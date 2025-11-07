Autorităţile suedeze investighează un incident cu dronă la Aeroportul Landvetter

13:40

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, 6 noiembrie, că Alianța Nord-Atlantică va avea un răspuns „devastator" dacă Rusia va decide să lanseze un atac asupra unuia dintre membri, inclusiv asupra României. El a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordat Antena 3, ce se va întâmpla pe flancul estic dacă Rusia va lansa un atac