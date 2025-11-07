PeScurt // Rîșcani: Tăieri ilicite și arderi neautorizate depistate de inspectorii de mediu. Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat recent mai multe razii pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori.

PeScurt // Rîșcani: Tăieri ilicite și arderi neautorizate depistate de inspectorii de mediu. Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat recent mai multe razii pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md