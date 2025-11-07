O țară campioană la digitalizare nu poate ignora blockchain-ul. Mesajul Double Case pentru autorități
Realitatea.md, 7 noiembrie 2025 09:40
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare, transmite IPN. Reprezentanții companiei au declarat că „această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este […] Articolul O țară campioană la digitalizare nu poate ignora blockchain-ul. Mesajul Double Case pentru autorități apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
09:50
În prezent, 1.774 de elevi refugiați învață în 56 de școli din Chișinău, dintre care 246 sunt în clasa I. Dintre aceștia, 42 frecventează clase cu predare în limba română, iar 205 – clase cu predare în limba rusă. Totodată, în cele 59 de grădinițe din municipiu sunt înscriși 1.022 de copii refugiați, dintre care […] Articolul Aproape 1.800 de elevi refugiați studiază în școlile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
09:40
Ex-vicepreședintă „Șor” din Rîșcani, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Realitatea.md
Ex-vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor” a fost trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. În perioada iulie – octombrie 2022, în timp ce deținea funcția de vicepreședintă a organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, învinuita ar fi coordonat […] Articolul Ex-vicepreședintă „Șor” din Rîșcani, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
O țară campioană la digitalizare nu poate ignora blockchain-ul. Mesajul Double Case pentru autorități # Realitatea.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare, transmite IPN. Reprezentanții companiei au declarat că „această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este […] Articolul O țară campioană la digitalizare nu poate ignora blockchain-ul. Mesajul Double Case pentru autorități apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Good morning, welcome back! Igor Grosu a întâmpinat-o pe Roberta Metsola în fața Parlamentului # Realitatea.md
Good morning, welcome back (tr. bună dimineața, bine ai revenit) Au fost primele cuvinte ale președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a întâmpinat-o pe speakera europeană Roberta Metsola în fața Legislativului. Pe 7 noiembrie, oficiala și-a început vizita oficială la Chișinău, urmând în primul rând să susțină un discurs în plen. Evenimentele la care va participa […] Articolul VIDEO Good morning, welcome back! Igor Grosu a întâmpinat-o pe Roberta Metsola în fața Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:30
Tinerii din Moldova, ghidați de Premium Edu spre universități de top din străinătate # Realitatea.md
Asociația Premium Edu din România se află la Chișinău până sâmbătă, 8 noiembrie, unde desfășoară activități dedicate tinerilor care își caută direcția profesională potrivită. Organizația este specializată în consiliere educațională și orientare în carieră, oferind elevilor și studenților din Republica Moldova posibilitatea de a-și descoperi interesele și aptitudinile printr-un test specializat, denumit Success Test Premium […] Articolul Tinerii din Moldova, ghidați de Premium Edu spre universități de top din străinătate apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Șoferii să se „încarce” cu răbdare! Circulația va fi sistată pe mai multe străzi, în contextul vizitei Robertei Metsola # Realitatea.md
Primăria Chișinău informează că, pe parcursul zilei de 7 noiembrie 2025, între orele 08:00 – 17:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […] Articolul Șoferii să se „încarce” cu răbdare! Circulația va fi sistată pe mai multe străzi, în contextul vizitei Robertei Metsola apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:00
Poliția oferă detalii: Fetița găsită moartă în șahtul liftului, ar fi căzut de la înălțime. Fără semne de violență # Realitatea.md
Poliția a oferit detalii privind alerta din capitală de ieri seară: o fetiță dispărută de la școală a fost găsită ulterior în șahtul liftului fostului Hotel Național. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, în jurul orei 20:20 mama unei minore de 13 ani a solicitat intervenția poliției, comunicând […] Articolul Poliția oferă detalii: Fetița găsită moartă în șahtul liftului, ar fi căzut de la înălțime. Fără semne de violență apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex, care a obţinut peste 71% din acțiunile companiei din Moldova # Realitatea.md
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au emis toate autorizările și avizele necesare pentru finalizarea tranzacției prin care Maspex România preia pachetul majoritar de acțiuni al companiei Purcari Wineries Public Company Limited. Potrivit unui raport al Purcari Wineries, publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București, Maspex România a lansat, la 13 iunie […] Articolul Undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex, care a obţinut peste 71% din acțiunile companiei din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Cine este Cătălin Drulă, fostul ministru care vrea fotoliul de primar de București? Este susținut de Nicușor Dan # Realitatea.md
Cătălin Drulă este între primii care și-au anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria București. Candidatura sa a fost oficializată pe 2 noiembrie, în cadrul unui eveniment USR la care a participat și președintele Nicușor Dan. Presa română scrie că este unul dintre vechii apropiați ai președintelui Nicușor Dan, de la care afirmă că […] Articolul Cine este Cătălin Drulă, fostul ministru care vrea fotoliul de primar de București? Este susținut de Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
DOC Semnătura ministrului Emil Ceban apare pe diplomele medicilor falși din România. Ar putea fi audiat # Realitatea.md
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro. Parchetul General din România îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin […] Articolul DOC Semnătura ministrului Emil Ceban apare pe diplomele medicilor falși din România. Ar putea fi audiat apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Declarați la RLIVE TV: Chișinăul ar avea nevoie de mai multe școli noi, mai ales în cartierele noi # Realitatea.md
În următorii zece ani, capitala ar avea nevoie de cel puțin zece școli noi, amplasate în cartierele aflate în dezvoltare. Potrivit invitaților emisiunii „Consens Național”, pe fundalul creșterii populației din Chișinău, va crește și numărul elevilor. Statisticile arată că, în ultimii cinci ani, numărul elevilor din capitală a crescut cu aproximativ 13.000, în mare parte […] Articolul Declarați la RLIVE TV: Chișinăul ar avea nevoie de mai multe școli noi, mai ales în cartierele noi apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Parlamentarii se întrunesc în ședință plenară. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 7 noiembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:25 Ceremonia de întâmpinare a Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu 10:00 Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 7 noiembrie 2025 10:00 Dezbaterea publică la tema: „Specificul Parlamentului actual, rolul majorității și opoziției parlamentare în […] Articolul Parlamentarii se întrunesc în ședință plenară. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat # Realitatea.md
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Totuși, oficiala a subliniat că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat, dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare. „Este clar că e atât în interesul […] Articolul Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Unele medicamente populare pentru tratamentul obezității, precum Ozempic, vor fi disponibile în SUA la prețul de doar 149 de dolari pe lună. Totodată, mai mulți beneficiari Medicare vor putea accesa aceste tratamente, ca urmare a două acorduri anunțate de administrația Trump. Aranjamentele cu producătorii Eli Lilly și Novo Nordisk, anticipate de președintele Donald Trump în […] Articolul Administrația Trump anunță reduceri pentru Ozempic. Va costa 149 $ pe lună apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Roberta Metsola, la Chișinău. Urmăriți întrevederile planificate și evenimentele la care va participa la RLIVE TV # Realitatea.md
Roberta Metsola se află vineri într-o vizită oficială la Chișinău. Președinta Parlamentului European va participa la ședința plenara a Parlamentului, având planificat un discurs în debutul reuniunii. Vor urma întrevederi cu președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu. Șefa statului și președinta Parlamentului European vor susține declarații de presă împreună. Cele două […] Articolul Roberta Metsola, la Chișinău. Urmăriți întrevederile planificate și evenimentele la care va participa la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Der Spiegel: Partidul german AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei # Realitatea.md
Oficiali germani de rang înalt acuză partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că a folosit abuziv instrumentele parlamentare pentru a obține informații confidențiale privind capacitățile militare ale țării și infrastructura critică, care ar fi putut ajunge în mâinile Rusiei. Potrivit publicației germane Der Spiegel, deputații AfD ar fi trimis în mod sistematic guvernului […] Articolul Der Spiegel: Partidul german AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:40
Tragedie în centrul capitalei: Copilă de 13 ani găsită fără viață în șahta liftului fostului hotel «Național»” # Realitatea.md
Poliția a fost alertată după ce o fetiță nu s-a întors acasă de la școală. După câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul capitalei. Incidentul s-a întâmplat ieri seară. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă de 13 ani. Mama acesteia a […] Articolul Tragedie în centrul capitalei: Copilă de 13 ani găsită fără viață în șahta liftului fostului hotel «Național»” apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astrele aduc astăzi energie nouă și schimbări semnificative pentru fiecare zodie. Unele semne primesc vești bune și oportunități neașteptate, în timp ce altele simt nevoia de claritate și echilibru. Indiferent de provocări, amintește-ți să fii recunoscătoare pentru tot ce trăiești și să ai grijă de sufletul tău: totul se așază exact așa cum trebuie. Berbec […] Articolul Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Zodia care va atrage bani în această perioadă apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 07-09 noiembrie 2025. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu patru bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 11 bani, cu un ban mai puțin. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar pentru 7 noiembrie 2025: Euro crește, dolarul scade ușor apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Mai multe zboruri au fost anulate sau redirecţionate joi, după ce autorităţile au semnalat prezenţa a cel puţin unei drone în apropierea Aeroportului Landvetter din Göteborg, în vestul Suediei. Un purtător de cuvânt al controlului aerian suedez, Bjorn Stavas, precizează că traficul a fost întrerupt în urma observării a cel puţin o dronă. Landvetter precizează […] Articolul Autorităţile suedeze investighează un incident cu dronă la Aeroportul Landvetter apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 6 noiembrie, ora 20:00 – 7 noiembrie, ora 20:00, vremea pe teritoriul Republicii Moldova va fi predominant mohorâtă, cu cer mai mult acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații, însă pe parcursul nopții și dimineții, pe alocuri, se va forma ceață slabă, care ar putea […] Articolul Cer noros și ceață în Moldova: temperaturi stabile, fără precipitații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădină. Cât valorează comoara pe care a găsit-o # Realitatea.md
Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franţa, au anunţat joi, 6 noiembrie curent, autorităţile locale, transmite antena3.ro. Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a descoperi depozitul valoros în locuinţa sa din […] Articolul Un francez s-a îmbogăţit peste noapte după ce a săpat o piscină în grădină. Cât valorează comoara pe care a găsit-o apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
O femeie din Germania a născut cvintupleți. 25 de medici au asistat la nașterea celor cinci bebeluși # Realitatea.md
O femeie a născut cinci copii la spitalul Charité din Berlin, o „raritate” în lumea medicală, după cum subliniază reprezentanții maternității citați de agenția germană dpa. Nașterea a avut loc la sfârșitul lunii septembrie, iar mama și nou-născuții, două fete și trei băieți, se simt bine, transmite adevărul.ro. „Nașterea unor cvintupleți este o raritate medicală”, […] Articolul O femeie din Germania a născut cvintupleți. 25 de medici au asistat la nașterea celor cinci bebeluși apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Educație modernă: 220 experți lucrează la un curriculum axat pe competențe și valori # Realitatea.md
Elaborarea noii generații de curriculum pentru învățământul general a fost abordată, pentru prima dată, în cadrul unor instruiri la care au participat 220 de experți. Noile schimbări vizează transformarea curriculumului într-un instrument flexibil, axat pe dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a autonomiei elevilor, pe aplicarea practică a cunoștințelor și pe stimularea motivației pentru învățare. […] Articolul Educație modernă: 220 experți lucrează la un curriculum axat pe competențe și valori apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, urmează să fie citat pentru audieri în această săptămână în dosarul privind decesul Andreei Cuciuc. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA. Ministra a declarat că, deși cauza penală a fost tratată într-un […] Articolul Șefa MAI: Cristian Botgros urmează să fie audiat în cazul Andreei Cuciuc apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Deputata PAS, Doina Gherman, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei „Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară”, lansată de Asociația Obștească The Moldova Project. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și […] Articolul Premierul și deputații PAS, la o cină caritabilă inedită. Cine le-a fost chelner apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:40
Pacienții din Cricova nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze pentru ecografii: Centrul de Sănătate are propriul aparat # Realitatea.md
Pacienții Centrului de Sănătate Cricova vor beneficia de investigații ultrasonografice, după ce instituția a fost dotată cu un aparat modern de diagnostic, achiziționat cu sprijinul CNAM. Noul aparat va îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor medicale. „Ultrasonograful permite efectuarea mai multor tipuri de investigații, inclusiv ginecologice, abdominale, tiroidiene și cardiovasculare”, informează CNAM. Potrivit instituției, prestarea serviciilor ultrasonografice […] Articolul Pacienții din Cricova nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze pentru ecografii: Centrul de Sănătate are propriul aparat apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Vladimir Putin, după un schimb de replici nereușit cu noul secretar de stat american, Marco Rubio — un episod care a dus, potrivit presei ruse, la anularea mult-așteptatului summit dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump. Diplomatul de 76 de ani, aflat […] Articolul Lavrov, în dizgrația lui Putin, după eșecul pregătirilor pentru summitul cu Trump apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Principalele provocări în implementarea strategiei naționale de securitate cibernetică # Realitatea.md
Atacurile cibernetice devin tot mai dese și mai periculoase în Republica Moldova. Hackerii încearcă să fure date, să blocheze site-uri oficiale și chiar să paralizeze activitatea instituțiilor publice. Anul trecut, au fost înregistrate aproape 40 de incidente de acest fel și peste 120 de puncte slabe descoperite în sistemele informatice ale statului. Specialiștii spun însă […] Articolul Principalele provocări în implementarea strategiei naționale de securitate cibernetică apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Premierul către ambasadoarea UE: Avem un plan clar și priorități bine definite; Vrem să accelerăm procesul de aderare # Realitatea.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Ambasadoarea a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele de modernizare a țării și a apreciat progresele Republicii Moldova în parcursul […] Articolul Premierul către ambasadoarea UE: Avem un plan clar și priorități bine definite; Vrem să accelerăm procesul de aderare apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
1 din 5 elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului la școală. Lipsa de specialiști rămâne o provocare # Realitatea.md
Unul din cinci elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului în școli, arată datele Inspectoratului General al Poliției, confirmate de Ministerul Educației și Cercetării. În anul 2024, au fost raportate 1.718 cazuri de bullying în instituțiile de învățământ, iar în 2025 numărul acestora este în creștere cu 108 cazuri. Specialiștii explică această evoluție printr-o mai […] Articolul 1 din 5 elevi din Republica Moldova este victimă a bullyingului la școală. Lipsa de specialiști rămâne o provocare apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Mark Rutte mulțumește României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei # Realitatea.md
Aflat la București în prima sa vizită oficială în calitate de secretar general al NATO, Mark Rutte a subliniat, într-un interviu acordat în exclusivitate CaleaEuropeană.ro, angajamentul deplin al Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice față de România și flancul estic, respingând orice speculații privind o eventuală „decuplare” între Europa și SUA privind securitatea europeană, pe fondul […] Articolul Mark Rutte mulțumește României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Un parlamentar conservator din Berlin a cerut sancționarea dirijorului german Justus Frantz, după ce acesta a mers la Moscova în această săptămână pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus Vladimir Putin. Roland Theis, membru al parlamentului din partea Uniunii Creştin-Democrate, a declarat joi, 6 noiembrie, că preşedintele german Frank-Walter Steinmeier ar trebui să-i […] Articolul Scandal la Berlin: Un dirijor german a fost decorat de Putin apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Au început întrevederile noului premier. Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Ucrainei # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Rohovei Paun, pentru a discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea în domenii cheie, precum energia, economia, infrastructura și sectorul umanitar. În cadrul întrevederii, oficialii au subliniat importanța continuării dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană și au reafirmat angajamentul ambelor […] Articolul Au început întrevederile noului premier. Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Tot mai mulți oameni ajung în plasa escrocheriilor. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat noi scheme de mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Potrivit instituției, persoanele intenționate se prezintă drept angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii că ar fi fost amendați cu suma de […] Articolul Fisc atenționează: Explozie de mesaje false online. Vezi cum să le recunoști apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA se retrage din politică # Realitatea.md
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi a anunțat că nu va mai candida pentru realegere la sfârșitul mandatului actual, punând capăt unei cariere de aproximativ patru decenii în Congres, anunță New York Post. Figură cheie a Partidului Democrat, ea a fost prima și singura femeie președintă a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Pelosi are […] Articolul Singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA se retrage din politică apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Victor Agrici, propus în funcția de secretar general al Parlamentului. Cine este acesta? # Realitatea.md
Igor Grosu l-a propus pe Victor Agrici în funcția de secretar general al Parlamentului Republicii Moldova. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al legislativului în cadrul ședinței de joi, 6 noiembrie. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. În prezent este consilier în Cabinetul Președintelui […] Articolul Victor Agrici, propus în funcția de secretar general al Parlamentului. Cine este acesta? apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Comisia Electorală Centrală a stabilit suma alocațiilor financiare de la bugetul de stat pentru partidele politice, în funcție de performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare, formațiunile vor primi 0,99 lei, adică aproape un leu. Astfel, PAS urmează să beneficieze de aproximativ 792,5 mii de […] Articolul Partidele politice primesc aproape un leu pentru fiecare vot obținut la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
CA a aplicat sancțiuni pentru nerespectarea listei „Must Carry”. Un distribuitor nu a retransmis RLIVE TV # Realitatea.md
În ședința de joi, 6 noiembrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au amendat în sumă totală de 50.000 de lei doi distribuitori de servicii media și au dispus câte o avertizare publică altor patru, pentru pentru nerespectarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry” și poziționarea neconformă a acestora în lista de preselectare automată a serviciilor de […] Articolul CA a aplicat sancțiuni pentru nerespectarea listei „Must Carry”. Un distribuitor nu a retransmis RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Coincidențele lui Constantinov: A ajuns Moscova întâmplător, la lansarea „Victorie”. De ce a mers la Șor în Israel? # Realitatea.md
Dmitri Constantinov neagă orice legătură cu Ilan Șor. Președintele Adunării Populare din Găgăuzia afirmă că ar fi ajuns întâmplător la lansarea blocului „Victorie”, desfășurată la Moscova. Funcționarul susține că se afla în vizită la fiica sa și că ar fi fost invitat de bașcan la eveniment. Politicianul afirmă că l-ar fi vizitat pe oligarhul fugar […] Articolul Coincidențele lui Constantinov: A ajuns Moscova întâmplător, la lansarea „Victorie”. De ce a mers la Șor în Israel? apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Pe aceeași greblă! MEC respinge ca ilegală „Legea Educației” adoptată în Găgăuzia: Contravine legislației naționale # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației”. „Actul normativ local în domeniul educației, adoptat în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Potrivit art. 39 din Codul educației al Republicii Moldova nr. […] Articolul Pe aceeași greblă! MEC respinge ca ilegală „Legea Educației” adoptată în Găgăuzia: Contravine legislației naționale apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Agresiunile, conflictele și accidentele – principalele motive pentru care moldovenii cheamă poliția # Realitatea.md
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774 de apeluri, dintre care aproape 100 de mii au fost cazuri care necesitau intervenția imediată a serviciilor specializate, iar circa 60 de mii – apeluri care nu erau urgente. De cele mai multe ori cetățenii au solicitat serviciul de Ambulanță, […] Articolul Agresiunile, conflictele și accidentele – principalele motive pentru care moldovenii cheamă poliția apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Mai mulți deținuți sunt eliberați din greșeală din închisorile britanice în fiecare săptămână, a declarat joi un membru al guvernului britanic, ilustrând amploarea unei probleme care a ieșit la iveală după eliberarea eronată a unui infractor sexual migrant ale cărui fapte au declanșat săptămâni de proteste, relatează Reuters. Eliberarea accidentală a solicitantului de azil etiopian […] Articolul Scandal în Marea Britanie: deținuți eliberați din greșeală, săptămână de săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Trei din zece moldoveni trăiesc în sărăcie absolută. Chiar dacă această situație se va ameliora, problema sărăciei nu va dispărea din Moldova în următorii ani, potrivit expertului Victor Ursu, care a făcut această precizare în cadrul prezentării studiului IDIS Viitorul „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova”. Expertul a remarcat că în sate rata […] Articolul Studiu IDIS Viitorul: Trei din zece moldoveni, afectați de sărăcie absolută apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Opt mine de cărbune din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk au fost deconectate de la sursa de energie electrică în urma atacului rus lansat joi, potrivit Ministerului Energiei al Ucrainei, citat de Ukrainska Pravda. În momentul incidentului, 2.595 de mineri se aflau în subteran. Echipele de salvare și personalul minier au organizat imediat evacuarea persoanelor la suprafață. […] Articolul Peste 2.500 de mineri, prinși sub pământ în urma unui atac rusesc în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Deputații au ultimul cuvânt! Proiectul de denunțare a acordului privind centrul rus, înregistrat în Parlament # Realitatea.md
Proiectul de denunțare a acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură și știință a fost înregistrat în Parlament. După ce documentul va trece prin Comisii, acesta urmează să fie dezbătut în cadrul ședinței plenare. Deocamdată nu se cunoaște dacă subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a următoarei ședințe plenare, desfășurată pe […] Articolul Deputații au ultimul cuvânt! Proiectul de denunțare a acordului privind centrul rus, înregistrat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Conflict între vecini la Buiucani. Un șofer și-a găsit mașina cu roțile sparte și capota desenată # Realitatea.md
Dimineața a început cu stângul pentru un șofer din capitală. Acesta și-a găsit mașina cu roțile dezumflate și capota desenată cu graffiti. Incidentul a avut loc pe strada Ion Doina Aldea-Teodorovici din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit proprietarului, doi locatari din același bloc ar fi responsabili de vandalism. Aceștia ar ocupa întreaga parcare cu […] Articolul Conflict între vecini la Buiucani. Un șofer și-a găsit mașina cu roțile sparte și capota desenată apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie din țări terțe: Măsuri contra febrei aftoase # Realitatea.md
Autoritățile Republicii Moldova intenționează să întărească controlul la importul de fân și paie din țări terțe, pentru a preveni răspândirea febrei aftoase. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pregătește în acest sens un ordin care va stabili lista țărilor din care pot fi aduse aceste produse și va introduce verificări stricte ale mijloacelor de transport […] Articolul Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie din țări terțe: Măsuri contra febrei aftoase apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru # Realitatea.md
Unul dintre cei patru bărbați arestați pentru jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru ar fi un influencer pasionat de motociclete, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume. Conform surselor judiciare, ADN-ul său ar fi fost găsit pe una dintre vitrinele sparte și pe mai multe obiecte abandonate […] Articolul Un fost paznic al muzeului și influencer pe rețele sociale, printre suspecții jafului spectaculos de la Luvru apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Pe 24 noiembrie va începe o nouă licitație la Bursa de Valori a Moldovei, unde vor fi scoase la vânzare 18.420 de acțiuni Metalferos S.A., compania de stat în colectarea deșeurilor metalice. Prețul unei acțiuni a fost stabilit la 868,63 lei, iar valoarea totală a pachetului ajunge la aproximativ 16 milioane de lei, echivalentul a […] Articolul Pachet de 5,13% din acțiunile Metalferos, scos la licitație. Vânzătorul, necunoscut apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.