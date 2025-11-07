Organizația Meteorologică Mondială: Temperaturi record în ultimii trei ani. Care sunt efectele

10:40

„Am rezistat unui atac hibrid, fără precedent, din partea Federației Ruse și a grupărilor criminale. Și toate acestea le-am reușit, pentru că noi nu suntem singuri, pentru că suntem sprijiniți, pentru că avem prieteni, iar proverbul nostru din popor – prietenul bun la nevoie se cunoaște – este cel mai actual. Parlamentul European la nevoie se cunoaște". Declarațiile Igor Grosu către Roberta Metsola: „Parlametul European la nevoie se cunoaște!"