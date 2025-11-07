PeScurt // Volodimir Zelenski a anunțat majorarea finanțării pentru brigăzile și corpurile de armată aflate în prima linie a frontului. Într-un mesaj video, el a precizat că decizia vine după discuții cu militarii din regiunile Donețk și Dnipro.

PeScurt // Volodimir Zelenski a anunțat majorarea finanțării pentru brigăzile și corpurile de armată aflate în prima linie a frontului. Într-un mesaj video, el a precizat că decizia vine după discuții cu militarii din regiunile Donețk și Dnipro.

