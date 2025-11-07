/VIDEO/ Top cele mai mari probleme în Republica Moldova: Migrația, sărăcia și corupția, în fruntea listei
TV8, 7 noiembrie 2025 08:10
/VIDEO/ Top cele mai mari probleme în Republica Moldova: Migrația, sărăcia și corupția, în fruntea listei
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
08:10
Acum o oră
07:40
Acum 2 ore
07:10
Acum 12 ore
21:40
21:10
20:10
Acum 24 ore
18:40
18:10
17:50
17:20
16:50
16:20
15:50
15:40
14:50
14:20
13:50
13:30
13:30
13:00
12:30
12:20
12:20
11:50
11:30
11:20
11:20
11:20
10:50
09:20
08:50
Ieri
08:20
07:40
07:10
5 noiembrie 2025
23:30
22:50
22:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.