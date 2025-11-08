Horoscop 8 noiembrie 2025. Ziua în care banii se duc pe distracție, cadouri și oameni dragi

18:00

Un tânăr de 17 ani a fost surprins aseară conducând un Porsche cu 122 km/h pe viaduct, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h. Verificările poliției au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere. Vehiculul a fost ridicat, iar părinții minorului urmează să fie sancționați conform legislației în […]