Gunvor retrage oferta de cumpărare a activelor Lukoil după SUA o numește „marioneta Kremlinului”
Europa Libera Moldova, 7 noiembrie 2025 10:20
Ghețarii de pe vârfurile muntoase ale Tadjikistanului au fost considerați relativ stabili până de curând, dar încălzirea globală a ajuns și la ei. La sfârșitul lunii octombrie, o bucată imensă de gheață s-a desprins de pe Vârfului Ismoil Somoni din Munții Pamir și a luat-o la vale, iar momentul a fost filmat de martori oculari. Oamenii de știință spun că topirea acestor ghețari poate avea repercusiuni serioase pentru regiune....
Maria Coman (80 de ani) vine de cinci ori pe săptămână cu noaptea în cap de la Durlești la Piața Centrală din Chișinău, unde vinde fructe și legume. Nu muncește doar pentru a câștiga un ban în plus la pensia de 2.000 lei, ci și pentru bucuria de a fi printre oameni. Tot mai mulți vârstnici lucrează....
Pe fondul mai multor ani de eșecuri politice și impas militar, protestatari din întreaga lume au folosit arta — și, în unele cazuri, acte de vandalism în fața ambasadelor ruse — pentru a-și exprima sentimentele față de invazia Kremlinului în Ucraina....
În timp ce persecuția creștinilor din Iran se accentuează, Teheranul deschide stația de metrou „Sfânta Maria” # Europa Libera Moldova
Estimările privind populația creștină din Iran variază considerabil, dar un sondaj din 2020 realizat de Grupul pentru Analiza și Măsurarea Atitudinilor în Iran (GAMAAN) arăta că 1,5% dintre respondenți se identificau ca fiind creștini — un procent care, extrapolat la nivel național, ar însemna sute de mii de persoane. Majoritatea convertiților își practică credința în secret, în mici grupuri de prieteni sau în „biserici de casă” extrem de riscante, care sunt frecvent percheziționate de autorităț...
Prognozele lui Nicolae Negru și Igor Boțan pentru noul Executiv de la Chișinău # Europa Libera Moldova
Noul guvern de la Chișinău pare să fie, mai degrabă, unul de cursă lungă, decât unul de sacrificiu, ce ar implementa reforme dureroase într-o perioadă scurtă, crede analistul Nicolae Negru, pe când Igor Boțan spune că acest lucru depinde de circumstanțe internaționale și chiar climaterice....
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost votat pe 31 octombrie în Parlament cu 55 de voturi ale fracțiunii PAS. Noul cabinet de miniștri este văzut ca unul al integrării europene, având ca primă sarcină să asigure reformele necesare înainte de încheierea negocierilor de aderare, în 2028, dar și să repornească motoarele economiei afectate de războiul din Ucraina și mai mulți ani de secetă. „Eu nu văd că ar fi un guvern de sacrificiu, cel puțin programul nu arată că ar fi un guvern de sacrific...
„Frontul de vest” al Ucrainei: vânătoarea de dezertori la granița cu România # Europa Libera Moldova
Pe un ecran alb-negru granulat se văd două siluete albe mărunte alergând. Câteva momente mai târziu, o a treia persoană se apropie din direcția opusă – iar prin căștile operatorului dronei se aude o voce care avertizează. Poliția de frontieră ucraineană tocmai a împiedicat o trecere ilegală în România. În interviuri recente cu membri ai unei unități de grăniceri și cu un bărbat ucrainean care a reușit să fugă din țară, Current Time (televiziunea de limbă rusă a RFE/RL) a descoperit cum criza mob...
Victoria Dumitrașcu (31 de ani) este din Chișinău, dar face naveta, de luni până vineri, la Anenii Noi, unde este medic radiolog-imagist la spitalul raional. A fost alegerea ei să lucreze în provincie. În acest spital, în ultimii 2 ani, s-au angajat opt medici și mai e nevoie de cinci....
