În 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova au fost deschise clase EduLIFE prietenoase elevilor # #diez
În 35 de colegii, centre de excelență și școli profesionale din 12 raioane ale țării, printre care și municipiul Chișinău, au fost deschise clase EdiLIFE. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în aceste clase pot învăța peste 25.000 de elevi.
11:30
Nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS și doi directori de școală, sunt bănuite de corupție # #diez
Procurorii și ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții la nouă persoane implicate în sistemul educațional din Chișinău. Potrivit autorităților, printre aceștia se regăsesc un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școală, un director de grădiniță și mai mulți agenți economici. Aceștia ar fi bănuiți de corupere pasivă și abuz serviciu. Сообщение Nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS și doi directori de școală, sunt bănuite de corupție появились сначала на #diez.
11:30
Pe 5 noiembrie a avut loc cea de-a doua ediție a CyberCon Moldova – conferința internațională dedicată securității cibernetice, găzduită de Cybercor, primul Institut Național de Inovații în Securitatea Cibernetică din Republica Moldova. Сообщение CyberCon Moldova 2025: educație, inovație și cooperare pentru o Moldovă digitală mai sigură появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
UTM-CYBERCOR și partenerii regionali semnează un nou acord strategic pentru consolidarea ecosistemului cibernetic # #diez
Astăzi, 5 noiembrie 2025, a avut loc ce-a doua ediţie a conferinţei internaţionale dedicate securităţii cibernetice, CyberCon Moldova. Evenimentul organizat de Cybercor, cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltare, a programului Innovate Moldova, finanţat de Suedia și Regatul Unit, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, National Institute of Innovations in Cybersecurity „Cybercor”, UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și ASC – Agenția pentru Securitate Cibernetică, a reunit experți, reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, România și alte țări europene. Сообщение UTM-CYBERCOR și partenerii regionali semnează un nou acord strategic pentru consolidarea ecosistemului cibernetic появились сначала на #diez.
10:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a adus un omagiu regretatului profesor Victor Jița, doctor habilitat în științe medicale, fost şef al Catedrei de histologie, citologie și embriologie, ilustru savant, experimentat pedagog și manager, Lucrător Emerit al Învățământului Public, Om Emerit al Republicii Moldova prin dezvelirea basoreliefului la Catedra de histologie citologie și embriologie din incinta Blocului Morfologic, locul unde profesorul și-a dedicat întreaga carieră formării generațiilor de medici și cercetători. Evenimentul a avut loc la 17 octombrie 2025 și a întrunit reprezentanții echipei administrative a Universității, membrii familiei regretatului profesor, cadre didactice și studenți și medici rezidenți. Сообщение Dezvelirea basoreliefului profesorului universitar Victor Jița появились сначала на #diez.
10:30
Gala Cercetării și Inovării – evenimentul tradițional prin care sunt apreciate realizările notabile ale cercetătorilor și contribuțiile lor la dezvoltarea științelor medicale și farmaceutice – a fost organizată la 21 octombrie 2025, de Zilele Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Ceremonia s-a desfășurat în cadrul ședinței extinse a Senatului universitar și a inclus înmânarea diplomelor cadrelor științifico-didactice, medicilor rezidenți și studenților, care au excelat la concursurile de performanță top 10. Сообщение Cum s-a desfășurat în acest an Gala Cercetării și Inovării la USMF появились сначала на #diez.
10:30
Distincții și aprecieri pentru reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” cu ocazia aniversării a 80-a de la fondarea instituției # #diez
În contextul aniversării a 80-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, mai multe cadre științifico-didactice și angajați au fost menționați cu distincții pentru muncă cu dăruire, responsabilitate și devotament, excelență în activitatea didactică, științifică și managerială. Distincțiile au fost conferite în cadrul Ședinței extinse aniversare a Senatului universitar din 21 octombrie 2025. Сообщение Distincții și aprecieri pentru reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” cu ocazia aniversării a 80-a de la fondarea instituției появились сначала на #diez.
10:30
Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus vor fi suspendate pe durata războiului din Ucraina # #diez
Parlamentul Republicii Moldova renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Potrivit vicepreședintei Legislativului, Doina Gherman, suspendarea are loc pe durata războiului din Ucraina. Сообщение Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus vor fi suspendate pe durata războiului din Ucraina появились сначала на #diez.
10:30
Pe 25 octombrie, sediul Victoriabank a devenit un spațiu al descoperirii și dialogului autentic despre carieră în banking. Peste 60 de studenți curioși și motivați au pășit dincolo de ușile unei bănci pentru a afla ce înseamnă o carieră în domeniul financiar-bancar. Сообщение Orientare în carieră. Zoom in Victoriabank, workshop pentru studenți, ediția a III-a появились сначала на #diez.
10:30
Rectorii din Republica Moldova și România și-au reafirmat angajamentul de consolidare a colaborării în domeniul învățământului superior # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a găzduit ședința comună a Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM) și a Consiliului Național al Rectorilor din România (CNRR). Reuniunea s-a desfășurat pe data de 23 octombrie 2025 în contextul aniversării a 80-a de la fondarea Universității noastre. Сообщение Rectorii din Republica Moldova și România și-au reafirmat angajamentul de consolidare a colaborării în domeniul învățământului superior появились сначала на #diez.
09:30
Maib, partener oficial al Business Innovation Summit 2025, platforma liderilor în inovație din Moldova # #diez
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, este partener oficial al Business Innovation Summit (BIS) 2025. Pe 7 noiembrie, maib park va găzdui peste 300 de lideri de afaceri, inovatori și profesioniști din regiune, care se vor reuni pentru a explora cum inovația stimulează competitivitatea și creșterea sustenabilă pe termen lung. Сообщение Maib, partener oficial al Business Innovation Summit 2025, platforma liderilor în inovație din Moldova появились сначала на #diez.
5 noiembrie 2025
18:30
După succesul primei ediții, Victoriabank revene cu Târgul de cariere – Primii pași în banking, ediția a II-a, într-un format nou, plin de energie și unic pe piața bancară din Moldova. Сообщение Primii pași în banking. Târgul de cariere Victoriabank revine cu ediția II появились сначала на #diez.
17:30
Ai o viziune despre democrație? Povestește-o într-un videoclip și câștigă o invitație la conferința finală ActEU de la Bruxelles # #diez
Cum arată democrația pentru tine? Asociația Transeuropeană pentru Studii Politice te invită să participi la concursul video „Prin ochii mei: Povești despre democrație” pentru a-ți prezenta perspectiva asupra acestui subiect și pentru a-ți amplifica vocea în întreaga Europă. Сообщение Ai o viziune despre democrație? Povestește-o într-un videoclip și câștigă o invitație la conferința finală ActEU de la Bruxelles появились сначала на #diez.
16:30
Mai mulți medici din România sunt suspectați de obținerea ilegală a diplomelor de rezidențiat la o universitate din Chișinău # #diez
Mai mulți medici din România sunt acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare. Potrivit autorităților române, actele ar fi fost obținute la o universitate din Chișinău. În acest sens, în dimineața zilei de astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română au descins cu 14 percheziții la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane fizice. Сообщение Mai mulți medici din România sunt suspectați de obținerea ilegală a diplomelor de rezidențiat la o universitate din Chișinău появились сначала на #diez.
15:30
Descoperire științifică de vârf la UTM: senzori hibrizi pe baza rețelelor metal-organice (MOFs), în contextul Premiului Nobel în Chimie 2025 # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei marchează o performanță științifică de rezonanță internațională prin publicarea unei lucrări de referință în prestigioasa revistă „Materials Chemistry Frontiers” (RSC, Marea Britanie), cu Factor de Impact 6.4 și clasificare Q1 în domeniile Materials Science, Materials Chemistry și Multidisciplinary Chemistry. Acest efort științific notabil, realizat în colaborare cu prestigioase instituții academice de renume mondial, plasează UTM în epicentrul unei tematici de top, confirmată de recenta decernare a Premiului Nobel în Chimie 2025 pentru contribuțiile fundamentale în domeniul Rețelelor Metal-Organice (MOFs). Сообщение Descoperire științifică de vârf la UTM: senzori hibrizi pe baza rețelelor metal-organice (MOFs), în contextul Premiului Nobel în Chimie 2025 появились сначала на #diez.
15:30
La Universitatea Tehnică a Moldovei, distracția și ingeniozitatea s-au împletit perfect în cadrul tradiționalului TVC UTM 2025, competiția în care studenții din toate facultățile au demonstrat că, dincolo de formule și tehnologii, știu să aducă zâmbete și energie bună! Evenimentul, organizat anual între facultăți, a reunit 10 echipe, fiecare pregătită să cucerească publicul și juriul prin originalitate, spontaneitate și umor de calitate. Сообщение TVC UTM 2025: umor, creativitate și spirit de echipă între facultăți появились сначала на #diez.
15:30
(video) Un nou film autohton va fi lansat în noiembrie 2025. Pelicula abordează dilemele morale ale oamenilor moderni # #diez
La Chișinău urmează să fie lansat un nou film autohton. Cel mai nou proiect cinematografic național, „Comatogen”, este regizat de Igor Cobileanski. Producția va fi difuzată în cinematografe începând cu ziua de miercuri, 6 noiembrie. Сообщение (video) Un nou film autohton va fi lansat în noiembrie 2025. Pelicula abordează dilemele morale ale oamenilor moderni появились сначала на #diez.
15:30
Mihail Latîșev, student al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Facultatea Economie Generală și Drept, specialitatea Drept, a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Judo U23, desfășurat în premieră în Republica Moldova, pe 1 noiembrie 2025. Сообщение Studentul ASEM, Mihail Latîșev, a devenit vicecampion european la Judo U23 появились сначала на #diez.
14:30
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut # #diez
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale. Noile modificări vin să răspundă mai eficient la nevoile familiilor cu copii gemeni sau cu mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, precum și ale celor ce adoptă copii. Сообщение Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut появились сначала на #diez.
14:30
Maxim Cîrlan, fondatorul Moldox Festival: „Un vis mic a ajuns la 10 ani, cu o comunitate de oameni și de filme în jurul lui ” # #diez
„În 2016, mulți își imaginau că vom aduce filme în stil Discovery sau History Channel. Dar, odată ajunși în sală, au descoperit o lume nouă, cu oameni ca noi, care încearcă să facă o diferență în comunitate”, spune Maxim Cîrlan, fondatorul festivalului de film documentar pentru schimbare socială Moldox. De la prima ediție și până astăzi, Moldox a împlinit 10 ani, se numără printre cele mai longevive evenimente de gen din Republica Moldova și contribuie decisiv la promovarea documentarului. Сообщение Maxim Cîrlan, fondatorul Moldox Festival: „Un vis mic a ajuns la 10 ani, cu o comunitate de oameni și de filme în jurul lui ” появились сначала на #diez.
13:30
Cetățenii vor putea obține documentele de stare civilă în format digital. Acestea vor conține semnătura electronică și un cod QR # #diez
Cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să solicite si să obțină toate actele de stare civilă în format digital. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), noul sistem este implementat începând cu luna noiembrie și va permite obținerea actelor online, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele ASP. Сообщение Cetățenii vor putea obține documentele de stare civilă în format digital. Acestea vor conține semnătura electronică și un cod QR появились сначала на #diez.
