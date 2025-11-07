Roberta Metsola la Chișinău: A venit timpul pentru a deschide negocierile de aderare”

Europa Libera Moldova, 7 noiembrie 2025 11:50

Roberta Metsola la Chișinău: A venit timpul pentru a deschide negocierile de aderare”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
11:50
Roberta Metsola la Chișinău: A venit timpul pentru a deschide negocierile de aderare” Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
10:20
Gunvor retrage oferta de cumpărare a activelor Lukoil după SUA o numește „marioneta Kremlinului” Europa Libera Moldova
Acum 6 ore
08:00
Petrolul, Rusia și Ucraina pe agenda convorbirilor Trump-Orbán de la Casa Albă Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
16:50
Trei zile de mers pe jos. Cum a fugit o femeie de 70 de ani de pe linia frontului Europa Libera Moldova
16:40
„Oleacă să mai adaugi acolo...”. Cum se negocia mita la trucarea licitațiilor în câteva școli și grădinițe din Chișinău Europa Libera Moldova
12:20
Donald Trump îi găzduiește pe liderii din Asia Centrală la un summit despre mineralele rare Europa Libera Moldova
Ieri
11:40
Ucrainenii luptă aprig la Pokrovsk, orașul supranumit „poarta Donețkului” Europa Libera Moldova
08:40
Procesul lui Plahotniuc: Instanța a audiat martori din fostul imperiu mediatic al oligarhului Europa Libera Moldova
08:30
Cum poliția rusă a învins „sataniștii”, interzicând un festival de benzi desenate Europa Libera Moldova
5 noiembrie 2025
18:30
Se vor majora sau nu salariile și taxele în 2026? Europa Libera Moldova
18:30
Victoria Belous, despre veniturile deputaților și soarta salariilor și taxelor în 2026 Europa Libera Moldova
18:30
Victoria Belous vrea să-și transforme discursul viral din parlament în legi fiscale Europa Libera Moldova
17:20
Șeful NATO la București: „Alianța e gata să vă apere, de aceea nimeni nu vă va ataca” Europa Libera Moldova
16:00
Premierul Munteanu nu vrea „decizii pripite” contra Lukoil Europa Libera Moldova
13:20
Munteanu: „Mergem ca bolidul din Formula 1”. Ce decizii a luat noul guvern în prima sa ședință  Europa Libera Moldova
12:10
România: Medici suspectați că au obținut ilegal diplome de rezidențiat în R. Moldova. Ministrul Sănătății de la Chișinău respinge acuzațiile Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
La Pokrovsk, între ruine, se dă o bătălie crucială pentru controlul Donețkului Europa Libera Moldova
08:30
Banca Mondială: R. Moldova trebuie să-și crească capacitatea de absorbție a fondurilor europene Europa Libera Moldova
4 noiembrie 2025
18:20
Moldova și Ucraina salută laudele de la Bruxelles, dar cer un calendar „clar” al aderării și înlăturarea obstacolelor „artificiale” Europa Libera Moldova
16:50
Audieri în dosarul lui Plahotniuc: Semnături falsificate și un șofer angajat fictiv director de companie Europa Libera Moldova
16:20
De ce se îndepărtează unele țări de Convenția de la Istanbul? Europa Libera Moldova
12:50
Prăbușirea unui ghețar masiv în munții din Tadjikistan, surprinsă pe video Europa Libera Moldova
Ghețarii de pe vârfurile muntoase ale Tadjikistanului au fost considerați relativ stabili până de curând, dar încălzirea globală a ajuns și la ei. La sfârșitul lunii octombrie, o bucată imensă de gheață s-a desprins de pe Vârfului Ismoil Somoni din Munții Pamir și a luat-o la vale, iar momentul a fost filmat de martori oculari. Oamenii de știință spun că topirea acestor ghețari poate avea repercusiuni serioase pentru regiune....
12:00
Un moldovean, primul străin cercetat în Ucraina pentru mercenariat Europa Libera Moldova
11:50
Atac ucrainean la o rafinărie din adâncul Rusiei. Situație în dinamică pe front, la Pokrovsk Europa Libera Moldova
09:30
Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil” Europa Libera Moldova
08:30
De la un leu la 280 de mii. Școlile și grădinițele adună primele donații prin MPay Europa Libera Moldova
3 noiembrie 2025
16:30
Acuzarea cere 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu Europa Libera Moldova
15:00
Un nou cutremur în Afganistan face zeci de morți și sute de răniți Europa Libera Moldova
14:20
Comisia Europeană laudă Moldova într-un nou raport despre extindere. Soarta negocierilor de aderare, rămâne incertă Europa Libera Moldova
12:50
După o pauză de un an, R. Moldova revine la Eurovision Europa Libera Moldova
12:30
S-a lansat programul de compensații pentru sezonul rece. Tot ce trebuie să știi la această etapă Europa Libera Moldova
09:10
Bunica Mărioara, cea mai vârstnică vânzătoare de la Piața Centrală Europa Libera Moldova
Maria Coman (80 de ani) vine de cinci ori pe săptămână cu noaptea în cap de la Durlești la Piața Centrală din Chișinău, unde vinde fructe și legume. Nu muncește doar pentru a câștiga un ban în plus la pensia de 2.000 lei, ci și pentru bucuria de a fi printre oameni. Tot mai mulți vârstnici lucrează....
08:20
Trump spune un nou „nu” livrării de rachete Tomahawk către Ucraina Europa Libera Moldova
2 noiembrie 2025
16:30
Cum au fost trollate ambasadele rusești de la invazia Ucrainei din 2022 Europa Libera Moldova
Pe fondul mai multor ani de eșecuri politice și impas militar, protestatari din întreaga lume au folosit arta — și, în unele cazuri, acte de vandalism în fața ambasadelor ruse — pentru a-și exprima sentimentele față de invazia Kremlinului în Ucraina....
15:00
În timp ce persecuția creștinilor din Iran se accentuează, Teheranul deschide stația de metrou „Sfânta Maria” Europa Libera Moldova
Estimările privind populația creștină din Iran variază considerabil, dar un sondaj din 2020 realizat de Grupul pentru Analiza și Măsurarea Atitudinilor în Iran (GAMAAN) arăta că 1,5% dintre respondenți se identificau ca fiind creștini — un procent care, extrapolat la nivel național, ar însemna sute de mii de persoane. Majoritatea convertiților își practică credința în secret, în mici grupuri de prieteni sau în „biserici de casă” extrem de riscante, care sunt frecvent percheziționate de autorităț...
14:10
O moarte violentă readuce în discuție problemele recrutării în Ucraina Europa Libera Moldova
12:30
Forțele ucrainene spun că rezistă la Pokrovsk, în ciuda luptelor intense Europa Libera Moldova
10:30
Cine se află în spatele unui nou complex turistic de lux din zona Mării Negre? Bineînțeles, belaruși cu legături politice Europa Libera Moldova
09:10
Regiunile rusești reduc bonusurile de angajare pentru soldații care pleacă în Ucraina Europa Libera Moldova
1 noiembrie 2025
12:40
Cum să nu ajungi la epuizare profesională Europa Libera Moldova
10:10
Prognozele lui Nicolae Negru și Igor Boțan pentru noul Executiv de la Chișinău Europa Libera Moldova
Noul guvern de la Chișinău pare să fie, mai degrabă, unul de cursă lungă, decât unul de sacrificiu, ce ar implementa reforme dureroase într-o perioadă scurtă, crede analistul Nicolae Negru, pe când Igor Boțan spune că acest lucru depinde de circumstanțe internaționale și chiar climaterice....
10:10
Dincolo de Știri | Un guvern de sacrificiu sau unul de cursă lungă? Europa Libera Moldova
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost votat pe 31 octombrie în Parlament cu 55 de voturi ale fracțiunii PAS. Noul cabinet de miniștri este văzut ca unul al integrării europene, având ca primă sarcină să asigure reformele necesare înainte de încheierea negocierilor de aderare, în 2028, dar și să repornească motoarele economiei afectate de războiul din Ucraina și mai mulți ani de secetă. „Eu nu văd că ar fi un guvern de sacrificiu, cel puțin programul nu arată că ar fi un guvern de sacrific...
09:20
„Frontul de vest” al Ucrainei: vânătoarea de dezertori la granița cu România Europa Libera Moldova
Pe un ecran alb-negru granulat se văd două siluete albe mărunte alergând. Câteva momente mai târziu, o a treia persoană se apropie din direcția opusă – iar prin căștile operatorului dronei se aude o voce care avertizează. Poliția de frontieră ucraineană tocmai a împiedicat o trecere ilegală în România. În interviuri recente cu membri ai unei unități de grăniceri și cu un bărbat ucrainean care a reușit să fugă din țară, Current Time (televiziunea de limbă rusă a RFE/RL) a descoperit cum criza mob...
31 octombrie 2025
18:10
Audieri în instanță: Cum milioane din „miliardul furat” ar fi ajuns la televiziunile lui Plahotniuc Europa Libera Moldova
17:20
Razii în Moldova și Ucraina, în căutarea suspecților de mercenariat la ruși (Europol) Europa Libera Moldova
14:30
Marea Neagră riscă să devină o mare moartă, inclusiv din cauza războiului (Greenpeace) Europa Libera Moldova
12:00
Oana Țoiu crede că redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai europeni. „Au fost și suspiciuni”, spune despre domiciliile fictive Europa Libera Moldova
11:20
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisarul său special pentru afaceri europene Europa Libera Moldova
09:50
Premierul desemnat Munteanu și echipa lui cer Parlamentului votul de încredere Europa Libera Moldova
09:10
Medicul care a ales să lucreze în raion Europa Libera Moldova
Victoria Dumitrașcu (31 de ani) este din Chișinău, dar face naveta, de luni până vineri, la Anenii Noi, unde este medic radiolog-imagist la spitalul raional. A fost alegerea ei să lucreze în provincie. În acest spital, în ultimii 2 ani, s-au angajat opt medici și mai e nevoie de cinci....
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.