Republicanii şi democraţii din Congresul SUA critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România
Moldpres, 7 noiembrie 2025 09:40
Republicanii şi democraţii din Congresul SUA au făcut o rară alianţă pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mişcare ar putea transmite un mesaj de retragere în...
Acum 15 minute
09:50
Peste 2 mii de antreprenori, cu risc de neconformare fiscală, monitorizați de SFS: Contribuțiile acestora la buget au crescut cu 15 la sută # Moldpres
Peste 2 mii de antreprenori, în activitatea cărora au fost identificate riscuri de neconformare fiscală, sunt monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Procesul a fost inițiat în iulie curent și va dura un an. Ca rezultat al acestuia, contribuțiile la buge...
09:50
VIDEO // Grup infracțional destructurat în Penitenciarul din Brănești: patru deținuți, bănuiți de creare și conducere a unei organizații criminale # Moldpres
Procurorii Procuraturii Hâncești, Oficiul Leova, în comun cu ofițerii Direcției criminalității organizate, cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai detașamentului &bdqu...
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Pe parcursul zilei de vineri, între orele 08:00 și 17:00, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi restricționat temporar. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintei Parlamentului Europea...
Acum 2 ore
09:00
USMF „Nicolae Testemițanu” s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă în cazul medicilor din România # Moldpres
Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mu...
09:00
Cotația dolarului scade ușor la sfârșit de săptămână, iar euro se apreciază cu patru bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, dolarul costă 17 lei și 11 bani, fiind mai ieftin cu un ban. Moned...
Acum 12 ore
02:00
Ambasadorii României și Ucrainei au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova și pentru pace durabilă în regiune # Moldpres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut întrevederi cu ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, și cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, comunică MOLDPRES.În cadrul întrevederii cu ...
6 noiembrie 2025
21:30
China are un nou Ambasador în Moldova. Dong Zhihua: „Fie ca prietenia tradițională dintre China și Moldova să se maturizeze ca un vin bun, iar relațiile bilaterale să fie la fel de solide ca Marele Zid Chinezesc" # Moldpres
Republica Populară Chineză are o nouă ambasadoare în Republica Moldova – Excelența Sa Dong Zhihua, care a sosit la Chișinău și a făcut primele declarații pe Aeroportul Internațional, la începutul mandatului său diplomatic. În mesajul său public...
21:30
2.500 de oameni, blocați sub pământ după un puternic atac rusesc asupra minelor din Dnepropetrovsk # Moldpres
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnepropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare...
Acum 24 ore
19:40
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice pentru ultimele două luni ale anului # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, alocația pe...
17:30
CEC a stabilit cuantumul alocațiilor pentru partidele politice în funcție de rezultatele alegerilor # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul lunar al alocațiilor financiare din bugetul de stat destinate partidelor politice, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.A...
17:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi, transmite MOLDPRES cu referire la S...
16:50
16:50
Cristina Gherasimov: „Republica Moldova rămâne fermă în fața provocărilor hibride și își continuă parcursul european” # Moldpres
Republica Moldova a reușit să facă față tuturor amenințărilor și provocărilor hibride din ultima perioadă, continuând să avanseze pe agenda de integrare europeană, a declarat viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul un...
16:50
Moldova avansează în proiectele de conectare la rețeaua UE prin parteneriat european pentru transport # Moldpres
Republica Moldova consolidează cooperarea regională în infrastructura de transport, în cadrul participării la cel de-al 7-lea Comitet Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova–România–Ucraina–UE. În ...
16:30
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit astăzi într-o vizită de curtoazie pe Ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, E.S. Miles Gerain.În cadrul dialogului, a avut loc un schimb de opinii privind evoluțiile în procesul ...
16:20
Ministerul Educației și Cercetării cere anularea „Legii educației” adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării /MEC/ s-a autosesizat în legătură cu adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației”, act normativ care, potrivit instituției, contravine legislației naționale și depășește co...
16:10
Roberta Metsola: „Progresele obținute de R. Moldova în procesul de aderare demonstrează o determinare și reziliență extraordinare” # Moldpres
Progresele remarcabile în procesul de reforme și în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană, obținute de Republica Moldova, reprezintă dovada „unei determinări și reziliențe extraordinare, mai ales în fața interferențelor și amenințărilo...
15:40
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile pentru crearea cadrului instituțional, discutate la o ședință consultativă # Moldpres
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile propuse pentru crearea cadrului instituțional în acest sens au fost discutate în cadrul unei ședințe consultative cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în Capit...
15:10
Colaborare logistică între CFM și Portul Giurgiuleşti: mărfurile vor circula mai rapid și eficient # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Portul Internațional Liber Giurgiulești intensifică colaborarea pentru dezvoltarea unei legături logistice feroviare care să faciliteze transportul mărfurilor între calea ferată și port, ...
15:00
Gestionarea deșeurilor cu diferențe între urban și rural: un studiu național dezvăluie tendințele ecologice ale moldovenilor # Moldpres
Un studiu sociologic privind modul în care cetățenii din Republica Moldova percep gestionarea deșeurilor și serviciile de colectare a fost prezentat astăzi la Ministerul Mediului. Cercetarea oferă date concrete despre felul în care oamenii gestionează deșeuril...
14:50
PAS va avea opt deputați noi în Parlament. Mandatele au fost validate de Curtea Constituțională # Moldpres
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea opt deputați noi. Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carţîn. Mandat...
14:40
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivelul de 6,0% anual. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), cu unanimitate de voturi, transmite MOLDPRES.De as...
14:40
Laboratoarele Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor (I.P. CNSAPSA) au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale. Reevaluarea a fost realizată împreun...
14:30
Republica Moldova are toată deschiderea instituțiilor europene pentru a avansa în procesul de aderare și pentru a implementa reformele necesare, a declarat viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei întrevederi la Brux...
14:30
Republica Moldova preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE # Moldpres
Republica Moldova a fost aleasă pentru prima dată în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). Deciz...
14:00
SUA vor continua sprijinul pentru Republica Moldova în eforturile sale de reformă, modernizare și consolidare a securității naționale # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei,...
13:50
13:50
USM și Stațiunea de Cercetare pentru Pajiști Vaslui vor colabora pentru conservarea biodiversității și gestionarea durabilă a terenurilor verzi # Moldpres
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui (SCDP), România, au semnat astăzi un Memorandum de colaborare care vizează consolidarea cercetării științifice și aplicate în domeniul conservării diversităț...
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. „...
13:30
13:30
Spații inovatoare de învățare, amenajate în 35 de instituții profesionale. Peste 25 de mii de elevi vor beneficia de noile facilități # Moldpres
Peste 25 000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale țării și municipiul Chișinău își desfășoară astăzi orele într-un mediu mai prietenos, sigur și modern – în clasa EduLIFE. Spații...
13:10
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil # Moldpres
Bulgaria face modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni, şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală, potrivit Reuters....
13:00
DOC // Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital. Noile reguli, în vigoare din 1 martie 2026 # Moldpres
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Noile reguli vor intra în vig...
12:50
Percheziții de amploare în cazul platformei de tranzacționare „Tux”. Cinci persoane au fost reținute # Moldpres
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spăl...
12:40
Republica Moldova, reprezentată în premieră la reuniunea TADEUS. Olga Golban: „Împreună putem promova eficiența în administrarea fiscală în întreaga Europă” # Moldpres
Republica Moldova a fost reprezentată, în premieră, la reuniunea plenară a administrațiilor fiscale TADEUS, care reunește directorii și directorii adjuncți ai instituțiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu reprezentanți ai Comisie...
12:30
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică transbalcanică, în urma unei creșteri accentuate a atacurilor rusești asupra infrastructurii sale de gaze și energie. Conducta nu a fost utilizată din cauza costului ridicat al tranzitului gazelor, relatează Reute...
12:20
VIDEO // Trafic mai sigur și mai fluent la Drochia, după finalizarea lucrărilor la noul sens giratoriu de pe drumul R7 # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, un proiect care contribuie semnificativ la îmbunătățirea siguranței și fluenței traficului rutier în nordul țării, transmite M...
12:20
Doar circa 3 la sută din casele din Republica Moldova sunt asigurate. Cât costă asigurarea și ce riscuri acoperă # Moldpres
Numărul moldovenilor care aleg să-și asigure locuințele rămâne la un nivel redus, deși primele de asigurare sunt relativ mici în comparație cu valoarea casei și a pagubelor posibile. Calculele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) arată că pentru u...
12:10
Rușii au atacat din nou mai multe orașe din Ucraina. În urma bombardamentelor, cel opt persoane au fost rănite, iar cinci au fost salvate de sub dărâmături, transmite MOLDPRES.Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a folosit 135 dron...
11:30
Grav accident în nordul țării. Un bărbat a decedat, după ce mașina în care se afla s-a lovit de un copac # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla s-a lovit de un copac. Accidentul s-a produs, miercuri, pe drumul Otaci-Dondușeni, transmite MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițera de presă a poliției Svetlana Talpă a co...
11:30
Curtea de Apel Centru a pronunțat, în urma contestării de către procurorii PCCOCS, condamnarea definitivă a liderului organizației criminale „Machena” la 25 de ani de detenție. Decizia vine după ce Judecătoria Chișinău îi stabilise inițial o ped...
11:20
DOC // Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli clare care vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraio...
11:20
Oficiali ai Ministerului Agriculturii studiază în Franța modele europene de gestionare a riscurilor în sector # Moldpres
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) se află, în această săptămână, într-o vizită de studiu în Franța, pentru a prelua bunele practici europene privind gestionarea riscurilor în agricultură. Activitatea ar...
11:10
Hotărârea Guvernului privind controlul coordonat la punctul feroviar Cantemir-Fălciu, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Hotărârea Guvernului de aprobare a Acordului privind implementarea controlului coordonat la punctul feroviar Cantemir-Fălciu a fost publicată în Monitorul Oficial. Acesta va fi al treilea punct de trecere a frontierei cu România, care urmează să active...
11:00
Percheziții în sistemul educațional din capitală pentru corupere pasivă și abuz de serviciu. Sunt vizate nouă persoane # Moldpres
Procuratura Anticorupție, în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), efectuează în aceste momente percheziții într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municip...
10:50
Vizită de nivel înalt: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, așteptată la Chișinău # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, sosește astăzi într-o vizită oficială în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Delegația Uniunii Europene la Chișinău a subliniat că vizita reafirmă sprijinul clar și ferm al Uniunii Europene pentru vi...
10:50
Judecători și procurori, instruiți în aplicarea legislației de mediu, cu un ciclu de formare privind protecția resurselor naturale # Moldpres
Seria de trei sesiuni de instruire dedicate aplicării cadrului normativ de mediu s-a încheiat cu un ciclu de formare privind protecția resurselor naturale. Acestea au fost organizate de AO EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului și Institutul Național al...
10:50
Cercetătorii chinezi au creat un nou tip de reactor nuclear destinat navelor de mare capacitate, care funcționează cu sare topită de toriu, a relatat publicația South China Morning Post, preluat de MOLDPRES.Potrivit sursei, toriul este considerat un combustibil nuclear m...
