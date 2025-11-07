Euro slăbește ușor, în timp ce Dolarul se întărește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru weekend

12:10

O membră a Biroului electoral din Franța, de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că a fost remunerată în plic.„Am fost achitați în plic, cu 140 de euro cash, fără să semnăm nicăieri. Am plicul, am și video”, a spus Svetlana Patraman, în cadrul emisiunii Important de la Tvc21. În acest context, deputatul Vasile Costiuc a adresat o întrebare publică vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Vasile Postică: „Domnule Postică, să ne răspundeți public cum și cu cât ați plătit membrilor Birourilor electorale de peste hotare și de ce le-ați dat bani în plicuri?”. CEC nu a venit, deocamdată, cu o reacție.