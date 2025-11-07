UE oferă granturi de 34 milioane euro pentru electrificarea liniei ferate Iași-Ungheni
Veridica.md, 7 noiembrie 2025 12:50
Proiectul face parte din Mecanismul pentru Interconectarea Europei și implică reconstrucția a 25 km de linie ferată.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 5 minute
13:10
Era căutat pentru infracţiuni de şantaj şi vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat.
13:10
Lukoil-Moldova rămâne o problemă complicată pentru Republica Moldova din cauza ponderii sale copleșitoare pe piața petrolieră locală, precum și pentru rolul său în structura de asigurare cu carburanți a instituțiilor de stat.
Acum 30 minute
12:50
UE oferă granturi de 34 milioane euro pentru electrificarea liniei ferate Iași-Ungheni # Veridica.md
Proiectul face parte din Mecanismul pentru Interconectarea Europei și implică reconstrucția a 25 km de linie ferată.
Acum o oră
12:40
Craiova a bătut Viena.
12:30
Roberta Metsola către Parlamentul Republicii Moldova: „A venit momentul pentru a deschide negocierile de aderare.” # Veridica.md
Președinta Legislativului Comunitar a anunțat inaugurarea Biroului Parlamentului European la Chișinău.
Acum 4 ore
11:10
Basarabia profundă: „Privire bleagă și minte obtuză” (Percepția învățătorilor ruși despre moldoveni în perioada țaristă) # Veridica.md
Începând cu anii 60 ai secolului al XIX-lea, în contextul unirii Principatelor Române la 1859, autoritățile țariste au demarat edificarea unei infrastructuri școlare menite să omogenizeze din punct de vedere național și religios populația teritoriului dintre Prut și Nistru. În contextul lipsei de învățători rusofoni printre localnici, pentru a susține dezvoltarea rețelei de școli, a fost încurajată venirea unor dascăli originari din interiorul imperiului.
10:10
Deși autoritățile încearcă să ne convingă de mai mult timp că au pus capăt dependenței energetice de Moscova, descoperim cu surprindere că Republica Moldova depinde în continuare de resursele energetice livrate de ruși.
Acum 6 ore
08:50
Destăinuiri inedite: cum o pierdut Moldova fericirea și ce ne așteaptă după războiul culorilor # Veridica.md
Scriu aceste rânduri azi, 6 noiembrie 2025, scriu și ronțăi un posmag dintr-un colac pe care mi l-o dat de pomană niște omi care și-o prăpădit feciorul în inima UE-ului, în Belgia, ca să zic așa, unde l-o ucis în băiate, din câte-am înțeles, niște imigranți.
Acum 24 ore
18:40
Ex-premierul Sorin Grindeanu e singurul candidat la șefia partidului, exact în ziua în care se împlinesc 108 ani de la revoluția bolșevică din Rusia.
16:00
Acum câteva zile, arhipelagul a fost lovit de taifului Tino.
14:50
Discuțiile s-au axat pe principalele direcții de cooperare - economică, energetică, infrastructură și securitate.
14:10
Poliția i-a reținut pe liderii platformei de tranzacționare „Tux”, prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Ofițerii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale.
Ieri
13:00
Veridica.ro: Sancțiunile occidentale vor continua să erodeze economia Rusiei și după război # Veridica.md
Un armistițiu nu ar readuce pur și simplu lucrurile la normal, deoarece repoziționarea economică a Rusiei către o economie de război și neîncrederea profundă vor complica orice resetare post-conflict.
12:40
Concluziile Raportului de extindere 2025 pentru Moldova, discutate de Cristina Gherasimov și Marta Kos # Veridica.md
Comisia Europeană a publicat marți, 4 noiembrie, raportul privind extinderea, în care a constatat că, în pofida amenințărilor hibride și a tentativelor de destabilizare, R. Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării.
10:10
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
10:10
Dumitru Crudu e unul din cei mai prolifici scriitori basarabeni. Și abil se manifestă pe mai multe dimensiuni literare, fiind un poet care contează, un dramaturg montat și un romancier ale cărui cărți se vând ca pâinea caldă.
05:30
SPD s-a alăturat coaliţiei iniţiate de partidul ANO al miliardarului pro-Trump Andrej Babis și partidul de dreapta Vocea Automobiliștilor.
05:30
OMS a declarat urgenţă sanitară în enclava palestiniană, după apariţia poliovirusului.
5 noiembrie 2025
20:10
În România vine„Guguţă”, pe „Strada felinarelor stinse”.
18:00
Orgasm nuclear
16:50
O persoană reținută în urma perchezițiilor care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu # Veridica.md
Ancheta include acuzații de spălare de bani, evaziune fiscală și șantaj.
16:20
Noul sistem va permite echipelor de polițiști de frontieră din ambele state să efectueze verificările într-un singur punct.
15:00
Franța a identificat 25 de tentative de ingerințe digitale străine în alegerile de anul trecut # Veridica.md
Printre „actorii” deja identificați se află gruparea rusă Storm-1516 și „conturi pro-chineze”.
14:50
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că va face în România prima sa vizită peste hotare # Veridica.md
La fel a procedat și predecesorul său, Dorin Recean.
14:30
Ucraina: a fost arestat fostul șef al companiei energetice de stat Ukrenergo, Volodimir Kudrițki # Veridica.md
Ar fi delapidat peste un sfert de milion de euro.
14:10
Moscova amenință cu un răspuns „imediat și ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii.
14:00
Conduse de el, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, iar echipa națională a revenit la un turneu final mondial după 20 de ani, în 1990.
13:50
Focul a izbucnit la etajul al șaptelea al unui cămin de bătrâni din Tuzla, în nord-estul țării.
13:30
Ancheta vizează 18 medici care au solicitat recunoaşterea titlurilor de specialist dobândite în Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Deputații găgăuzi se dezic de Ilan Șor, analiza programului noului guvern și declarațiile critice la adresa Republicii Moldova ale unui fost deputat – acestea au fost subiectele discutate în mass-media găgăuză pe parcursul săptămânii trecute.
12:10
Kremlinul așteaptă clarificări de la Casa Albă în legătură cu reluarea testelor nucleare # Veridica.md
Pe de altă parte, Rusia continuă să dezvolte noi rachete nucleare.
11:50
Centrul Cultural Rus de la Chișinău este administrat de agenția rusă Rossotrudnichestvo, aflată sub controlul președintelui rus și sancționată de UE.
11:10
Liderul și deputatul comunist Vladimir Voronin a amuzat toată lumea, atunci când, la întrebarea unei jurnaliste, și-a scos afară limba. Era un fel de a răspunde că nu poate răspunde.
10:50
Prima ședință a noului Guvern: Fostul ministru Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului, iar Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal # Veridica.md
Aproximativ jumătate dintre membrii Cabinetului Munteanu au făcut parte și din guvernul precedent.
10:30
În regiune se dă, în prezent, cea mai grea dintre bătăliile în desfășurare pe întregul front ucrainean.
10:00
El a afirmat că decizia este una personală și are legătură cu o promovare.
09:50
Operațiunile de zbor au fost reluate, dar încă pot exista întârzieri și unele anulări de zboruri.
09:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola așteptată în vizită oficială la Chișinău # Veridica.md
Roberta Metsola, va susține un discurs la ședința solemnă de constituire a noului legislativ al Republicii Moldova.
09:20
Zohran Mamdani va fi noul primar al New Yorkului, iar Abigail Spanberger și Mikie Sherill noile guvernatoare ale statelor Virginia și New Jersey.
4 noiembrie 2025
21:50
Potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos, în ultimul an, R. Moldova a înregistrat cel mai semnificativ progres dintre toate țările candidate.
19:10
Maia Sandu a spus la Bruxelles că R. Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere în această lună și că așteaptă aceeași determinare și din partea UE.
18:50
Comisia Europeană: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide trei clustere în negocierile de aderare # Veridica.md
Comisia Europeană este hotărâtă să sprijine obiectivul Chișinăului de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028, care este ambițios, dar realizabil.
15:30
El a fost unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003.
15:00
Bruxellesul susține și obiectivul „ambițios” al admiterii Ucrainei, dar solicită o „accelerare a ritmului reformelor”, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept.
14:20
Erau la doi cetățeni ai țării vecine.
14:00
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a Cabinetului de miniștri.
14:00
Un cetăţean din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru furt în Austria, a fost depistat de polițiștii români de frontieră # Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
13:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România pentru prima oară de când a preluat conducerea Alianţei # Veridica.md
Pe agenda discuţiilor se vor afla ameninţările de pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.
13:20
Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.
12:50
Ungaria: pastorul metodist septuagenar Gabor Ivanyi riscă până la zece ani de închisoare # Veridica.md
Critic al premierului Viktor Orban, el e acuzat că s-a îmbrâncit cu polițiștii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.