O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la un preț echivalent cu o pizza

Justiţia ucraineană a condamnat – pentru prima oară – un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe care l-a găsit vinovat de executarea unui prizonier ucrainean de război, anunţă SBU, citat de News.RO. ”Este primul verdict în istoria Ucrainei în care un ocupant a fost condamnat la […] Articolul Un militar rus, condamnat la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război apare prima dată în SafeNews.