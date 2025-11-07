/METEO/ Vremea azi, 7 noiembrie 2025: Cer noros și fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime
TV8, 7 noiembrie 2025 07:10
/METEO/ Vremea azi, 7 noiembrie 2025: Cer noros și fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
07:10
Acum 12 ore
21:40
21:10
20:10
18:40
Acum 24 ore
18:10
17:50
17:20
16:50
16:20
15:50
15:40
14:50
14:20
13:50
13:30
13:30
13:00
12:30
12:20
12:20
11:50
11:30
11:20
11:20
11:20
10:50
09:20
08:50
08:20
07:40
Ieri
07:10
5 noiembrie 2025
23:30
22:50
22:20
22:10
21:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.