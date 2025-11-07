Nicu Popescu: „Reducerea oportunităților de veto s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi ale UE”

Nicu Popescu: „Reducerea oportunităților de veto s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi ale UE”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md