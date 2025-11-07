/METEO/ Vremea azi, 7 noiembrie 2025: Cer noros și fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime

TV8, 7 noiembrie 2025 07:10

/METEO/ Vremea azi, 7 noiembrie 2025: Cer noros și fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
07:10
/METEO/ Vremea azi, 7 noiembrie 2025: Cer noros și fără precipitații. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 12 ore
23:20
O femeie din Berlin a adus pe lume cinci copii: „Este o raritate medicală” TV8
22:50
Cehia câștigă Miss Earth 2025: Natálie Puškinová depășește peste 80 de concurente TV8
21:40
/VIDEO/ Haos pe aeroporturile din SUA: Cel mai lung blocaj guvernamental paralizează traficul aerian TV8
21:10
Atenție, călători: România introduce amenzi mai mari pentru hrănirea urșilor în zonele turistice TV8
21:00
/VIDEO/ Creditele s-ar putea ieftini: Măsura luată de BNM pentru relansarea economiei TV8
20:10
Partidele vor primi aproape un leu pentru fiecare vot obținut la alegeri: Cine va rămâne fără finanțare TV8
19:30
/VIDEO/ Avertismentul șefului NATO: Pericolul rusesc nu se va încheia odată cu războiul TV8
19:00
Atenție, fals: Serviciul Fiscal de Stat nu trimite mesaje despre amenzi TV8
18:40
/VIDEO/ Cristi Botgros, chemat la audieri: Părinții Andreei Cuciuc au cerut reluarea anchetei TV8
Acum 24 ore
18:10
2.500 de mineri, în pericol după un atac rusesc: Opt mine din Ucraina au rămas fără electricitate TV8
17:50
/VIDEO/ „UE folosește Moldova ca o afacere profitabilă”: Cum arată de fapt o „afacere” care construiește școli și drumuri TV8
17:20
MEC cere anularea „Legii Educației” aprobate în Găgăuzia: „Încalcă grav prevederile legislației” TV8
16:50
Benzina și motorina continuă să se scumpească: Cât vor costa carburanții pe 7 noiembrie 2025 TV8
16:40
Cristi Botgros, chemat la audieri: Părinții Andreei Cuciuc au cerut reluarea anchetei TV8
16:20
Criptomonedă made in Moldova? Comisia Națională a Pieței Financiare a pornit o investigație TV8
15:50
/VIDEO/ Adio gunoiști neautorizate? Când începe construcția primelor centre de management a deșeurilor TV8
15:40
Pedeapsă mai dură pentru liderul „Machena”: Cât va sta în pușcărie după ce a ordonat asasinarea unui rival TV8
15:20
PAS are opt deputați noi în Parlament: Curtea Constituțională le-a validat mandatele TV8
14:50
/VIDEO/ Regrete după scandalul din biserică: Ce spun unii din cei care l-ar fi agresat pe preotul din Grinăuți TV8
14:20
/VIDEO/ Razie mimată, cătușe și gaz lacrimogen: Cu ce pedeapsă s-au ales doi bărbați care s-au dat drept polițiști TV8
13:50
/VIDEO/ Atac la o rafinărie și o centrală electrică din Rusia: Zeci de zboruri, anulate în toată țara TV8
13:30
/VIDEO/ „Fără prietenie” între Parlamentele din Moldova, Rusia și Belarus: Relațiile vor fi suspendate pe durata războiului din Ucraina TV8
13:30
/VIDEO/ Găgăuzia vrea să reia dialogul cu Chișinăul? Constantinov: Șor nu mai finanțează politicienii din Autonomie TV8
13:00
/VIDEO/ Șantaj cu aur și amenințări la Călărași: Doi bărbați ar fi încercat să se îmbogățească, inventând o datorie TV8
12:30
/VIDEO/ Migrație ilegală în sudul Moldovei: Cetățeni străini ar fi transportați în România de o grupare criminală TV8
12:20
/VIDEO/ Corupție în sistemul educațional din Chișinău? 9 persoane, în vizorul CNA după mai multe percheziții TV8
12:20
/FOTO/ Percheziții după scandalul TUX Moldova: 5 persoane, inclusiv lideri ai platformei, au fost reținute TV8
12:00
Victor Durbală și-a dat demisia: Agenția „Moldsilva” rămâne fără director TV8
11:50
Corupție în sistemul educațional din Chișinău? 9 persoane, în vizorul CNA după mai multe percheziții TV8
11:50
Agenția „Moldsilva” rămâne fără director: Victor Durbală și-a dat demisia TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1352: Scenarii în Moldova și 5 pericole pentru Putin. Medvedev îl atacă pe Trump, iar NATO avertizează TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1352: Scenarii în Moldova, Burevestnik și 5 pericole pentru Putin. NATO lansează o avertizare din România TV8
11:20
Corupție în sistemul educațional din Chișinău? Nouă persoane în vizorul oamenilor legii după mai multe percheziții TV8
11:20
/VIDEO/ „Vezi că poți!” Povestea studentei care a deschis prima clinică oftalmologică din Ungheni TV8
10:50
„Fără prietenie” între Parlamentele din Moldova, Rusia și Belarus: Relațiile vor fi suspendate pe durata războiului din Ucraina TV8
10:30
Ucraina își redenumește copeica: „Eliminăm orice legătură cu Moscova” TV8
10:10
/VIDEO/ Angelina Jolie, vizită-surpriză în Herson: Ce a pățit șoferul actriței TV8
10:00
Spectacol în Liga Campionilor: Barcelona a fost salvată de VAR la Brugge TV8
09:40
Accident grav la Ocnița: Un mort și un rănit după ce o mașină a ajuns într-un copac TV8
09:20
Ajutor la contor: Câte gospodării s-au înscris la compensații pentru energie în doar 3 zile TV8
08:50
/VIDEO/ „Burevestnik”, noua sperietoare a Kremlinului: Când economia stagnează, rachetele devin mândrie națională? TV8
08:20
/VIDEO/ Cântecele lui Anatol Mîrzenco, modificate cu inteligența artificială și distribuite pe conturi false: „Adevărul a rămas departe” TV8
07:40
Horoscop 6 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii acționează fără teamă, Scorpionii iau decizii, iar Balanțele readuc armonia TV8
Ieri
07:10
/METEO/ Vremea azi, 6 noiembrie 2025: Cer noros și ceață. Care vor fi temperaturile maxime TV8
5 noiembrie 2025
23:30
Un prizonier a fost eliberat din greșeală dintr-o închisoare londoneză: Câte cazuri similare au fost în acest an TV8
22:50
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este Zohran Mamdani, politicianul care l-a înfruriat pe Donald Trump TV8
22:20
/VIDEO/ Taifunul Kalmaegi a inundat orașe întregi în Filipine: Bilanțul a ajuns la 90 de morți TV8
22:10
/VIDEO/ „Arici de oțel” pe frontul din Ucraina: Cum își echipează Rusia unele tancuri trimise în luptă TV8
21:40
/VIDEO/ Emoții și promisiuni la prima ședință a Guvernului Munteanu: Miniștrii spun că urmează rezultate, nu doar vorbe TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.