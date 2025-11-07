Patru agenți economici, vizați de percheziții. Sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei (VIDEO)

Patru agenți economici, vizați de percheziții. Sunt bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md