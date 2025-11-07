Liga Conferințelor UEFA: CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică iar Vlad Blănuță a perforat poarta echipei la care este legitimat Vitalie Damașcan

11:40

Amanda Anisimova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor. Reprezentanta Statetelor Unite ale Americii a învins-o pe poloneza Iga Świątek, scor 6:7, 6:4, 6:2, în ultima partidă din Grupa „Serena Williams” a competiției de final de sezon în circuitul profesionist feminin de tenis. Anisimova, locul 4 în ierarhia mondială feminină, a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a obține victoria. Świątek a câștigat ediția din 2023 a Turneului Campioanelor, dar în partida de miercuri nu a izbutit niciun break, ratând toate cele patru șanse pe care și le-a creat. De partea cealaltă, Amanda a reușit 3 break-uri din cele 12 șanse de care a beneficiat.